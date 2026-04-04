FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu için 100 milyon euro mu? FCB spor direktörü Christoph Freund konuyla ilgili açıklama yaptı

Spor direktörü Christoph Freund, FC Bayern München'in bir Bundesliga yıldızına ilgi duyduğu yönündeki söylentiler hakkında konuştu. Ayrıca Raphael Guerreiro'nun ayrılışını da açıkladı. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

  CHRISTIAN KOFANE BAYER LEVERKUSEN

    FC Bayern Münih, Haberler: Freund, Kofane ile ilgili söylentilere yanıt verdi

    Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı ile Bayer Leverkusen'in forveti Christian Kofane arasında olduğu iddia edilen temaslarla ilgili spekülasyonlar hakkında konuştu.

    "Sanırım her zaman çeşitli yönlerde görüşmeler oluyor ya da transfer piyasasında birbirimizle konuşuyoruz. Ancak bu konuda bizden somut bir açıklama yok. Spekülasyonlara ya da başka herhangi bir şeye de katılmıyoruz," dedi Freund, FCB'nin SC Freiburg ile oynayacağı maç öncesindeki basın toplantısında.

    Münihli spor direktörü, FC Bayern'de güncel transfer söylentileriyle ilgili hiçbir "açıklama veya durum raporu" yapılmayacağını da sözlerine ekledi. "Yani burada da bunu yapmayacağız."

    Daha önce Kofane'nin menajeri Eric Depolo, Daily Arsenal portalına bazı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin müvekkiline ilgi duyduğunu açıklamıştı - bunların arasında FC Bayern de vardı. Özellikle Arsenal, 19 yaşındaki oyuncuya göz dikmişti. "O 100 milyon avroluk bir oyuncu. Kofane ile Arsenal, önümüzdeki on yıl için bir üst düzey forvet sahibi olur," dedi Depolo.

    Kamerun milli takımında üç kez forma giyen oyuncu, sezon başında İspanyol kulübü Albacete Balompie'den Leverkusen'e transfer olmuştu. Leverkusen, yaklaşık 5 milyon euro yatırım yaparak oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Şimdiye kadar 39 resmi maçta forma giyen oyuncu, tüm turnuvalarda toplam 7 gol ve 8 asist kaydetti. O zamandan beri piyasa değeri büyük ölçüde artan oyuncunun değeri şu anda yaklaşık 40 milyon euro.

    FC Bayern Münih, Söylenti: FCB saygın genç takım antrenörünü kaybediyor

    FC Bayern Münih'te U19 baş antrenörü Peter Gaydarov, görünüşe göre bu sezonun ardından görevinden ayrılacak.

    Sky'ın haberine göre, 34 yaşındaki teknik adam yurt içi ve yurt dışındaki profesyonel kulüplerden teklifler aldı, bu nedenle Alman rekortmeninden ayrılması da gayet olası görünüyor.

    Gaydarov, Säbener Straße'de mükemmel bir üne sahip. Yakın geçmişte Felipe Chavez, Deniz Ofli ve David Santos Daiber gibi yeteneklerin gelişimine önemli katkılarda bulundu.

    FC Bayern Münih, Haberler: Freund, Guerreiro'nun kadro dışı kalmasını açıkladı

    Raphael Guerreiro, bu sezonun sonunda FC Bayern Münih'ten ayrılacak. Spor direktörü Christoph Freund, bu kararın alınma nedenlerini açıklıyor.

    "Kolay olmadı, çünkü o harika bir çocuk, birçok iyi maç çıkardı, çok yönlü bir oyuncu - bu onun büyük bir gücü. Her zaman bir karar verdiğimizde bunu oyunculara söylediğimizi söylemişizdir, bu yüzden şimdi de öyle yaptık. Yaz aylarında kadronun nasıl olacağına dair fikirlerimiz var, ancak o zamana kadar biraz zaman var," dedi Freund, Alman rekor şampiyonu Bayern'in Freiburg ile oynayacağı maç öncesindeki basın toplantısında.

    Bayern, geçtiğimiz Pazartesi günü, sezon sonunda sona erecek olan Guerreiro'nun sözleşmesinin uzatılmayacağını açıklamıştı. Çok yönlü Portekizli oyuncu, bu kararın ardından üç yıl süren ortak serüvenin ardından Münih ekibinden ayrılacak.

    Guerreiro, 2023 yazında dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel'in isteği üzerine BVB'den Bayern'e bedelsiz transfer olmuştu. Alman rekortmeninde oldukça fazla forma şansı bulsa da, Dortmund'daki parlak dönemlerindeki performansına kalıcı olarak ulaşamadı. Son dönemde Vincent Kompany yönetiminde pek forma şansı bulamadı ve bu nedenle çoğunlukla yedek kulübesinde oturdu.

    Oyuncuyu transfer edebilecek kulüpler arasında Portekiz'in önde gelen kulübü Benfica veya İtalya'nın rekor şampiyonu Juventus Turin'in adı geçiyor.

    FC Bayern Münih, Haberler: Eberl, Kane konusunda izlenecek yolu açıkladı

    Max Eberl, Harry Kane'in mevcut sözleşme durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu ve 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılması konusunda Almanya'nın rekor şampiyonu takımının taraftarlarına umut verdi.

    "Onu görüyorum, hissediyorum. Biraz kaba bir ifadeyle, kendini çok rahat hissediyor," dedi Eberl, Absolut Bayern ile yaptığı röportajda. Forvet, "takımla şampiyonluklar kazanıyor, ayrıca kişisel ödüller alıyor ve rekorları arka arkaya kırıyor. FC Bayern'e transferinden bu yana, memleketi İngiltere'de bile ona duyulan saygı bambaşka bir boyuta ulaştı."

    Bu nedenle FCB spor direktörü olumlu bir hisse sahip ve erken bir sözleşme uzatması için görüşmelerin "yaz aylarında" yapılacağını belirtti.

    FC Bayern Münih, Haberler: Eberl, Musiala'nın Dünya Kupası'nda en iyi formunda olmasını umuyor

    Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl, milli takım oyuncusu Jamal Musiala'nın Dünya Kupası öncesinde en iyi formuna kavuşacağına kesin olarak inanıyor.

    Eberl, Münchner Merkur/tz gazetesine verdiği röportajda, "Ona huzur ve güven veriyoruz, kafasını boşaltabilmesi için sakinlik sinyali gönderiyoruz" dedi: "Ve yakında oyuna girer girmez yine altın bir an yaratırsa, sakatlığı göz açıp kapayıncaya kadar unutulur."

    Musiala'nın (23) geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda geçirdiği kaval kemiği kırığı ve ayak bileği çıkığı "aşırı bir darbe" oldu, dedi Eberl: "Geri dönüş sürecinin uzun süreceği bizim için açıktı. Fiziksel ve psikolojik olarak bu süreye ihtiyaç var, her ne kadar sonsuz gibi gelse de." "Bergamo'ya karşı yaşanan küçük aksilik" de bunun bir parçası, "bu dalgalar halinde inişler ve çıkışlar yaşanır," dedi Eberl.

    Musiala, Ocak ayında sahalara geri dönmüştü, ancak son olarak Dünya Kupası yılının başlangıcında İsviçre ve Gana'ya karşı oynanan maçlarda Alman milli takımında yer almadı. Ancak milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuva (11 Haziran - 19 Temmuz) konusunda henüz endişelenmiyor. "Artık çok fazla zamanı kalmadı, bu tartışmasız," diye itiraf eden Nagelsmann, ancak "Onun yüzde 100'e ulaşacağına inanıyorum," dedi.

    Eberl de şöyle dedi: "Önemli olan, Jamal'ın kendisinin yüzde 100'e ulaşmak istemesi. O da heyecanlanıyor, bu konuda en çok baskı yapan kendisi." Musiala, "performansını sergilemek, yeteneklerini göstermek istiyor – önce bize, sonra da Dünya Kupası'nda Alman futboluna yardımcı olabilmek için. Bunun için yeterli zamanı var."

    Pazartesi günü, ayak bileğindeki "ağrı" nedeniyle kısa bir zorunlu ara verdikten sonra Musiala, FC Bayern'de takım antrenmanlarının bir kısmına yeniden katıldı ve muhtemelen Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarında Real Madrid'e karşı (7 ve 15 Nisan) forma giyebilecek.

    (SID)

  • FC Bayern - Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Saat

    Karşılaşma

    4 Nisan Cumartesi

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    7 Nisan Salı

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)

    11 Nisan Cumartesi

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    15 Nisan Çarşamba

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)

