FC Bayern München, kaleci: Manuel Neuer ve Jonas Urbig sakatlandı - FCB'nin yedek kulübesinde oturan Leonard Prescott kimdir?

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo'yu 6-1 mağlup etmesine rağmen, FC Bayern'de kaleci pozisyonu konusunda endişeler var. Jonas Urbig, maçın bitiminde kafasına aldığı darbe nedeniyle doğrudan hastaneye kaldırıldı. Vincent Kompany, Manuel Neuer'in (kas yırtılması) ardından ikinci kalecisinin de uzun süre sahalardan uzak kalmayacağını ummak zorunda. Bayer Leverkusen maçında ilk olarak Sven Ulreich'in kaleyi koruyacağı tahmin edilirken, yeni bir isim de gündeme geldi: Yetenekli kaleci Leonard Prescott, Atalanta ile oynanan çeyrek final ilk maçında kadroda yer almıştı. Peki, FC Bayern'in yedek kulübesinde oturan bu genç oyuncu kim?
SPOX sizin için tüm önemli bilgileri topladı!