FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Bu kulübü seviyorum": Kiralık oyuncu FCB'de ikinci bir şans bekliyor

Şu anda FC Southampton'a kiralanmış olan Daniel Peretz, FC Bayern München'de ikinci bir şans elde etme umudunu gizlemeden dile getiriyor.

"Bayern hala kalbimde. Bu kulübü seviyorum," dedi 25 yaşındaki kaleci transfermarkt.de'ye verdiği röportajda. Peretz, 2023 yılında FCB'ye katılmıştı ancak bazı umut verici performanslara rağmen hiçbir zaman yedek kaleci statüsünün ötesine geçememişti.

Başlangıçta as kaleci Manuel Neuer'in yedeği olarak ikinci sıradaydı, ancak 2025'in başında Jonas Urbig'in transfer edilmesiyle nihayet üçüncü sıraya geriledi. Yaz aylarında durumun nasıl gelişeceği belirsiz - özellikle de VfB Stuttgart'tan kiralık olarak gelen Alexander Nübel'in de kale arasında as kaleci olmak için bir başka aday olması nedeniyle.

Kişisel geleceği açısından Peretz için yeterli süre alabilmek çok önemli. Münih'e dönüşü ancak kendisine gerçekçi bir perspektif sunulursa anlamlı olacaktır: "Durum henüz çok uzak. Sezonu nasıl bitireceğimizi bilmek zor. Ayrıca Bayern'in kendi durumu var. Manu (Manuel Neuer; Ed. notu) devam edip etmeyeceğine karar vermeli. Bundan sonra Bayern karar verecek ve biz de kariyerim için en iyi kararın alınmasını sağlayacağız," dedi İsrailli oyuncu.

Bayern Münih dönemi yaz aylarında gerçekten sona ererse, Peretz Southampton'da kalmayı da düşünebilir: "Bence bu mantıklı olur. Ama yaz hakkında konuşmak için henüz çok erken. Şu anda odak noktam gerçekten maçlar. Umarım iki ay sonra, Premier Lig'e yükseldiğimizde bu konuyu konuşabiliriz. O zaman buna cevap vermek çok daha kolay olacak."

Peretz, Hamburger SV'ye yaptığı kiralık transferin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kışın İngiltere'nin ikinci ligine geçmişti. Orada artık ilk 11'in kalecisi konumunda ve Premier Lig'e yükselmeyi hedefliyor: "Bu, ikimiz için de mükemmel bir eşleşme. Birinci kaleci olmak için bu desteğe ihtiyacım olan bir dönemden geçiyordum. Düzenli olarak oynamam gerekiyordu."

25 yaşındaki oyuncu, sözleşmesi gereği 2028 yılına kadar FC Bayern'e bağlı. Münih'te Neuer, Jonas Urbig ve Sven Ulreich gibi önemli rakipleri var.