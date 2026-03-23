FBL-GER-CUP-BOCHUM-BAYERN MUNICH
Oliver Maywurm

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Bu biraz abartılı": Bu FCB yıldızı, Stefan Effenberg tarafından büyük ölçüde hafife alınıyor

Bayern Münih'in başarılı futbolu karşısında Harry Kane, Michael Olise ve diğerleri herkesin dilinde. Ancak Stefan Effenberg, açıkça başka oyuncuları öne çıkarıyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    FC Bayern Münih, Haberler - "Bu biraz daha ötesine geçiyor": Stefan Effenberg, Josip Stanisic'in önemini vurguluyor

    Eski FCB oyuncusu Stefan Effenberg, FC Bayern Münih'in şu anki başarılı futbolunda savunmanın payını vurguladı. Bu bağlamda, manşetler genellikle Harry Kane, Michael Olise ve diğerleri gibi hücum yıldızlarına ayrılırken, o Josip Stanisic'in önemine özellikle dikkat çekti.

    "Bu biraz gözden kaçıyor: Sağda ya da solda olağanüstü bir sezon geçiren Stanisic'i gördüğümde, Laimer'in performansını gördüğümde, bunlar sonuçta FC Bayern'i daha da güçlü kılan yapı taşlarıdır," dedi Effenberg Pazar günü Sport1-Doppelpass programında. Stanisic, bu sezon Bayern'in ilk onbirinde sık sık yer alıyor ve şimdiden 30 maça çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, 10 doğrudan gol katkısı (3 gol, 7 asist) kaydetti. Stanisic, diğerlerinin yanı sıra esnekliğiyle öne çıkıyor; her iki bek pozisyonunun yanı sıra stoperde de oynayabiliyor.

    Konrad Laimer de Bayern'in güçlü sezonunda benzer öneme sahip ve Stanisic gibi öncelikle çalışkanlığı ve esnekliğiyle dikkat çekiyor. Avusturyalı oyuncu, 2025/26 sezonunda sağ veya sol bek olarak şu ana kadar 34 maça çıktı (üç gol, dokuz asist).

    Effenberg, Laimer ve Stanisic'in stoper ikilisi Dayot Upamecano ve Jonathan Tah ile birlikte "istikrarlı hale geldiklerini" övdü. 2001'de Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 57 yaşındaki Effenberg, Bayern'in "geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi seviyesinde her zaman" böyle bir defansif güvenilirliğe sahip olmadığını belirtti.

    FCB, bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanmak ve 2020'den bu yana ilk kez kupayı kaldırmak istiyor. Effenberg, Nisan ayında Bayern ile Real Madrid arasında oynanacak çeyrek final maçında net bir favori belirleyemiyor: "Bana göre bu, eşit güçteki iki takımın karşılaşması, o günkü form gerçekten çok önemli olacak."

    • Reklam
    FC Bayern Münih, Haberler: FCB, Lothar Matthäus'a göre "Avrupa'nın en iyi takımı"

    Rekor sayıda milli forma giymiş Lothar Matthäus ise, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e karşı turu geçme konusunda daha iyimser bir tavır sergiliyor.

    Matthäus, Pazar günü Sky90'da yaptığı açıklamada, "Bayern Münih'in tüm sezon boyunca Avrupa'nın en iyi takımı olduğuna inanıyorum – sadece ulusal değil, uluslararası turnuvalarda da" dedi. Real Madrid, Manchester City ile oynadığı iki sekizinci final maçındaki performansını (3:0, 2:1) sürdürürse "Bayern için tehlikeli olabilir", ancak Matthäus, FCB'yi City'den açıkça daha güçlü olarak değerlendiriyor.

    "Bayern, Manchester City'den üstün çünkü bir takım olarak oynuyorlar. Hırslılar. Eskiden en çok gol atan ve en çok puan toplayan takım onlardı. Artık en çok kilometre koşan takım da onlar – bu eskiden FC Bayern'in güçlü olduğu bir alan değildi," diye övdü Matthäus. Alman rekor şampiyonu bu nedenle "bu turda Real Madrid karşısında favori – özellikle de rövanş maçı Allianz Arena'da oynanacağı için."

    7 Nisan'da Bayern, çeyrek finalin ilk maçı için Madrid'e konuk olacak, sekiz gün sonra ise Real, rövanş maçı için Münih'e gelecek. Bayern galip gelirse, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain veya FC Liverpool gibi Avrupa futbolunun bir sonraki devi onu bekliyor olacak.

    FC Bayern Münih, Haberler - "Dürüst olmak gerekirse, gerçekten çok zayıftı": Joshua Kimmich nihayet iyi bir Dünya Kupası oynamak istiyor

    Bayern Münih'ten Joshua Kimmich, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı birçok hayal kırıklığının ardından, yaz aylarında Alman milli takımıyla başarılı bir Dünya Kupası geçirmeyi umuyor.

    Kimmich, SWR'ye verdiği röportajda, 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında acı bir şekilde elenmeleriyle ilgili olarak, "Neyse ki yenilgiler ve hayal kırıklıklarıyla başa çıkmanın yollarını buluyorsunuz" dedi. Zaten DFB takımıyla "hiç de iyi olmayan" "çok, çok fazla turnuva" yaşadığını belirtti.

    Kimmich, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan kısa bir süre önce milli takımdaki ilk maçına çıktı; Fransa'da düzenlenen bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek iyi bir performans sergiledi ve 2017'de Bayern yıldızı, Konfederasyonlar Kupası'nı kazanan DFB takımının bir parçası oldu. "Ondan sonra, dürüst olmak gerekirse, işler çok, çok kötü gitti. Özellikle Dünya Kupası'nda hiç bir zaman eleme turlarına ulaşamadım," diye vurguladı Kimmich, ki 2018'deki ilk Dünya Kupası da grup aşamasında elenerek çok erken sona ermişti.

    İki Dünya Kupası finalleri arasında Kimmich, Almanya ile 2021 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda elendi; 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finalde, daha sonra Avrupa şampiyonu olacak İspanya'ya karşı çok talihsiz bir şekilde turnuvaya veda etti. Ev sahibi olarak düzenlenen turnuva "fena değildi", "ama yine de çeyrek finalde elendik. Dolayısıyla DFB takımıyla hala çok büyük hedeflerimiz var - tabii ki saldırıya geçmek istiyorsak her şeyin çok iyi gitmesi gerektiğini biliyoruz," dedi Kimmich.

    DFB kaptanı, İsviçre'de (27 Mart) ve Gana'ya karşı (30 Mart) oynanacak hazırlık maçlarının "çok önemli" olduğunu vurguladı. "Son milli maçlar sürekli olumlu geçmedi, bu nedenle her maç bize iyi geliyor. Daha fazla maçla takımın birbirine daha da yakınlaşacağına inanıyorum." 31 yaşındaki oyuncu, milli takımla oynanan iki maçın ardından kulüplerde sezonun kritik aşamasına girilmesine rağmen kimsenin kendini geri çekmemesi gerektiği konusunda uyardı: "Kimsenin milli maç oynamak istememesi gibi bir durum olmamalı. Almanya için oynamak çok özel bir şey. Bu yüzden hepimiz oraya gitmeli ve istekli olmalıyız! Dünya Kupası'nda rol oynayabilmek için takım olarak gelişmeye hevesli olmalıyız."

    ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası, Kimmich ve arkadaşları için 14 Haziran'da Curacao ile oynanacak ilk grup maçıyla başlayacak. Almanya'nın grup aşamasındaki diğer rakipleri ise Fildişi Sahili (20 Haziran) ve Ekvador (25 Haziran) olacak.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Saat

    Karşılaşma

    4 Nisan Cumartesi

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    7 Nisan Salı

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)

    11 Nisan Cumartesi

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    15 Nisan Çarşamba

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)

    19 Nisan Pazar

    17.30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

