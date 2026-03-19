FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Beklenmedik DFB adaylığı! FCB yıldızı, Julian Nagelsmann'dan sürpriz bir davet almış gibi görünüyor

FC Bayern Münih ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:
- Karl muhtemelen ilk kez DFB takımına seçilecek
- Yıldız, FC Bayern'e karşı sahaya çıkacak
- Vinicius Junior, Bayern'e savaş ilanı yaptı
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Mart ayı sonunda oynanacak milli maçlar için Bayern Münih'in kalecisi Jonas Urbig'i kadroya çağırarak sürpriz bir hamle yaptı.
Sky ve Bild'in ortak haberine göre, Urbig ilk kez Almanya A Milli Takımı kadrosunda yer alacak. Nagelsmann, kadrosunu Perşembe öğleden sonra (14:00) resmi olarak açıklayacak.
Urbig, Çarşamba akşamı Atalanta Bergamo ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından bu kendisi için çok sevindirici haberi henüz teyit edemese de, ilk kez kadroya çağrıldığını en azından ima etti: "Henüz cep telefonuma bakmadım. Az önce bana bir şey söylendi, ama henüz kontrol etmedim," dedi Urbig, DAZN'nin ilgili sorusuna yanıt olarak.
Bayern'in spor direktörü Max Eberl, 22 yaşındaki oyuncunun son dönemdeki güçlü performansları nedeniyle kadroya seçilmeyi fazlasıyla hak ettiğini açıkladı: "Yarın Julian kadroya seçilirse ve bu isimler ortaya çıkarsa, bu bizi mutlu eder. Bizim çevremizden kim söyledi bilmiyorum ama: FC Bayern München'de bu tür performanslar sergileyen bir oyuncu için milli takım çok da uzak değildir."
Urbig, DFB'de muhtemelen as kaleci Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ve yedek kaleci Alexander Nübel (VfB Stuttgart) arkasında üçüncü kaleci rolünü üstlenecek. Nagelsmann'ın son üç maçta üst üste üçüncü kaleci olarak görev verdiği Augsburg'lu Finn Dahmen'in, haberlere göre bu kez sadece yedek olarak planlandığı belirtiliyor.
Bayern'de Manuel Neuer'in arkasında ikinci kaleci olan Urbig, eski Alman milli kalecinin sakatlık sorunları nedeniyle son zamanlarda sık sık forma giyme şansı buldu. 22 yaşındaki oyuncu, bu fırsatları Nagelsmann'ın gözüne girme şansı olarak değerlendirdi. U17'den U21'e kadar Almanya için toplam 22 genç milli maçta forma giyen Urbig, bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda 13 maça çıktı.
Urbig'in yanı sıra, süper yetenek Lennart Karl da muhtemelen ilk kez DFB kadrosunda yer alacak. Almanya, 27 Mart'ta Basel'de İsviçre ile karşılaşacak, üç gün sonra ise Stuttgart'ta Gana ile hazırlık maçı oynayacak.
FC Bayern Münih, şu anda ikinci lig takımı Hannover 96'ya kiralanmış olan orta saha yeteneği Noel Aseko için geri alım opsiyonunu kullanmış görünüyor. Sky bu haberi verdi.
Buna göre, Hannover 1 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonunu kullanacak, ancak FCB, 2,5 milyon euro tutarındaki anlaşmalı geri alım maddesini derhal devreye sokacak. Böylece Aseko'nun Münih'e dönüşü için 96'ya 1,5 milyon euro ödenecek.
Sky'a göre Aseko, yaz aylarında sözleşmesi sona erecek olan Leon Goretzka'nın kadrodaki yerini alma şansına sahip. 20 yaşındaki oyuncu, Goretzka'nın halefi olmak için kulüp içindeki en güçlü aday ve rekor şampiyonu, dışarıdan bir yedek transfer edilmezse planlarını onunla yapabilir.
Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany, Hannover'e kiralanmadan önce (Şubat 2025'in başından beri Niedersachsen takımında oynuyor) düzenli olarak Belçikalı teknik adamın yönetiminde FCB'nin A takımında antrenman yapan Aseko'nun hayranı olarak biliniyor. Alman U21 milli takım oyuncusu, 96 formasıyla 2. Bundesliga'da çok güçlü bir sezon geçiriyor ve Sky'a göre Münih'teki yetkililer, onun Goretzka'nın yerini alabileceğine genel olarak güveniyor. Aseko'nun lehine olan bir diğer nokta da, sağ bek olarak da oynayabilmesi ve bu nedenle geçen yaz Hoffenheim'dan transfer edilen Tom Bischof ile benzer bir rol üstlenebilmesidir. Bischof, öncelikle orta saha oyuncusu olarak geldi, ancak FCB'de genellikle sol bek olarak görev yapıyor.
2022'de Hertha BSC'den Bayern'in altyapısına geçen Aseko'nun Säbener Straße'deki sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Bu sezon Hannover formasıyla 2. Bundesliga'da 25 maça çıkan Aseko, bu maçlarda 3 gol ve 5 asist kaydetti.
Bayern, Goretzka'nın yerine dışarıdan bir oyuncu transfer etmeye karar verirse, Sky'a göre Aseko yaz aylarında satılabilir. İlgilenen kulüplerden eksiklik olmayacaktır, zira FC Villarreal veya Brighton & Hove Albion gibi yurt dışından tanınmış kulüplerin de bu orta saha oyuncusuna talip olduğu söyleniyor.
Bayern Münih'in hücum yeteneği Wisdom Mike, ciddi kalça kası sakatlığının ardından başarılı bir ameliyat geçirdi.
17 yaşındaki oyuncu, ameliyat için özel olarak Finlandiya'nın Turku kentine uçtu. Orada, futbol camiasında kas sakatlıklarının tedavisi konusunda uzman olarak tanınan Dr. Lasse Lempainen tarafından tedavi edildi.
Alman yıldız kaleci Marc-Andre ter Stegen de Şubat ayı başında uyluk sakatlığı nedeniyle Dr. Lempainen tarafından ameliyat edilmişti. Şu anda FC Girona'ya kiralanmış olan ter Stegen'in ana kulübü FC Barcelona ile Finlandiyalı ortopedi cerrahı özellikle yakın bir işbirliği içinde çalışıyor.
Mike, sakatlığı nedeniyle yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalacak ve bu durum genç oyuncunun sezonu için son anlamına geliyor. Alman genç milli takım oyuncusu, 2025/26 sezonunda Bayern'in A takımında beş kısa süreli maça çıktı, bunun dışında çoğunlukla FCB'nin U19 takımında forma giydi (on bir maç, üç gol).
Bayern efsanesi Franck Ribéry şu anda teknik direktörlük kariyeri için çalışıyor.
"Teknik direktör olmak istiyorum ve bunun için öğreniyorum" diyen uzun süredir FCB'de forma giyen profesyonel futbolcu, İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'a konuştu. Ribery, UEFA A ve B lisanslarını çoktan aldı; şu anda Floransa'nın güneydoğusundaki İtalyan Futbol Federasyonu'nun antrenman merkezi Coverciano'da UEFA Pro lisansı için bir kursa katılıyor.
2007 ile 2019 yılları arasında Bayern formasıyla toplam 425 maça çıkan Ribery, "Bir gün sevdiğim ülke olan İtalya'da antrenörlük yapmak istiyorum" dedi. Fransız oyuncu, kariyerinin son yıllarını İtalya'da geçirdi; önce AC Floransa'da (2019-2021), ardından da Ekim 2022'de futbol hayatına son verdiği US Salernitana'da.
Ribery, Salernitana'da antrenörlük kariyerine de ilk adımlarını attı. Kariyerini sonlandırır sonlandırmaz, 42 yaşındaki oyuncu şu anda İtalya üçüncü liginde yer alan bu kulüpte teknik antrenör olarak göreve başladı ve Mart 2024'e kadar bu görevde kaldı.
Bayern Münih'in hücum oyuncusu Luis Diaz, takım arkadaşı Jamal Musiala'yı övdü.
Post United tarafından yayınlanan bir videoda Diaz'a beş farklı ülkeden en sevdiği oyuncular soruluyor. Kolombiyalı oyuncu, kendi ülkesi için eski Bayern yıldızı James Rodriguez'i, İspanya için Lamine Yamal'ı (FC Barcelona), Arjantin için Lionel Messi'yi (Inter Miami) ve Meksika için eski Manchester United ve Leverkusen forveti Chicharito'yu sayıyor. Son olarak en sevdiği Alman oyuncu sorulduğunda, Diaz'ın tercihi Bayern'deki arkadaşı Musiala'ya düşüyor.
Ve bunu, 23 yaşındaki oyuncuyu henüz en iyi formunda yakından görmemiş olmasına rağmen yapıyor. Çünkü Diaz geçen yaz FC Liverpool'dan Münih'e transfer olmadan önce, Musiala'nın Kulüpler Dünya Kupası'nda ağır bir sakatlık geçirdiği biliniyordu. Yarım yıl boyunca sahalardan uzak kalan Musiala, Ocak ortasından itibaren kademeli olarak takıma geri döndü, ancak geçen hafta Atalanta Bergamo ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında bir aksilik yaşadı ve bu nedenle şu anda tekrar sahalardan uzak kalmak zorunda. Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, önlem olarak Mart ayı sonunda oynanacak hazırlık maçlarında Musiala'yı kadroya almadı.
Tarih
Saat
Karşılaşma
21 Mart Cumartesi
15.30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
4 Nisan Cumartesi
15.30
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
7 Nisan Salı
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)
11 Nisan Cumartesi
18.30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
15 Nisan Çarşamba
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)