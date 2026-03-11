Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Leonard Prescott IMAGO / Passion2Press

Çeviri:

FC Bayern München, kaleci: Manuel Neuer ve Jonas Urbig sakatlandı - FCB'nin yedek kulübesinde oturan Leonard Prescott kimdir?

Neuer'in sakatlığı sonrasında, Bayern kadrosunda birdenbire 16 yaşındaki bir kaleci yeteneği ortaya çıktı: Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo ile oynanan maçta yedek kulübesinde oturan Leonard Prescott kimdir?

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo'yu 6-1 mağlup etmesine rağmen, FC Bayern'de kaleci pozisyonu konusunda endişeler var. Jonas Urbig, maçın bitiminde kafasına aldığı darbe nedeniyle doğrudan hastaneye kaldırıldı. Vincent Kompany, Manuel Neuer'in (kas yırtılması) ardından ikinci kalecisinin de uzun süre sahalardan uzak kalmayacağını ummak zorunda. Bayer Leverkusen maçında ilk olarak Sven Ulreich'in kaleyi koruyacağı tahmin edilirken, yeni bir isim de gündeme geldi: Yetenekli kaleci Leonard Prescott, Atalanta ile oynanan çeyrek final ilk maçında kadroda yer almıştı. Peki, FC Bayern'in yedek kulübesinde oturan bu genç oyuncu kim?

Şimdi izle!Canlı spor için eviniz

SPOX sizin için tüm önemli bilgileri topladı!

  • FC Bayern München, kaleci: Manuel Neuer ve Jonas Urbig sakatlandı - FCB'nin yedek kulübesinde oturan Leonard Prescott kimdir?

    tz'nin haberine göre, FC Bayern, 2023 yılında 1.FC Union Berlin'den Münih'e transfer olan genç kaleci Leonard Prescott'a (16) büyük önem veriyor. 1,96 metre boyundaki kaleci, oyun gücü yüksek, refleksleri iyi ve "şimdiden, daha yaşlı kampüs arkadaşlarının bile sahip olmak isteyeceği bir kaleci havası" yayıyor. İçeriden gelen bilgilere göre, belirgin bir zayıflığı yok.

    Ancak rapora göre, 2027'de Münih'teki sözleşmesi sona erecek olan yetenekli kalecinin ilgilenen birkaç kulüp var. Buna göre, birkaç "tanınmış kulüp" Prescott'un ailesine ilgilerini bildirmiş durumda. Alman U17 milli takımının kalecisi için, gelecekte profesyonel düzeyde düzenli olarak forma giyme perspektifi önemli. 

    New York doğumlu oyuncu, FC Bayern'de U19 takımında DFB Gençler Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde forma giyiyor. Ayrıca, bu sezondan itibaren idolü Manuel Neuer ile birlikte profesyonel takımla düzenli olarak antrenmanlara katılıyor.

    • Reklam

  • Leonard Prescott'un özgeçmişi

    ÜlkeAlmanya, ABD
    Yaş16 (23 Eylül 2009 doğumlu)
    Boy1,96 m
    PozisyonKaleci
    Güçlü ayakSağ
    FC Bayern'de oynadığı süre01.07.2025
    Önceki kulüpUnion Berlin
  • Germany v England - Men's U17 InternationalGetty Images Sport

    FC Bayern München, kaleci: Manuel Neuer ve Jonas Urbig sakatlandı - FCB'nin yedek kulübesinde oturan Leonard Prescott kimdir? - FC Bayern'in önümüzdeki maçları

    Tarih ve saatYarışmaEşleşmeYerTV yayını
    Cumartesi, 14.03.26, 18:30Bundesliga, 26. maç günüBayer 04 Leverkusen – FC Bayern MünchenBayArenaSky
    Çar, 18.03.26, 21:00Şampiyonlar Ligi, Son 16 Turu (İkinci Maç)FC Bayern München – Atalanta BergamoAllianz ArenaDAZN
    Cumartesi, 21.03.26, 15:30Bundesliga, 27. maç günüFC Bayern Münih – 1. FC Union BerlinAllianz ArenaSky

  • FC Bayern: Bayer Leverkusen ile oynanacak Bundesliga maçı öncesi puan durumu

    Pl.TakımSp.sUNGollerFarkPuan
    1Bayern Münih (M)25213192:246866
    2Borussia Dortmund25167253:262755
    3TSG Hoffenheim25154653:332049
    4VfB Stuttgart (P)25145650:341647
    5RB Leipzig25145648:341447
    6Bayer 04 Leverkusen25135748:321644
    7Eintracht Frankfurt2598848:49-135
    8SC Freiburg2597937:42-534
    9FC Augsburg25941231:43-1231
    10Hamburger SV (N)25781028:36-829
    111. FC Union Berlin25771130:42-1228
    12Bor. Mönchengladbach25671228:43-1525
    13Werder Bremen25671229:45-1625
    141. FC Köln (N)25661334:43-924
    151. FSV Mainz 0525591129:41-1224
    16FC St. Pauli25661323:40-1724
    17VfL Wolfsburg25551534:55-2120
    181. FC Heidenheim25351724:57-3314
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
0