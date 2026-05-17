Oliver Maywurm

Çeviri:

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: 90 milyon avroya mal oldu! Lothar Matthäus, eski bir Bundesliga yıldızı hakkındaki söylentileri alevlendiriyor

2023 yılında Josko Gvardiol, 90 milyon euro transfer ücreti karşılığında RB Leipzig'den Manchester City'ye transfer oldu. Yakında Bundesliga'ya geri dönecek mi? FC Bayern München ile ilgili haberler ve söylentiler.

    FC Bayern Münih, Haberler: Lothar Matthäus, FCB'de eski Bundesliga yıldızının adını gündeme getirdi

    Almanya milli takımında en çok forma giyen oyuncu olan Lothar Matthäus, Manchester City'nin stoperi Josko Gvardiol'un FC Bayern Münih'e transfer olasılığından bahsetti. Matthäus, FCB'nin bu konuda somut adımlar attığını bile iddia etti.

    "Gözümde bir oyuncu var ve duyduğuma göre (Bayern, ed.) ilk teklifleri çoktan yapmışlar. Leipzig'de oynamış, şu anda Manchester City'de forma giyen bir eski Bundesliga oyuncusu, sol bek/stoper," diye anlattı Matthäus, Cumartesi günü Sky'da Bayern'in 1. FC Köln ile oynadığı Bundesliga maçı hakkında konuşurken ve ardından Gvardiol'dan bahsettiğini ismen de doğruladı.

    Bayern, Jonathan Tah ve Dayot Upamecano ile orta vadede kendi kadrosunda zaten uyumlu ve üst düzey bir stoper ikilisine sahip. Uzun süredir satış adayı olarak gösterilen ve bu sezon 3. stoper olan Min-jae Kim'in Alman şampiyonundan ayrılması durumunda, yaz aylarında savunma merkezinde bir kadro yeri boşalabilir. Gvardiol'un Tah ve Upamecano'nun rakibi olarak söz konusu olup olmayacağı ise şimdilik şüpheli.

    Sonuçta 24 yaşındaki oyuncunun as kadroda yer alma iddiası oldukça net. Manchester City ile 2028'e kadar süren bir sözleşmesi olan Hırvat milli oyuncuyu bu yaz transfer etmek oldukça pahalıya mal olabilir. Ne de olsa İngilizler, 2023'te Gvardiol için RB Leipzig'e tam 90 milyon euro transfer ücreti ödemişti.

    Leipzig'in Bundesliga'daki rakibinde Gvardiol uluslararası alanda çıkışını yakaladı; 2021'den 2023'e kadar RB formasıyla 87 maça çıktı. City'de Gvardiol genellikle ilk 11'de yer alıyor, ancak Hırvat oyuncu, kaval kemiği kırılması nedeniyle Ocak başından Mayıs başına kadar sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Gvardiol, ancak bu hafta Crystal Palace'a karşı 3-0 kazanılan maçta sahalara geri döndü.

    Eski Leipzig oyuncusunu Bayern için daha da ilginç kılan bir diğer nokta ise, Tah ve Upamecano'nun aksine sol ayakla oynayan bir oyuncu olması ve sol bek pozisyonunda da sorunsuz bir şekilde görev alabilmesi.

    FC Bayern Münih, Haberler - Christoph Freund doğruladı: Alexander Nübel'in FCB'de geleceği yok

    Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, Haziran sonuna kadar VfB Stuttgart'a kiralanmış olan kaleci Alexander Nübel'in FCB'de bir geleceği olmadığını doğruladı.

    Sport1'e göre, Freund, Cumartesi günü 1. FC Köln'e karşı 5-1 galip geldikleri Bundesliga'nın son maçının ardından, "Menajeriyle görüşme yaptık ve Alex de planlarımızı biliyor" dedi. Kısa süre önce sözleşmelerini birer yıl daha uzatan Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in yanı sıra, orta vadede Neuer'in halefi olacak Jonas Urbig'in de olduğu kadroda Nübel'e yer yok: "Gelecek sezona bu kaleci üçlüsüyle gireceğiz, planımız bu," dedi Freund.

    Nübel'in Bayern ile 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi var. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun Säbener Straße'ye geri dönmeyeceği uzun süredir belliydi. VfB, Nübel'i kalıcı olarak kadrosuna katmak istese de, bunu finansal olarak karşılayamayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla, üç kez Almanya milli takımında forma giyen oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

    Bayern, Nübel'i 2020 yılında FC Schalke'den transfer etmişti, ancak o zamandan beri kaleci FCB formasıyla sadece dört resmi maçta forma giydi. Nübel, 2021'den 2023'e kadar AS Monaco'ya kiralanmış, 2023'ten itibaren ise Stuttgart'a kiralanmıştı.

    FC Bayern Münih, Haberler: Harry Kane'den önce bunu kimse başaramamıştı

    Harry Kane bir kez daha rekor kırdı.

    36 sezon golüyle İngiliz oyuncu, 2025/26 Bundesliga sezonunun gol kralı oldu - tıpkı önceki iki yılda olduğu gibi. Böylece, 2023 yılında Tottenham Hotspur'dan FC Bayern München'e transfer olan Kane, ilk üç Bundesliga sezonunda her seferinde gol kralı olan ilk oyuncu oldu. Ayrıca Kane, ilk üç Bundesliga sezonunda her seferinde 25'ten fazla gol atan tek oyuncu oldu.

    Kane, 2023/24 sezonunda Bundesliga'da 36 gol atmış, geçen sezon ise 26 lig golü kaydetmişti. 32 yaşındaki oyuncunun bu sezon da gol kralı olacağı çoktan belliydi; Cumartesi günü Köln'e karşı 5-1 kazanılan maçta attığı üç golle Kane, gol sayısını 36'ya çıkardı.

  • FC Bayern Münih, Maç Takvimi: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    23 Mayıs

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    DFB Kupası

    25 Temmuz

    SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Hazırlık maçı

    4 Ağustos

    Jeju SK FC - FC Bayern

    Hazırlık maçı

    7 Ağustos

    FC Bayern - Aston Villa

    Hazırlık maçı

