FC Bayern Münih artık endişelenmeli mi? Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in transfer açıklaması, FCB’nin yıldızını ilgilendiriyor gibi görünüyor

Bu planın önümüzdeki yaz transfer döneminde hayata geçme şansı olup olmadığı ise şüpheli. Bayern'in spor direktörü Max Eberl, potansiyel alıcılara kapıyı daha Nisan ayında kapattı ve şu açıklamayı yaptı: "Hayır, oldukça basit: hayır. Uzun vadeli bir projemiz var, Michael burada çok mutlu."

Säbener Straße'de uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Olise'nin de şu anda bir değişiklik ya da hatta İspanya'nın başkentine gitme konusunda tek bir düşünce bile harcamaması gerekiyor.