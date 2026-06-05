İngiliz gazetesi The Telegraph'ın haberine göre, kulüp başkanı Perez, Bayern'in hücum yıldızını kamuoyu önünde transfer listesinden çıkarmış olsa da, Real Madrid kulübü perde arkasında 175 milyon avroya denk gelen bir teklif hazırlıyor gibi görünüyor.
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FC Bayern Münih artık endişelenmeli mi? Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in transfer açıklaması, FCB’nin yıldızını ilgilendiriyor gibi görünüyor
Bu planın önümüzdeki yaz transfer döneminde hayata geçme şansı olup olmadığı ise şüpheli. Bayern'in spor direktörü Max Eberl, potansiyel alıcılara kapıyı daha Nisan ayında kapattı ve şu açıklamayı yaptı: "Hayır, oldukça basit: hayır. Uzun vadeli bir projemiz var, Michael burada çok mutlu."
Säbener Straße'de uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Olise'nin de şu anda bir değişiklik ya da hatta İspanya'nın başkentine gitme konusunda tek bir düşünce bile harcamaması gerekiyor.
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Eberl doğruladı: Olise'nin sözleşmesinde çıkış maddesi yok
Geçtiğimiz Ekim ayında Eberl, Olise'nin sözleşmesinde bir çıkış maddesi olduğunu yalanlamıştı. 11Freunde ile yaptığı röportajda, Alman şampiyonunun transfer konusunda uluslararası rakiplerinin gerisinde kalıp kalmadığı sorusuna şu cevabı verdi: "Tartışmalarda, Crystal Palace'tan Michael Olise'yi transfer ettiğimiz ve onun 2029'a kadar süren bir sözleşmesi olduğu - çıkış maddesi olmadan - ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olma yolunda olduğu gerçeği yeterince vurgulanmıyor."
Daha önce, 24 yaşındaki Fransız oyuncunun 2029 yılına kadar süren Säbener Straße'deki sözleşmesinden daha erken bir tarihte satın alınabileceğine dair spekülasyonlar artmıştı. Spor direktörü Christopher Freund, Ağustos sonunda bu konuyla ilgili bir soruya sadece şifreli bir cevap verdi: "Prensip olarak sözleşme içeriği hakkında asla konuşmayız."
Perez, Real Madrid için dev bir transferi duyurdu
Perez ise Real'in "Cristiano Ronaldo seviyesinde bir süperstar" için 150 milyon avroluk bir teklif sunacağını açıkça duyurmuştu. Bu konuda, bu transferin en üst öncelikli olduğunu ve çok kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini açıkça belirtmişti.
Perez şöyle açıklamıştı: "Salı günü, büyük bir Şampiyonlar Ligi kulübüne, Madrid tarihinin en büyük transferi olacak bir oyuncu için önemli bir teklif sunacağım. En az 150 milyon euro."
- Getty Images Sport
Olise, Bayern'de: 52 maçta 53 gol katkısı
Perez, seçimler öncesinde bu yıldız forvetle bir anlaşma sağladığını iddia eden rakibi Enrique Riquelme’nin tartışmalı açıklamalarına bu şekilde doğrudan yanıt verdi. Erling Haaland’ın transferi dışında Perez, Olise, Jeremy Doku ve Harry Kane’i açıkça liste dışı bıraktı. Ezeli rakibi FC Barcelona’dan bir oyuncunun transferi de kesinlikle gündemde değil.
Olise, yaz aylarında 53 milyon euroya Crystal Palace'tan Säbener Straße'ye transfer olmuştu ve yeni transferler arasında hemen etkisini gösteren tek isim oldu. Kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda 52 maçta 22 gol ve 31 asist kaydetti.
Real Madrid'in rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Jude Bellingham Orta saha Borussia Dortmund 2023 127 milyon euro Eden Hazard Orta saha FC Chelsea 2019 120,8 milyon euro Gareth Bale Forvet Tottenham Hotspur 2013 101 milyon euro Cristiano Ronaldo Forvet Manchester United 2009 94 milyon euro Aurelien Tchouameni Orta saha AS Monaco 2022 80 milyon euro Zinedine Zidane Orta saha Juventus 2001 77,5 milyon euro James Rodriguez Orta saha AS Monaco 2014 75 milyon euro Kaka Orta saha AC Milan 2009 67 milyon euro Luka Jovic Forvet Eintracht Frankfurt 2019 63 milyon euro Dean Huijsen Savunma AFC Bournemouth 2024 62,5 milyon euro