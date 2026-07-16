Dünya Kupası’nda ARD yorumcusu olarak görev yapan eski milli futbolcu, milli takım teknik direktörlüğü görevi için yaptığı şaşırtıcı öneriyle dikkatleri üzerine çekti. Schweinsteiger, eski teknik direktörü Louis van Gaal’ı aday olarak öne sürdü.
Çeviri:
FC Bayern München’in eski bir antrenörü milli takım teknik direktörü mü olsun? Bastian Schweinsteiger, Jürgen Klopp’a alternatif olarak tartışmalı bir isim öneriyor
"Yani, Louis van Gaal sağlık açısından yeterli enerjiye sahipse, evet, yüzde yüz. O da bu göreve çok uygun olur. O, yeni bir şey inşa edebilecek ve bir yapıya sahip biri," diye açıkladı 41 yaşındaki oyuncu önerisini.
Schweinsteiger, Hollandalı teknik adamı FC Bayern’de birlikte geçirdikleri dönemden çok iyi tanıyor; 2009 ile 2011 yılları arasında bu takımda, aralarında Almanya Şampiyonası ve DFB Kupası’nın yanı sıra DFL Süper Kupası’nın da bulunduğu çifte kupayı kazanmışlardı.
Van Gaal daha önce Ajax Amsterdam, FC Barcelona ve AZ Alkmaar takımlarını çalıştırmıştı. Münih’teki iki yıllık görevinin ardından Hollanda Milli Takımı’nda (iki dönem) ve Manchester United’da görev aldı.
- Getty
Louis van Gaal, Hollanda milli takımıyla 2014 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi
Schweinsteiger, van Gaal’ın deneyimi nedeniyle de DFB için iyi bir aday olacağını düşünüyor: “Hollanda milli takımında, takımı her zaman ileriye taşıdığını zaten kanıtladı. Jürgen Klopp bu görevi üstlenmezse, benim için en önde gelen aday o olurdu.”
Van Gaal, Hollanda ile 2014 Dünya Kupası’nda yarı finale kadar yükselmiş, ancak penaltı atışlarında Arjantin’e kıl payı yenilmişti. 74 yaşındaki teknik adam, 2022 turnuvasında da Elftal’ın başında yer aldı; yine penaltı atışlarında Arjantin’e yenildiler, ancak bu kez çeyrek finalde elendiler.
Van Gaal’ın yeni milli takım teknik direktörü olarak atanması, DFB açısından tam bir ilk olurdu. Şimdiye kadar milli takımın tüm teknik direktörleri Almanya’dan gelmişti; dışarıdan bir ismin getirilmesinden her zaman kaçınılmıştı.
- Getty Images
Jürgen Klopp'un yeni milli takım teknik direktörü olması bekleniyor
Her şeyin gidişatına bakılırsa, bu durum yakın zamanda da değişmeyecek gibi görünüyor. Julian Nagelsmann’ın 2026 Dünya Kupası’nın on altıda bir final turunda Paraguay’a karşı yaşanan utanç verici elenmenin ardından görevinden ayrılmak zorunda kalmasının ardından, Klopp’un DFB milli takımının başına geçmesi bekleniyor.
Borussia Dortmund ve Liverpool'un eski teknik direktörü ile görüşmelerin "son düzlüğe girdiğini" ismi açıklanmayan bir DFB yetkilisi SID'e bildirdi.
Bir açıklamanın önümüzdeki hafta başında yapılması muhtemel. Yeni milli takım teknik direktörü yönetimindeki ilk uluslararası maç, 24 Eylül’de Amsterdam’da Nations League kapsamında Hollanda ile oynanacak.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun