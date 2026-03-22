FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Bu kulübü seviyorum": Kiralık oyuncu FCB'de ikinci bir şans bekliyor

FC Bayern'den kiralık olarak gelen bir oyuncu, Münih'te ikinci bir şans elde etmeyi umuyor. Rakip takımın teknik direktörü, Almanya'nın rekor şampiyonu olan takımın oyun tarzından çok etkilenmiş durumda. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    FC Bayern Münih, Haberler: Peretz, FCB'de ikinci bir şans bekliyor

    Şu anda FC Southampton'a kiralanmış olan Daniel Peretz, FC Bayern München'de ikinci bir şans elde etme umudunu gizlemeden dile getiriyor.

    "Bayern hala kalbimde. Bu kulübü seviyorum," dedi 25 yaşındaki kaleci transfermarkt.de'ye verdiği röportajda. Peretz, 2023 yılında FCB'ye katılmıştı ancak bazı umut verici performanslara rağmen hiçbir zaman yedek kaleci statüsünün ötesine geçememişti.

    Başlangıçta as kaleci Manuel Neuer'in yedeği olarak ikinci sıradaydı, ancak 2025'in başında Jonas Urbig'in transfer edilmesiyle nihayet üçüncü sıraya geriledi. Yaz aylarında durumun nasıl gelişeceği belirsiz - özellikle de VfB Stuttgart'tan kiralık olarak gelen Alexander Nübel'in de kale arasında as kaleci olmak için bir başka aday olması nedeniyle.

    Kişisel geleceği açısından Peretz için yeterli süre alabilmek çok önemli. Münih'e dönüşü ancak kendisine gerçekçi bir perspektif sunulursa anlamlı olacaktır: "Durum henüz çok uzak. Sezonu nasıl bitireceğimizi bilmek zor. Ayrıca Bayern'in kendi durumu var. Manu (Manuel Neuer; Ed. notu) devam edip etmeyeceğine karar vermeli. Bundan sonra Bayern karar verecek ve biz de kariyerim için en iyi kararın alınmasını sağlayacağız," dedi İsrailli oyuncu.

    Bayern Münih dönemi yaz aylarında gerçekten sona ererse, Peretz Southampton'da kalmayı da düşünebilir: "Bence bu mantıklı olur. Ama yaz hakkında konuşmak için henüz çok erken. Şu anda odak noktam gerçekten maçlar. Umarım iki ay sonra, Premier Lig'e yükseldiğimizde bu konuyu konuşabiliriz. O zaman buna cevap vermek çok daha kolay olacak."

    Peretz, Hamburger SV'ye yaptığı kiralık transferin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kışın İngiltere'nin ikinci ligine geçmişti. Orada artık ilk 11'in kalecisi konumunda ve Premier Lig'e yükselmeyi hedefliyor: "Bu, ikimiz için de mükemmel bir eşleşme. Birinci kaleci olmak için bu desteğe ihtiyacım olan bir dönemden geçiyordum. Düzenli olarak oynamam gerekiyordu."

    25 yaşındaki oyuncu, sözleşmesi gereği 2028 yılına kadar FC Bayern'e bağlı. Münih'te Neuer, Jonas Urbig ve Sven Ulreich gibi önemli rakipleri var.

    FC Bayern Münih, Haberler: Baumgart, FCB'ye büyük övgüde bulundu

    Union Berlin'in teknik direktörü Steffen Baumgart, takımının 0-4'lük ağır yenilgisinin ardından FC Bayern Münih'e büyük övgüler yağdırdı.

    "Bugün hiç şansımız olmadığından oldukça eminim. Oyuncularımı çok fazla suçlamak istemiyorum, çünkü ilk dakikadan son dakikaya kadar her açıdan üstünlükleri açıkça görülüyordu," dedi 54 yaşındaki teknik direktör maçın ardından DAZN'e.

    Almanya'nın rekor şampiyonu, her durumda Berlinlileri "hataya zorladı. Dürüst olmak gerekirse, devreye 0-2 geride girmiş olmamız aslında bizim için iyi bir sonuçtu. Sanki top bize hiç gelmedi ve Bayern de durmadı. Oynadıkları oyun için büyük bir övgü."

    Bu yenilgiyle Union, küme düşme potasından uzaklaşmayı başaramadı. Son on iki maçın sadece ikisini kazanabilen Baumgart'ın takımı, şu anda FC St. Pauli'nin bulunduğu play-off potasından yedi puan önde. Ancak Hamburg ekibinin bir maç daha oynaması gerekiyor.

    FC Bayern Münih, Haberler: Davies özel gözlüklerle antrenman yapıyor

    Geri dönüş yolunda olan Bayern yıldızı Alphonso Davies, alışılmadık yöntemlere başvuruyor.

    Cuma sabahı Kanadalı oyuncu, görüş alanını daraltan ve konsantrasyonu geliştirmeyi amaçlayan "Strobo gözlük" ile antrenman yaptı. Alman rekortmeninin kalecileri de reaksiyon hızlarını artırmak için bu özel gözlükleri kullanıyor.

    Davies, yaklaşık bir buçuk hafta önce, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atalanta Bergamo'ya karşı alınan 6-1'lik muhteşem galibiyette arka uyluk kaslarında bir gerilme yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu, milli maç arası sonrasına kadar FCB'de forma giyemeyecek, ancak SC Freiburg ile oynanacak deplasman maçında tekrar sahalara dönebilecek.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Saat

    Karşılaşma

    4 Nisan Cumartesi

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    7 Nisan Salı

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)

    11 Nisan Cumartesi

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    15 Nisan Çarşamba

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)

    19 Nisan Pazar

    17.30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

