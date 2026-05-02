FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Bu oyuncuyu seviyorum": FCB'ye Anthony Gordon'a göre çok daha uygun fiyatlı bir alternatif öneriliyor

Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, kaptan Manuel Neuer ile Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan futbol kulübünde bir sezon daha kalması konusunda yakında bir anlaşmaya varılacağını ima etti. Freund Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Mayıs, sezon artık sonsuza kadar sürmeyecek ve bu yüzden görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler olumlu gidiyor, ancak henüz açıklanacak başka bir şey yok" dedi.
Avusturyalı yönetici, "her şeyin hallolduğu ve imzalandığı"nın "doğru olmadığını" da ekledi. Ancak FC Bayern, Perşembe günü kulüp tesislerinde görülen Neuer ve menajeri Thomas Kroth ile görüşüyor. "Daha önce de sık sık bir araya geldik. Bu süreç sonsuza kadar sürmeyecek."
40 yaşındaki Neuer'in önümüzdeki sezon Bayern'de, halefi olarak belirlenen Jonas Urbig'e mentorluk yapması ve cumartesi günü (15.30/Sky) 1. FC Heidenheim maçında olduğu gibi ona daha fazla maç şansı vermesi bekleniyor. "Bu, kulüp olarak bizim için harika bir durum," dedi Freund.
"Manu artık ileri yaşta ve deneyimlerini aktarıyor, kendisi hala harika bir formda, gerçekten iyi maçlar çıkarıyor - ve Jonas bundan son derece faydalanıyor, çok, çok iyi performans gösterdi," dedi spor direktörü. Rekor şampiyonu, Neuer döneminden sonra "bu geçişi başarmak o kadar kolay değil, bu bir zorluk" olduğunun farkında. Ancak Neuer'in bu konuda yardımcı olabileceği "özel bir şey".
Neuer, birkaç gün önce Leverkusen'de oynanan Kupa yarı finalinin (2-0) ardından ilk kez kariyerine Münih'te devam etme eğiliminde olduğunu ima etmişti. "Şu anda bir şey açıklamayacağım. Ama şu an için durum iyi görünüyor," demişti.
Neuer, FC Bayern'de hâlâ çok rahat hissettiğini belirterek açıklamasını gerekçelendirdi. "Sadece sahadaki oyuncular değil, tüm kadro ve kulüp. Bir şeylerin oluştuğunu hissediyorsunuz. Vincent Kompany yönetimindeki ikinci sezon. Hepimiz birbirimizden faydalanıyoruz. Şu anda çok eğlenceli."
