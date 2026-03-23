FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Bu biraz abartılı": Bu FCB yıldızı, Stefan Effenberg tarafından büyük ölçüde hafife alınıyor

Eski FCB oyuncusu Stefan Effenberg, FC Bayern Münih'in şu anki başarılı futbolunda savunmanın payını vurguladı. Bu bağlamda, manşetler genellikle Harry Kane, Michael Olise ve diğerleri gibi hücum yıldızlarına ayrılırken, o Josip Stanisic'in önemine özellikle dikkat çekti.

"Bu biraz gözden kaçıyor: Sağda ya da solda olağanüstü bir sezon geçiren Stanisic'i gördüğümde, Laimer'in performansını gördüğümde, bunlar sonuçta FC Bayern'i daha da güçlü kılan yapı taşlarıdır," dedi Effenberg Pazar günü Sport1-Doppelpass programında. Stanisic, bu sezon Bayern'in ilk onbirinde sık sık yer alıyor ve şimdiden 30 maça çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, 10 doğrudan gol katkısı (3 gol, 7 asist) kaydetti. Stanisic, diğerlerinin yanı sıra esnekliğiyle öne çıkıyor; her iki bek pozisyonunun yanı sıra stoperde de oynayabiliyor.

Konrad Laimer de Bayern'in güçlü sezonunda benzer öneme sahip ve Stanisic gibi öncelikle çalışkanlığı ve esnekliğiyle dikkat çekiyor. Avusturyalı oyuncu, 2025/26 sezonunda sağ veya sol bek olarak şu ana kadar 34 maça çıktı (üç gol, dokuz asist).

Effenberg, Laimer ve Stanisic'in stoper ikilisi Dayot Upamecano ve Jonathan Tah ile birlikte "istikrarlı hale geldiklerini" övdü. 2001'de Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 57 yaşındaki Effenberg, Bayern'in "geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi seviyesinde her zaman" böyle bir defansif güvenilirliğe sahip olmadığını belirtti.

FCB, bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanmak ve 2020'den bu yana ilk kez kupayı kaldırmak istiyor. Effenberg, Nisan ayında Bayern ile Real Madrid arasında oynanacak çeyrek final maçında net bir favori belirleyemiyor: "Bana göre bu, eşit güçteki iki takımın karşılaşması, o günkü form gerçekten çok önemli olacak."