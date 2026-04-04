FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Bayer Leverkusen'in yıldız oyuncusu için 100 milyon euro mu? FCB spor direktörü Christoph Freund konuyla ilgili açıklama yaptı

Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl, milli takım oyuncusu Jamal Musiala'nın Dünya Kupası öncesinde en iyi formuna kavuşacağına kesin olarak inanıyor.
Eberl, Münchner Merkur/tz gazetesine verdiği röportajda, "Ona huzur ve güven veriyoruz, kafasını boşaltabilmesi için sakinlik sinyali gönderiyoruz" dedi: "Ve yakında oyuna girer girmez yine altın bir an yaratırsa, sakatlığı göz açıp kapayıncaya kadar unutulur."
Musiala'nın (23) geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda geçirdiği kaval kemiği kırığı ve ayak bileği çıkığı "aşırı bir darbe" oldu, dedi Eberl: "Geri dönüş sürecinin uzun süreceği bizim için açıktı. Fiziksel ve psikolojik olarak bu süreye ihtiyaç var, her ne kadar sonsuz gibi gelse de." "Bergamo'ya karşı yaşanan küçük aksilik" de bunun bir parçası, "bu dalgalar halinde inişler ve çıkışlar yaşanır," dedi Eberl.
Musiala, Ocak ayında sahalara geri dönmüştü, ancak son olarak Dünya Kupası yılının başlangıcında İsviçre ve Gana'ya karşı oynanan maçlarda Alman milli takımında yer almadı. Ancak milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuva (11 Haziran - 19 Temmuz) konusunda henüz endişelenmiyor. "Artık çok fazla zamanı kalmadı, bu tartışmasız," diye itiraf eden Nagelsmann, ancak "Onun yüzde 100'e ulaşacağına inanıyorum," dedi.
Eberl de şöyle dedi: "Önemli olan, Jamal'ın kendisinin yüzde 100'e ulaşmak istemesi. O da heyecanlanıyor, bu konuda en çok baskı yapan kendisi." Musiala, "performansını sergilemek, yeteneklerini göstermek istiyor – önce bize, sonra da Dünya Kupası'nda Alman futboluna yardımcı olabilmek için. Bunun için yeterli zamanı var."
Pazartesi günü, ayak bileğindeki "ağrı" nedeniyle kısa bir zorunlu ara verdikten sonra Musiala, FC Bayern'de takım antrenmanlarının bir kısmına yeniden katıldı ve muhtemelen Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarında Real Madrid'e karşı (7 ve 15 Nisan) forma giyebilecek.
