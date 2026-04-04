FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu için 100 milyon euro mu? FCB spor direktörü Christoph Freund konuyla ilgili açıklama yaptı

Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı ile Bayer Leverkusen'in forveti Christian Kofane arasında olduğu iddia edilen temaslarla ilgili spekülasyonlar hakkında konuştu.

"Sanırım her zaman çeşitli yönlerde görüşmeler oluyor ya da transfer piyasasında birbirimizle konuşuyoruz. Ancak bu konuda bizden somut bir açıklama yok. Spekülasyonlara ya da başka herhangi bir şeye de katılmıyoruz," dedi Freund, FCB'nin SC Freiburg ile oynayacağı maç öncesindeki basın toplantısında.

Münihli spor direktörü, FC Bayern'de güncel transfer söylentileriyle ilgili hiçbir "açıklama veya durum raporu" yapılmayacağını da sözlerine ekledi. "Yani burada da bunu yapmayacağız."

Daha önce Kofane'nin menajeri Eric Depolo, Daily Arsenal portalına bazı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin müvekkiline ilgi duyduğunu açıklamıştı - bunların arasında FC Bayern de vardı. Özellikle Arsenal, 19 yaşındaki oyuncuya göz dikmişti. "O 100 milyon avroluk bir oyuncu. Kofane ile Arsenal, önümüzdeki on yıl için bir üst düzey forvet sahibi olur," dedi Depolo.

Kamerun milli takımında üç kez forma giyen oyuncu, sezon başında İspanyol kulübü Albacete Balompie'den Leverkusen'e transfer olmuştu. Leverkusen, yaklaşık 5 milyon euro yatırım yaparak oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Şimdiye kadar 39 resmi maçta forma giyen oyuncu, tüm turnuvalarda toplam 7 gol ve 8 asist kaydetti. O zamandan beri piyasa değeri büyük ölçüde artan oyuncunun değeri şu anda yaklaşık 40 milyon euro.