FC Bayern Münih artık bir seçenek değil mi? Transfer ücreti olmayan Serie A yıldızına ilgi duyan kulüplerin sayısı görünüşe göre azalıyor

Juve, 26 yaşındaki oyuncuya sekiz milyon avroluk maaşla bir yıllık sözleşme teklifinde bulunmuş olsa da, oyuncunun ve menajerlerinin bu teklife yanıt vermediği belirtiliyor. Uzun süredir devam eden bu pazarlık süreci ve sözleşmesinin dört gün sonra sona erecek olması göz önüne alındığında, bu teklifin “Yaşlı Hanım” tarafından kesin bir son tarih olarak değerlendirilmesi gerekiyor; 30 Haziran’a kadar teklifi kabul etmezse, Torino’da bir geleceği kalmayacak.

Bu arada, babası Milos oğlunu FC Barcelona veya FC Bayern München’e transfer ettirmek istemiş olsa da, Gazzetta’ya göre söz konusu iki kulüpten hiçbiri şu ana kadar ciddi ve resmi bir girişimde bulunmamış. Barça, Julian Alvarez’i kadrosuna katmak için çaba gösterirken, Bayern ise Ismael Saibari’yi transfer etmek üzere; dolayısıyla her iki kulübün de şu anda bu pozisyonda bir ihtiyacı yok.