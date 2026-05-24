FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Bu onu hiç ilgilendirmiyor": Michael Olise milyonları kaçırıyor

FC Bayern Münih ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:
Bayern Münih'in oyuncusu Michael Olise'nin ayakkabılarını daha yakından inceleyenler, onun belirli bir markaya bağlı olmadığını fark etmiş olabilirler. Bunun sebebi ne?
"Bir sözleşmesi yok, bu onu hiç ilgilendirmiyor," dedi Olise'nin yakın bir arkadaşı kısa süre önce L'Equipe'e. Bu hücum yıldızının hiçbir ekipman tedarikçisiyle sözleşmesi yok, ki bu özellikle onun sınıfındaki bir oyuncu için çok sıra dışı bir durum.
Hangi ayakkabılarla oynayacağını her zaman kendisi seçebilmek, Olise için bir ekipman tedarikçisiyle imzalayacağı bir sözleşmeyle elde edebileceği milyonlarca euroluk gelirden daha önemli görünüyor. Örneğin, arkadaşı ve Bayern'deki takım arkadaşı Jamal Musiala, ekipman tedarikçisi Nike'tan yılda yaklaşık altı milyon euro kazanıyor. Olise ise bu parayı bilinçli olarak kaçırıyor.
Çok yönlü oyuncu Konrad Laimer ile FC Bayern Münih, 2027'de sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin görüşmelerde hâlâ bir ortak noktada buluşamadı. Milli takımda en çok forma giyen oyuncu olan Lothar Matthäus, FCB'ye Laimer'i takımda tutmak için elinden geleni yapmasını şiddetle tavsiye ediyor.
2023 yılında RB Leipzig'den orta saha oyuncusu olarak transfer edilen Avusturyalı oyuncunun Bayern'de çoğunlukla oynadığı sağ bek pozisyonunda Laimer "eğitimli değil, ama bu işi mükemmel yapıyor. Bu yüzden Bayern'de sözleşmesini uzatmasını diliyorum" dedi Matthäus, Sky'da. "O çok önemli bir oyuncu – sadece pozisyonu nedeniyle değil, aynı zamanda zihniyeti nedeniyle de. Bunu diliyorum ve onu başka bir yerde hayal edemiyorum. […] O, Bayern'i Bayern yapan şeyi temsil ediyor: özveri, enerji."
Söylentilere göre, Laimer'in maaş beklentileri şu anda Bayern için yeni bir sözleşmeyi onaylamak için hala çok yüksek. "Maaş sınırları nedeniyle ona ibretlik bir örnek teşkil edilmesi gerektiğini düşünmüyorum," diyen Matthäus, diğer oyuncuların olası yüksek maaş taleplerini göz önünde bulundurarak Laimer'i oyalamanın yanlış olduğunu vurguladı.
Eski FCB oyuncusu Dietmar Hamann, Bayern Münih yetkililerini golcü Harry Kane'e çok uzun süreli bir yeni sözleşme teklif etmemeleri konusunda uyardı.
"Sözleşmesinin bir yılı kaldı. Sanırım iki ya da üç yıllık bir sözleşmeden bahsediyorlar, ancak ben bu konuda biraz temkinliyim çünkü Kane artık 33 yaşına giriyor. Soru şu: Daha ne kadar süre gol atmaya devam edecek?" diye sordu Hamann, tz gazetesine verdiği demeçte. Kane, Alman rekortmeninde geçirdiği üç yıl boyunca "bir sürü gol attı". Yine de Hamann, sözleşme süresi konusunda şüpheci: "Bir yıllık uzatma – evet. İki yıl – belki. Üç yıl bence fazla olur."
Kane, Münih'te kendini çok iyi hissediyor ve 2027'ye kadar süren mevcut sözleşmesini büyük olasılıkla yerine getirecek. Yeni bir sözleşme için görüşmeler planlanıyor; 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun sözleşmesinin 2030'a kadar üç yıl daha uzatılması gündemde.
"İnsanlar ondan çok memnun. O, futbol için harika bir elçi," diyen Hamann, Bayern'in 2023 yılında Tottenham Hotspur'dan 95 milyon euro transfer ücreti karşılığında kadrosuna kattığı Kane'i çok takdir ettiğini vurguladı. "İngiltere milli takım kaptanının burada oynaması, Bundesliga ve Bayern Münih için bir onurdur."
Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, eski takım arkadaşı Bastian Schweinsteiger ile birlikte DFB Kupası tarihinin en başarılı oyuncusu oldu.
Neuer, Cumartesi akşamı Bayern'in VfB Stuttgart'ı mağlup ederek kazandığı final zaferinde sakatlığı nedeniyle sahada yer almamış olsa da, 40 yaşındaki oyuncu kariyerinin yedinci DFB Kupası şampiyonluğunu (altısı Bayern, biri Schalke ile) kutladı. Böylece Neuer, Schweinsteiger ile eşitlendi ve artık DFB Kupası şampiyonlukları konusunda Bayern efsanesiyle birlikte rekor sahibi oldu.
Neuer, Thomas Müller, David Alaba, Franck Ribery, Philipp Lahm, Claudio Pizarro ve Oliver Kahn gibi altı şampiyonlukla kalan diğer FCB ikonlarını geride bıraktı.
Tarih
Maç
Yarışma
25 Temmuz
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Hazırlık maçı
4 Ağustos
Jeju SK FC - FC Bayern
Hazırlık maçı
7 Ağustos
FC Bayern - Aston Villa
Hazırlık maçı
15 Ağustos
FC Bayern - RB Leipzig
Hazırlık maçı