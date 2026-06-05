FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Aslında Raphael Guerreiro gibi bir rol üstlenmesi bekleniyordu! FCB, Premier Lig'e bir üst düzey yeteneği kaybedecek mi?

Arijon Ibrahimovic, FC Bayern Münih'in planlarında kiralık oyuncu olarak değil, A takımda rotasyon oyuncusu olarak yer alacak. Sky'ın haberine göre, rekor şampiyonu, Alman U21 milli takım oyuncusunun geçtiğimiz sezon 1. FC Heidenheim'da gösterdiği performanstan son derece memnun ve onu, Raphael Guerreiro'nun son dönemde Münih'te üstlendiği role benzer bir görevde planlıyor.

Portekizli oyuncu, Bayern'deki üçüncü yılında yine yedek oyuncu rolünden öteye geçemedi, ancak yine de 29 resmi maçta (1.200 dakikadan fazla süre) forma giydi ve sezon sonunda bazı sakatlık sorunlarına rağmen altı gol ve üç asist kaydetti. Sözleşmesi uzatılmadı, bu nedenle Guerreiro üç yılın ardından Bayern'den ayrılıyor. Son zamanlarda kariyerini sonlandıracağına dair söylentiler bile dolaşıyordu.

Her iki kanat pozisyonunda da oynayabilen Ibrahimovic de, üçlü yük nedeniyle sahada kalma süresi konusunda umutlu olabilir. Özellikle de PSV Eindhoven'dan transfer edilecek olan Ismael Saibari'nin özellikle orta saha için planlandığı ve Anthony Gordon'un sol kanat transferinin suya düştüğü düşünülürse.

Sky'a göre, şimdi karar verme sırası Ibrahimovic'te. 20 yaşındaki oyuncunun Münih'teki sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Sky'a göre kendisine bir uzatma teklifi sunulmuş durumda; eğer kabul etmezse, kulüp satışını zorlayacak.

Bu konuda Ibrahimovic'e Premier League, Bundesliga ve Eredivisie'den teklifler geldiği söyleniyor. Muhtemelen daha fazla süre alabileceği kulüplerden. Bundesliga'dan Hoffenheim ve Stuttgart'un kesin bir transferle ilgilendiği belirtiliyor. tz'ye göre, Bayern, bir satış durumunda geri alım opsiyonunu güvence altına almak istiyor. Avrupa'nın diğer ülkelerinden Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham ve Crystal Palace ile PSV Eindhoven'ın 20 yaşındaki oyuncu ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Frosinone'ye yaptığı oldukça karışık bir kiralık transferin (23/24) ve Lazio Roma'daki felaketle sonuçlanan döneminin (2025'te 19 dakika süre) ardından, Ibrahimovic geçtiğimiz sezon 1. FC Heidenheim'da hemen ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve FCH'nin küme düşme mücadelesinde oyun açısından birkaç parlak noktadan biri oldu. Sezonu 34 resmi maçta 2 gol ve 5 asistle tamamladı. Ancak asıl önemli olan, teknik direktör Frank Schmidt'ten aldığı süreydi (2.346 dakika).

"Önceden, kendimi gösterebilmek için çok fazla süre almam önemliydi. Bunu başardım ve bu yüzden benim için çok iyi bir yıl olduğunu düşünüyorum," dedi Heidenheim'dan ayrıldıktan sonra.