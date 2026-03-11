Goal.com
Canlı
FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP
Jochen Tittmar

Çeviri:

FC Bayern München, haberler ve söylentiler: "Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım!" Joshua Kimmich, FCB'nin rakibi Atalanta'dan çok etkilendi

Joshua Kimmich, Bergamo taraftarlarına şaşırmış görünüyor. FC Bayern taraftarları, Münih'te ezeli rakipleri tarafından kışkırtılıyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

FC Bayern ile ilgili diğer haberler ve makaleler:

  • Davies'in acı gözyaşları: Sakatlık şoku Bayern'in galasını gölgeledi

  • Pahalıya mal olan gala mı? Bayern'in Urbig ve Musiala için endişeleri
  • Bayern notları: Biri herkesten üstün, Upamecano sıkıcı hale geliyor
  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern München, Haberler: Atalanta, Joshua Kimmich'i etkiledi

    Joshua Kimmich, Atalanta Bergamo'ya karşı 6-1 galip geldikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından, sadece net galibiyetten memnuniyetini göstermekle kalmadı, aynı zamanda İtalyan taraftarların tepkisine de şaşırdığını belirtti.

    "Bu çok etkileyiciydi. Onlara ciddi zarar verebileceğimizi biliyorduk" dedi Kimmich, maçın ardından Prime Video'ya. "Buradaki atmosferin harika olacağını da biliyorduk. Şimdi bunu görebiliyoruz: Hiçbir yerde 6-1 galip geldiğimizde taraftarların maçtan sonra takımlarını bu kadar coşkuyla desteklediğini görmemiştim. Bu gerçekten dikkat çekici ve taraftarlar ile atmosfer için çok şey ifade ediyor."

    Bergamo, Bayern karşısında ilk yarıyı 0-3 geride kapattı, 67. dakikada skor 0-6 oldu. Yine de seyirciler erken eve gitmediler, aksine, ağır yenilgiye rağmen maçın bitiminde takımlarını alkışladılar.

    • Reklam
  • FC Bayern Muenchen Shattered After Losing Bundesliga LeadGetty Images Sport

    FC Bayern München, Haberler: Löwen taraftarları poster kampanyasıyla provokasyon yapıyor

    Yerel seçimlerin ertesi sabahı, Münih'in Giesing ve Harlaching semtlerinde alışılmadık bir manzara ortaya çıktı: Çok sayıda seçim afişi birdenbire üzerine başka afişler yapıştırılmıştı. Ancak bunlar siyasi reklam afişleri değil, FC Bayern'e karşı alaycı bir motif içeren afişlerdi.

    Afişlerde "Şehrin güzelleştirilmesine EVET diyoruz!" sloganı yer alıyordu. Afişte, mavi spor şortu ve spor ayakkabısı giymiş, büyük, kıllı bir aslan, bira masasında dolu bir bira bardağıyla duruyordu. Altında ise "Gerçek bir Münihli her zaman bir Sechzger'dir!" yazıyordu. Yüksek Almanca'da: Gerçek bir Münihli her zaman 1860'ın taraftarıdır.

    Motifte şehirdeki rakibe bir gönderme de eksik değildi: Masanın altında, boş bir bira bardağının yanında, kırmızı-beyaz atkılı bir Bayern taraftarı yatıyordu. Görünüşe göre, bir bardak bira bile bir "Kırmızı" için fazla olduğu düşüncesinden hareket edilmişti.

    Bu eylemin arkasında TSV 1860'ın aktif taraftar grubu olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Grünwalder Stadyumu çevresinde ve Säbener Straße'deki Bayern antrenman sahasına giden yol boyunca seçim reklamlarının üzerine bu tür posterler yapıştırılmış.

    Bu eylem, iki taraftar grubu arasında aylardır süren atışmaların bir parçası. Duvarlarda, bina cephelerinde veya elektrik kutularında sürekli yeni grafitiler ortaya çıkıyor ve genellikle diğer ultrasların yazıları hemen üzerleri boyanarak siliniyor. Bu tür bir bölge savaşı, rekor şampiyonu Säbener Straße'deki antrenman sahalarının arkasındaki tepede bulunan parkta da gözlemlenebilir.

    Bu eylemin FC Bayern'in kulüp merkezine bu kadar yakın bir yerde gerçekleşmesi, Bundesliga takımının birçok taraftarı tarafından provokasyon olarak algılandı. İki Münih kulübünün tesisleri, Giesing semtinde birbirinden sadece 700 metre uzaklıkta bulunuyor, bu nedenle geçmişte de sık sık karşılıklı eylemler yaşanmıştı.

    Son olarak, bölge sakinleri de polise sayısız grafiti hakkında şikayette bulunmuştu. Aslan posterlerinde yer alan "şehir manzarasını güzelleştirme" ifadesi, bu duruma ironik bir gönderme olabilir. Ancak kesin olan bir şey var: Seçim posterlerinin üzerine başka posterler yapıştırmak, yasal olarak mala zarar verme olarak kabul edilir ve bu nedenle polisin tekrar ilgilenmesi gerekebilir.

  • Derzeit verletzt: Manuel Neuer (&#169; AFP/SID/JOHN THYS)

    FC Bayern München, Haberler: Lothar Matthäus, Manuel Neuer ile ilgili karar hakkında konuşuyor

    Manuel Neuer'in FC Bayern'deki geleceği hala belirsiz. Kaleci, sezon sonunda kariyerini sonlandıracak mı yoksa Münih'teki sözleşmesini bir kez daha uzatacak mı, henüz karar verilmemiş durumda. Rekor sayıda milli maç oynayan Lothar Matthäus, 39 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında yorumda bulunarak olası senaryoları ortaya koydu.

    "Bu kararı tamamen kendisi vermeli. Kendi vücudunu tanıyor. Ne istediğini biliyor. Artık ailesine daha fazla zaman ayırmak mı istiyor yoksa bir yıl daha devam etmek mi istiyor?" dedi Matthäus, Sky90'da.

    Eski dünya futbolcusuna göre, Neuer spor açısından bir yıl daha en üst düzeyde oynayabilirdi - tabii ki son aylarda yaşadığı birçok sakatlık olmasaydı.

    Ancak gerçekte, tecrübeli oyuncu son zamanlarda tekrar tekrar sakatlıklarla boğuştu. Örneğin, Borussia Mönchengladbach'a karşı 4-1 galip geldikleri son maçta sol baldırında kas yırtılması yaşadı. Tam da bu tür bir sakatlık nedeniyle, 40 yaşına basmak üzere olan oyuncu Şubat ortasından beri ara vermek zorunda kalmıştı.

    Matthäus, "Son üç haftada iki kas lifinin yırtılması değil, son dört, beş yıldaki sağlık kaydı da önemli" diyerek, "Sadece bir kayak kazası değil, başka, daha uzun süreli sakatlıklar da vardı ve bunlar elbette izlerini bıraktı" dedi.

    Bu arka plan karşısında, bugün TV yorumcusu olan Matthäus, hem Neuer'in kendisi hem de FC Bayern yetkililerinin seçeneklerini dikkatlice değerlendireceklerini düşünüyor. Sonuçta, rekor şampiyonu takımın kalecisi, Matthäus'a göre "20 milyon avronun çok üzerinde" olan çok yüksek maaşlı bir sözleşmeye sahip. 

    Aynı zamanda, "Bayern elbette bu yönde biraz geri adım atmak istiyor" diye de ekledi. Matthäus, yakın zamanda bir netlik olacağını tahmin ediyor: "Bence aralarında çok iyi bir ilişki var ve önümüzdeki haftalarda bir araya gelip onun geleceği hakkında karar verecekler."

    Ayrıca, sezonun geri kalanının bu karara etki etmesi de ihtimal dışı değil. Matthäus, "Eğer bu yıl üçlü kupayı kazanırsanız, bu Manuel Neuer'in kariyerine güzel bir son olur" dedi.

  • FC Bayern - Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihSaatKarşılaşma
    Cumartesi, 14 Mart15.30Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)
    Çarşamba, 18 Mart21FC Bayern - Atalanta (Şampiyonlar Ligi)
    Cumartesi, 21 Mart15:30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Cumartesi, 4 Nisan15.30SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
0