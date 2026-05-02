England v Japan - International Friendly
Oliver Maywurm

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Bu oyuncuyu seviyorum": FCB'ye Anthony Gordon'a göre çok daha uygun fiyatlı bir alternatif öneriliyor

Bayern Münih

Anthony Gordon'un Bayern Münih'in transfer listesinin en üst sıralarında yer aldığı söyleniyor. Ancak Dietmar Hamann başka bir İngiliz oyuncuyu öneriyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

FC Bayern Münih ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:

  • Pep Guardiola, PSG ile FC Bayern arasındaki heyecan verici maçı izlemek yerine İngiltere'nin üçüncü ligini tercih etti
  • Toni Kroos, PSG maçında FC Bayern'in bir oyuncusundan çok etkilendi
  • FC Bayern'den kiralık olarak oynayan oyuncu, görünüşe göre kalıcı transferi hedefliyor
    Eski FCB oyuncusu Dietmar Hamann, FC Bayern Münih yetkililerinin yerine, hücum hattı için Anthony Gordon (Newcastle United) yerine Marcus Rashford'u (FC Barcelona) transfer ederdi.

    Almanya'nın rekor şampiyonu, Rashford'u "yüzde 100" transfer etmeye çalışmalı, diye vurguladı Hamann, BetKing'de. "Bu oyuncuyu seviyorum ve onu harika buluyorum." Ayrıca, İngiliz milli oyuncunun hücumda neredeyse tüm pozisyonlarda oynayabilme esnekliği de büyük bir artı.

    1990'larda FCB formasıyla 143 resmi maça çıkan Hamann, "Bayern Münih'te olsaydım, onu (Rashford, ed.) Anthony Gordon'a açık ara tercih ederdim" dedi. Newcastle'ın forveti Gordon, yaz aylarında yeni bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Bayern'in en önemli adaylarından biri olarak görülüyor. Sol kanatta Luis Diaz'ın yükünü hafifletebilecek ve aynı zamanda forvet Harry Kane'in yeni yedeği olabilecek 25 yaşındaki oyuncu için ise 80 milyon euro civarında bir transfer ücreti ödenmesi gerekecek.

    Rashford da her iki rol için de düşünülebilir ve çok daha uygun fiyatlı olurdu. 28 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Manchester United'dan Barça'ya kiralanmış durumda; söylentilere göre İspanyol şampiyonu, Rashford'u sadece 30 milyon euro transfer ücreti karşılığında kalıcı olarak kadrosuna katabilir. Ancak mali sıkıntıları yaşayan Barcelona'nın bu satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı hâlâ belirsiz görünüyor. Rashford'un, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan United'da bir geleceği olup olmayacağı da aynı şekilde belirsiz.

    Her halükarda Rashford, Barça'da kariyerine yeni bir ivme kazandırdı. Teknik direktör Hansi Flick son zamanlarda onu ilk 11'de daha nadir oynatsa da, Rashford'un Katalanlar için şu ana kadar 45 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 13 asistle istatistikleri oldukça etkileyici.

    FC Bayern Münih, Haberler: U19 teknik direktörü Peter Gaydarov FCB'den ayrılıyor

    Beklendiği gibi FC Bayern Münih, gelecek sezondan itibaren yeni bir U19 antrenörüne ihtiyaç duyacak. FCB'nin yaptığı açıklamaya göre, Peter Gaydarov bu sezonun sonunda kulüpten ayrılacak.

    Bayern'in açıklamasında, Gaydarov'un "profesyonel alanda yeni bir mücadeleye" odaklanacağı belirtildi. Ancak, 2021'den beri Alman rekor şampiyonunun gençlik bölümünde çalışan 34 yaşındaki teknik adamın geleceği hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

    FCB'nin gençlik geliştirme direktörü Jochen Sauer, Gaydarov'un ayrılışıyla ilgili olarak "Peter, büyük bir özveri ve yüksek profesyonel kalitesiyle gençlik çalışmalarımızı zenginleştirdi" dedi. "FC Bayern'de sadece oyuncuları değil, antrenörleri de geliştiriyoruz - Peter'in yolu bunun iyi bir örneğidir."

    Gaydarov, beş yıl önce 1. FC Nürnberg'den Münih'e transfer olmuştu; kulüpte daha önce U17 takımını çalıştırmıştı. Bayern'in yeni U19 antrenörü olarak onun yerine kimin geçeceği henüz belli değil.

    FC Bayern Münih, Haberler: Manuel Neuer kalacak mı? Christoph Freund "olumlu görüşmeler" olduğunu doğruladı

    Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, kaptan Manuel Neuer ile Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan futbol kulübünde bir sezon daha kalması konusunda yakında bir anlaşmaya varılacağını ima etti. Freund Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Mayıs, sezon artık sonsuza kadar sürmeyecek ve bu yüzden görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler olumlu gidiyor, ancak henüz açıklanacak başka bir şey yok" dedi.

    Avusturyalı yönetici, "her şeyin hallolduğu ve imzalandığı"nın "doğru olmadığını" da ekledi. Ancak FC Bayern, Perşembe günü kulüp tesislerinde görülen Neuer ve menajeri Thomas Kroth ile görüşüyor. "Daha önce de sık sık bir araya geldik. Bu süreç sonsuza kadar sürmeyecek."

    40 yaşındaki Neuer'in önümüzdeki sezon Bayern'de, halefi olarak belirlenen Jonas Urbig'e mentorluk yapması ve cumartesi günü (15.30/Sky) 1. FC Heidenheim maçında olduğu gibi ona daha fazla maç şansı vermesi bekleniyor. "Bu, kulüp olarak bizim için harika bir durum," dedi Freund.

    "Manu artık ileri yaşta ve deneyimlerini aktarıyor, kendisi hala harika bir formda, gerçekten iyi maçlar çıkarıyor - ve Jonas bundan son derece faydalanıyor, çok, çok iyi performans gösterdi," dedi spor direktörü. Rekor şampiyonu, Neuer döneminden sonra "bu geçişi başarmak o kadar kolay değil, bu bir zorluk" olduğunun farkında. Ancak Neuer'in bu konuda yardımcı olabileceği "özel bir şey".

    Neuer, birkaç gün önce Leverkusen'de oynanan Kupa yarı finalinin (2-0) ardından ilk kez kariyerine Münih'te devam etme eğiliminde olduğunu ima etmişti. "Şu anda bir şey açıklamayacağım. Ama şu an için durum iyi görünüyor," demişti.

    Neuer, FC Bayern'de hâlâ çok rahat hissettiğini belirterek açıklamasını gerekçelendirdi. "Sadece sahadaki oyuncular değil, tüm kadro ve kulüp. Bir şeylerin oluştuğunu hissediyorsunuz. Vincent Kompany yönetimindeki ikinci sezon. Hepimiz birbirimizden faydalanıyoruz. Şu anda çok eğlenceli."

    (SID)

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    2 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    6 Mayıs Çarşamba

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Şampiyonlar Ligi

    9 Mayıs Cumartesi

    VfL Wolfsburg - FC Bayern

    Bundesliga

    16 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    23 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    DFB Kupası

