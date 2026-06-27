FC Bayern Münih artık bir seçenek değil mi? Transfer ücreti olmayan Serie A yıldızına ilgi duyan kulüplerin sayısı görünüşe göre azalıyor

Gazzetta dello Sport’unhaberine göre, Juventus’tan ayrılması durumunda, şu anda sadece İstanbul’lu Türk dev kulübü Beşiktaş, büyük bir risk almış olabilecek Sırp milli oyuncunun olası bir hedefi olarak gündeme gelebilir.
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Juve, 26 yaşındaki oyuncuya sekiz milyon avroluk maaşla bir yıllık sözleşme teklifinde bulunmuş olsa da, oyuncunun ve menajerlerinin bu teklife yanıt vermediği belirtiliyor. Uzun süredir devam eden bu pazarlık süreci ve sözleşmesinin dört gün sonra sona erecek olması göz önüne alındığında, bu teklifin “Yaşlı Hanım” tarafından kesin bir son tarih olarak değerlendirilmesi gerekiyor; 30 Haziran’a kadar teklifi kabul etmezse, Torino’da bir geleceği kalmayacak.
Bu arada, babası Milos oğlunu FC Barcelona veya FC Bayern München’e transfer ettirmek istemiş olsa da, Gazzetta’ya göre söz konusu iki kulüpten hiçbiri şu ana kadar ciddi ve resmi bir girişimde bulunmamış. Barça, Julian Alvarez’i kadrosuna katmak için çaba gösterirken, Bayern ise Ismael Saibari’yi transfer etmek üzere; dolayısıyla her iki kulübün de şu anda bu pozisyonda bir ihtiyacı yok.
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Beşiktaş, Dusan Vlahovic için 30 milyon euro ödeyecek mi?
Beşiktaş’ta ise durum farklı görünüyor; kulüp şu anda tek kalan talip gibi görünüyor. Kara Kartal’ın Vlahovic için toplam 30 milyon Euro’luk bir paket sunacağı iddia ediliyor; bu pakette forvet oyuncusu sezon başına yaklaşık 10 milyon Euro kazanacak ve 5 milyon Euro tutarında imza parası alabilecek.
Vlahovic, 2022 kışında yaklaşık 85 milyon avroya Fiorentina’dan Torino’ya transfer olmuştu ve Bianconeri formasıyla oynadığı 168 maçta 68 gol attı. Sakatlıklar nedeniyle geçen sezonun büyük bir bölümünü kaçırsa da, sezonun sonlarına doğru Serie A’da oynadığı dört maçta dört gol atarak eski formuna geri döndü.