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FC Bayern Münih artık endişelenmeli mi? Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in transfer açıklaması, FCB’nin yıldızını ilgilendiriyor gibi görünüyor

Bundesliga
Transfers
Real Madrid
Bayern Münih
M. Olise

Florentino Pérez, Real Madrid'de 150 milyon avroluk bir transferi duyurdu. Görünüşe göre, kulüp başkanının yalanlamasına rağmen söz konusu isim FC Bayern München'den Michael Olise.

İngiliz gazetesi The Telegraph'ın haberine göre, kulüp başkanı Perez, Bayern'in hücum yıldızını kamuoyu önünde transfer listesinden çıkarmış olsa da, Real Madrid kulübü perde arkasında 175 milyon avroya denk gelen bir teklif hazırlıyor gibi görünüyor.

  • Bu planın önümüzdeki yaz transfer döneminde hayata geçme şansı olup olmadığı ise şüpheli. Bayern'in spor direktörü Max Eberl, potansiyel alıcılara kapıyı daha Nisan ayında kapattı ve şu açıklamayı yaptı: "Hayır, oldukça basit: hayır. Uzun vadeli bir projemiz var, Michael burada çok mutlu."

    Säbener Straße'de uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Olise'nin de şu anda bir değişiklik ya da hatta İspanya'nın başkentine gitme konusunda tek bir düşünce bile harcamaması gerekiyor.

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    Eberl doğruladı: Olise'nin sözleşmesinde çıkış maddesi yok

    Geçtiğimiz Ekim ayında Eberl, Olise'nin sözleşmesinde bir çıkış maddesi olduğunu yalanlamıştı. 11Freunde ile yaptığı röportajda, Alman şampiyonunun transfer konusunda uluslararası rakiplerinin gerisinde kalıp kalmadığı sorusuna şu cevabı verdi: "Tartışmalarda, Crystal Palace'tan Michael Olise'yi transfer ettiğimiz ve onun 2029'a kadar süren bir sözleşmesi olduğu - çıkış maddesi olmadan - ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olma yolunda olduğu gerçeği yeterince vurgulanmıyor."

    Daha önce, 24 yaşındaki Fransız oyuncunun 2029 yılına kadar süren Säbener Straße'deki sözleşmesinden daha erken bir tarihte satın alınabileceğine dair spekülasyonlar artmıştı. Spor direktörü Christopher Freund, Ağustos sonunda bu konuyla ilgili bir soruya sadece şifreli bir cevap verdi: "Prensip olarak sözleşme içeriği hakkında asla konuşmayız."

  • Perez, Real Madrid için dev bir transferi duyurdu

    Perez ise Real'in "Cristiano Ronaldo seviyesinde bir süperstar" için 150 milyon avroluk bir teklif sunacağını açıkça duyurmuştu. Bu konuda, bu transferin en üst öncelikli olduğunu ve çok kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini açıkça belirtmişti. 

    Perez şöyle açıklamıştı: "Salı günü, büyük bir Şampiyonlar Ligi kulübüne, Madrid tarihinin en büyük transferi olacak bir oyuncu için önemli bir teklif sunacağım. En az 150 milyon euro."


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    Olise, Bayern'de: 52 maçta 53 gol katkısı

    Perez, seçimler öncesinde bu yıldız forvetle bir anlaşma sağladığını iddia eden rakibi Enrique Riquelme’nin tartışmalı açıklamalarına bu şekilde doğrudan yanıt verdi. Erling Haaland’ın transferi dışında Perez, Olise, Jeremy Doku ve Harry Kane’i açıkça liste dışı bıraktı. Ezeli rakibi FC Barcelona’dan bir oyuncunun transferi de kesinlikle gündemde değil.

    Olise, yaz aylarında 53 milyon euroya Crystal Palace'tan Säbener Straße'ye transfer olmuştu ve yeni transferler arasında hemen etkisini gösteren tek isim oldu. Kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda 52 maçta 22 gol ve 31 asist kaydetti.

  • Real Madrid'in rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Jude BellinghamOrta sahaBorussia Dortmund2023127 milyon euro
    Eden HazardOrta sahaFC Chelsea2019120,8 milyon euro
    Gareth BaleForvetTottenham Hotspur2013101 milyon euro
    Cristiano RonaldoForvetManchester United200994 milyon euro
    Aurelien TchouameniOrta sahaAS Monaco202280 milyon euro
    Zinedine ZidaneOrta sahaJuventus200177,5 milyon euro
    James RodriguezOrta sahaAS Monaco201475 milyon euro
    KakaOrta sahaAC Milan200967 milyon euro
    Luka JovicForvetEintracht Frankfurt201963 milyon euro
    Dean HuijsenSavunmaAFC Bournemouth202462,5 milyon euro