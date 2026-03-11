FC Bayern München, kaleci: Manuel Neuer ve Jonas Urbig sakatlandı - FCB'nin yedek kulübesinde oturan Leonard Prescott kimdir?

tz'nin haberine göre, FC Bayern, 2023 yılında 1.FC Union Berlin'den Münih'e transfer olan genç kaleci Leonard Prescott'a (16) büyük önem veriyor. 1,96 metre boyundaki kaleci, oyun gücü yüksek, refleksleri iyi ve "şimdiden, daha yaşlı kampüs arkadaşlarının bile sahip olmak isteyeceği bir kaleci havası" yayıyor. İçeriden gelen bilgilere göre, belirgin bir zayıflığı yok.

Ancak rapora göre, 2027'de Münih'teki sözleşmesi sona erecek olan yetenekli kalecinin ilgilenen birkaç kulüp var. Buna göre, birkaç "tanınmış kulüp" Prescott'un ailesine ilgilerini bildirmiş durumda. Alman U17 milli takımının kalecisi için, gelecekte profesyonel düzeyde düzenli olarak forma giyme perspektifi önemli.

New York doğumlu oyuncu, FC Bayern'de U19 takımında DFB Gençler Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde forma giyiyor. Ayrıca, bu sezondan itibaren idolü Manuel Neuer ile birlikte profesyonel takımla düzenli olarak antrenmanlara katılıyor.