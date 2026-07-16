"Yani, Louis van Gaal sağlık açısından yeterli enerjiye sahipse, evet, yüzde yüz. O da bu göreve çok uygun olur. O, yeni bir şey inşa edebilecek ve bir yapıya sahip biri," diye açıkladı 41 yaşındaki oyuncu önerisini.

Schweinsteiger, Hollandalı teknik adamı FC Bayern’de birlikte geçirdikleri dönemden çok iyi tanıyor; 2009 ile 2011 yılları arasında bu takımda, aralarında Almanya Şampiyonası ve DFB Kupası’nın yanı sıra DFL Süper Kupası’nın da bulunduğu çifte kupayı kazanmışlardı.

Van Gaal daha önce Ajax Amsterdam, FC Barcelona ve AZ Alkmaar takımlarını çalıştırmıştı. Münih’teki iki yıllık görevinin ardından Hollanda Milli Takımı’nda (iki dönem) ve Manchester United’da görev aldı.