FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Bu biraz abartılı": Bu FCB yıldızı, Stefan Effenberg tarafından büyük ölçüde hafife alınıyor

Bayern Münih'ten Joshua Kimmich, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı birçok hayal kırıklığının ardından, yaz aylarında Alman milli takımıyla başarılı bir Dünya Kupası geçirmeyi umuyor.
Kimmich, SWR'ye verdiği röportajda, 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında acı bir şekilde elenmeleriyle ilgili olarak, "Neyse ki yenilgiler ve hayal kırıklıklarıyla başa çıkmanın yollarını buluyorsunuz" dedi. Zaten DFB takımıyla "hiç de iyi olmayan" "çok, çok fazla turnuva" yaşadığını belirtti.
Kimmich, 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan kısa bir süre önce milli takımdaki ilk maçına çıktı; Fransa'da düzenlenen bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek iyi bir performans sergiledi ve 2017'de Bayern yıldızı, Konfederasyonlar Kupası'nı kazanan DFB takımının bir parçası oldu. "Ondan sonra, dürüst olmak gerekirse, işler çok, çok kötü gitti. Özellikle Dünya Kupası'nda hiç bir zaman eleme turlarına ulaşamadım," diye vurguladı Kimmich, ki 2018'deki ilk Dünya Kupası da grup aşamasında elenerek çok erken sona ermişti.
İki Dünya Kupası finalleri arasında Kimmich, Almanya ile 2021 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda elendi; 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finalde, daha sonra Avrupa şampiyonu olacak İspanya'ya karşı çok talihsiz bir şekilde turnuvaya veda etti. Ev sahibi olarak düzenlenen turnuva "fena değildi", "ama yine de çeyrek finalde elendik. Dolayısıyla DFB takımıyla hala çok büyük hedeflerimiz var - tabii ki saldırıya geçmek istiyorsak her şeyin çok iyi gitmesi gerektiğini biliyoruz," dedi Kimmich.
DFB kaptanı, İsviçre'de (27 Mart) ve Gana'ya karşı (30 Mart) oynanacak hazırlık maçlarının "çok önemli" olduğunu vurguladı. "Son milli maçlar sürekli olumlu geçmedi, bu nedenle her maç bize iyi geliyor. Daha fazla maçla takımın birbirine daha da yakınlaşacağına inanıyorum." 31 yaşındaki oyuncu, milli takımla oynanan iki maçın ardından kulüplerde sezonun kritik aşamasına girilmesine rağmen kimsenin kendini geri çekmemesi gerektiği konusunda uyardı: "Kimsenin milli maç oynamak istememesi gibi bir durum olmamalı. Almanya için oynamak çok özel bir şey. Bu yüzden hepimiz oraya gitmeli ve istekli olmalıyız! Dünya Kupası'nda rol oynayabilmek için takım olarak gelişmeye hevesli olmalıyız."
ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası, Kimmich ve arkadaşları için 14 Haziran'da Curacao ile oynanacak ilk grup maçıyla başlayacak. Almanya'nın grup aşamasındaki diğer rakipleri ise Fildişi Sahili (20 Haziran) ve Ekvador (25 Haziran) olacak.