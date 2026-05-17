Almanya milli takımında en çok forma giyen oyuncu olan Lothar Matthäus, Manchester City'nin stoperi Josko Gvardiol'un FC Bayern Münih'e transfer olasılığından bahsetti. Matthäus, FCB'nin bu konuda somut adımlar attığını bile iddia etti.

"Gözümde bir oyuncu var ve duyduğuma göre (Bayern, ed.) ilk teklifleri çoktan yapmışlar. Leipzig'de oynamış, şu anda Manchester City'de forma giyen bir eski Bundesliga oyuncusu, sol bek/stoper," diye anlattı Matthäus, Cumartesi günü Sky'da Bayern'in 1. FC Köln ile oynadığı Bundesliga maçı hakkında konuşurken ve ardından Gvardiol'dan bahsettiğini ismen de doğruladı.

Bayern, Jonathan Tah ve Dayot Upamecano ile orta vadede kendi kadrosunda zaten uyumlu ve üst düzey bir stoper ikilisine sahip. Uzun süredir satış adayı olarak gösterilen ve bu sezon 3. stoper olan Min-jae Kim'in Alman şampiyonundan ayrılması durumunda, yaz aylarında savunma merkezinde bir kadro yeri boşalabilir. Gvardiol'un Tah ve Upamecano'nun rakibi olarak söz konusu olup olmayacağı ise şimdilik şüpheli.

Sonuçta 24 yaşındaki oyuncunun as kadroda yer alma iddiası oldukça net. Manchester City ile 2028'e kadar süren bir sözleşmesi olan Hırvat milli oyuncuyu bu yaz transfer etmek oldukça pahalıya mal olabilir. Ne de olsa İngilizler, 2023'te Gvardiol için RB Leipzig'e tam 90 milyon euro transfer ücreti ödemişti.

Leipzig'in Bundesliga'daki rakibinde Gvardiol uluslararası alanda çıkışını yakaladı; 2021'den 2023'e kadar RB formasıyla 87 maça çıktı. City'de Gvardiol genellikle ilk 11'de yer alıyor, ancak Hırvat oyuncu, kaval kemiği kırılması nedeniyle Ocak başından Mayıs başına kadar sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Gvardiol, ancak bu hafta Crystal Palace'a karşı 3-0 kazanılan maçta sahalara geri döndü.

Eski Leipzig oyuncusunu Bayern için daha da ilginç kılan bir diğer nokta ise, Tah ve Upamecano'nun aksine sol ayakla oynayan bir oyuncu olması ve sol bek pozisyonunda da sorunsuz bir şekilde görev alabilmesi.