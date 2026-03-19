FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Beklenmedik DFB adaylığı! FCB yıldızı, Julian Nagelsmann'dan sürpriz bir davet almış gibi görünüyor

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Mart ayı sonunda oynanacak milli maçlar için Bayern Münih'in kalecisi Jonas Urbig'i kadroya çağırarak sürpriz bir hamle yaptı.

Sky ve Bild'in ortak haberine göre, Urbig ilk kez Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alacak. Nagelsmann, kadrosunu Perşembe öğleden sonra (14:00) resmi olarak açıklayacak.

Urbig, Çarşamba akşamı Atalanta Bergamo ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından bu kendisi için çok sevindirici haberi henüz teyit edemese de, ilk kez kadroya çağrıldığını en azından ima etti: "Henüz cep telefonuma bakmadım. Az önce bana bir şey söylendi, ama henüz kontrol etmedim," dedi Urbig, DAZN'nin ilgili sorusuna yanıt olarak.

Bayern'in spor direktörü Max Eberl, 22 yaşındaki oyuncunun son dönemdeki güçlü performansları nedeniyle kadroya seçilmeyi fazlasıyla hak ettiğini açıkladı: "Yarın Julian kadroya seçilirse ve bu isimler ortaya çıkarsa, bu bizi mutlu eder. Bizim çevremizden kim söyledi bilmiyorum ama: FC Bayern München'de bu tür performanslar sergileyen bir oyuncu için milli takım çok da uzak değildir."

Urbig, DFB'de muhtemelen as kaleci Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ve yedek kaleci Alexander Nübel (VfB Stuttgart) arkasında üçüncü kaleci rolünü üstlenecek. Nagelsmann'ın son üç maçta üst üste üçüncü kaleci olarak görev verdiği Augsburg'lu Finn Dahmen'in, haberlere göre bu kez sadece yedek olarak planlandığı belirtiliyor.

Bayern'de Manuel Neuer'in arkasında ikinci kaleci olan Urbig, eski Alman milli kalecinin sakatlık sorunları nedeniyle son zamanlarda sık sık forma giyme şansı buldu. 22 yaşındaki oyuncu, bu fırsatları Nagelsmann'ın gözüne girme şansı olarak değerlendirdi. U17'den U21'e kadar Almanya için toplam 22 genç milli maçta forma giyen Urbig, bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda 13 maça çıktı.

Urbig'in yanı sıra, süper yetenek Lennart Karl da muhtemelen ilk kez DFB kadrosunda yer alacak. Almanya, 27 Mart'ta Basel'de İsviçre ile karşılaşacak, üç gün sonra ise Stuttgart'ta Gana ile hazırlık maçı oynayacak.