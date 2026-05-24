FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Bu onu hiç ilgilendirmiyor": Michael Olise milyonları kaçırıyor

Bayern Münih'in oyuncusu Michael Olise'nin ayakkabılarını daha yakından inceleyenler, onun belirli bir markaya bağlı olmadığını fark etmiş olabilirler. Bunun sebebi ne?

"Bir sözleşmesi yok, bu onu hiç ilgilendirmiyor," dedi Olise'nin yakın bir arkadaşı kısa süre önce L'Equipe'e. Bu hücum yıldızının hiçbir ekipman tedarikçisiyle sözleşmesi yok, ki bu özellikle onun sınıfındaki bir oyuncu için çok sıra dışı bir durum.

Hangi ayakkabılarla oynayacağını her zaman kendisi seçebilmek, Olise için bir ekipman tedarikçisiyle imzalayacağı bir sözleşmeyle elde edebileceği milyonlarca euroluk gelirden daha önemli görünüyor. Örneğin, arkadaşı ve Bayern'deki takım arkadaşı Jamal Musiala, ekipman tedarikçisi Nike'tan yılda yaklaşık altı milyon euro kazanıyor. Olise ise bu parayı bilinçli olarak kaçırıyor.