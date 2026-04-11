FC Bayern München'in Nico Schlotterbeck'in sözleşme fesih maddesine dahil edilmesiyle ilgili kafa karışıklığı: Tartışmalı bir haber, BVB ile yapılan sözleşme görüşmelerinin ayrıntılarını ortaya çıkarıyor

Aslında bu konu tam olarak kapanmış değil, daha çok ertelenmiş durumda. Medyada yer alan haberlere göre Schlotterbeck, yeni çalışma sözleşmesine (büyük) bir arka kapı ekletti. Bu, 50 ila 60 milyon avroluk bir çıkış maddesi sayesinde, Dünya Kupası'ndan hemen sonra bile BVB'yi bırakıp büyük bir kulübe transfer olmasını mümkün kılıyor.

Schlotterbeck'in seçtiği üst düzey kulüplerin hangileri olduğu henüz belli değil. Ancak Liverpool, Barcelona ve Manchester City ile United'ın yanı sıra PSG ve Real Madrid'in de bu kulüpler arasında yer alacağı tahmin ediliyor. Bild gazetesi ilk başta FC Bayern München'i de Schlotterbeck'in çıkış maddesinin geçerli olduğu kulüpler arasına saymıştı. Ancak biraz sonra bu tabloid gazete, maddenin FCB'yi olası bir alıcı olarak açıkça içermediğini, aksine sadece uluslararası devleri kapsadığını yazdı. Böylelikle Schlotterbeck'in BVB'nin en büyük Bundesliga rakibine transferi önünde büyük bir engel oluşturulmuş oluyor.

DAZN'e bir çıkış maddesi olup olmadığı sorulduğunda, Dortmund'un yeni sportif direktörü Ole Book Cumartesi öğleden sonra bir açıklama yapmayı reddetti. "Böyle bir madde de olmayacak" diye vurgulayan Book, BVB'nin sözleşme içeriği hakkında yorum yapmayacağını belirtti.

Schlotterbeck ise BVB'nin en yüksek maaşlı oyuncusu oldu. Kicker'e göre, yeni yıllık maaşı 10 milyon avro artı primler. O, yaz aylarında Dortmund'dan bedelsiz ayrılacak olan Niklas Süle'nin yerini alacak. Ayrıca, uzun vadede kulüpte kalması halinde, şu anda Emre Can'ın taktığı kaptanlık pazubandının adayı olarak görülüyor. Borussia, 32 yaşındaki oyuncuyla, çapraz bağ yırtığına rağmen son olarak bir yıl daha sözleşmesini uzattı.