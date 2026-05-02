FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Bu oyuncuyu seviyorum": FCB'ye Anthony Gordon'a göre çok daha uygun fiyatlı bir alternatif öneriliyor

Eski FCB oyuncusu Dietmar Hamann, FC Bayern Münih yetkililerinin yerine, hücum hattı için Anthony Gordon (Newcastle United) yerine Marcus Rashford'u (FC Barcelona) transfer ederdi.

Almanya'nın rekor şampiyonu, Rashford'u "yüzde 100" transfer etmeye çalışmalı, diye vurguladı Hamann, BetKing'de. "Bu oyuncuyu seviyorum ve onu harika buluyorum." Ayrıca, İngiliz milli oyuncunun hücumda neredeyse tüm pozisyonlarda oynayabilme esnekliği de büyük bir artı.

1990'larda FCB formasıyla 143 resmi maça çıkan Hamann, "Bayern Münih'te olsaydım, onu (Rashford, ed.) Anthony Gordon'a açık ara tercih ederdim" dedi. Newcastle'ın forveti Gordon, yaz aylarında yeni bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Bayern'in en önemli adaylarından biri olarak görülüyor. Sol kanatta Luis Diaz'ın yükünü hafifletebilecek ve aynı zamanda forvet Harry Kane'in yeni yedeği olabilecek 25 yaşındaki oyuncu için ise 80 milyon euro civarında bir transfer ücreti ödenmesi gerekecek.

Rashford da her iki rol için de düşünülebilir ve çok daha uygun fiyatlı olurdu. 28 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Manchester United'dan Barça'ya kiralanmış durumda; söylentilere göre İspanyol şampiyonu, Rashford'u sadece 30 milyon euro transfer ücreti karşılığında kalıcı olarak kadrosuna katabilir. Ancak mali sıkıntıları yaşayan Barcelona'nın bu satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı hâlâ belirsiz görünüyor. Rashford'un, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan United'da bir geleceği olup olmayacağı da aynı şekilde belirsiz.

Her halükarda Rashford, Barça'da kariyerine yeni bir ivme kazandırdı. Teknik direktör Hansi Flick son zamanlarda onu ilk 11'de daha nadir oynatsa da, Rashford'un Katalanlar için şu ana kadar 45 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 13 asistle istatistikleri oldukça etkileyici.