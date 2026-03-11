FC Bayern München, haberler ve söylentiler: "Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım!" Joshua Kimmich, FCB'nin rakibi Atalanta'dan çok etkilendi

Manuel Neuer'in FC Bayern'deki geleceği hala belirsiz. Kaleci, sezon sonunda kariyerini sonlandıracak mı yoksa Münih'teki sözleşmesini bir kez daha uzatacak mı, henüz karar verilmemiş durumda. Rekor sayıda milli maç oynayan Lothar Matthäus, 39 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında yorumda bulunarak olası senaryoları ortaya koydu.
"Bu kararı tamamen kendisi vermeli. Kendi vücudunu tanıyor. Ne istediğini biliyor. Artık ailesine daha fazla zaman ayırmak mı istiyor yoksa bir yıl daha devam etmek mi istiyor?" dedi Matthäus, Sky90'da.
Eski dünya futbolcusuna göre, Neuer spor açısından bir yıl daha en üst düzeyde oynayabilirdi - tabii ki son aylarda yaşadığı birçok sakatlık olmasaydı.
Ancak gerçekte, tecrübeli oyuncu son zamanlarda tekrar tekrar sakatlıklarla boğuştu. Örneğin, Borussia Mönchengladbach'a karşı 4-1 galip geldikleri son maçta sol baldırında kas yırtılması yaşadı. Tam da bu tür bir sakatlık nedeniyle, 40 yaşına basmak üzere olan oyuncu Şubat ortasından beri ara vermek zorunda kalmıştı.
Matthäus, "Son üç haftada iki kas lifinin yırtılması değil, son dört, beş yıldaki sağlık kaydı da önemli" diyerek, "Sadece bir kayak kazası değil, başka, daha uzun süreli sakatlıklar da vardı ve bunlar elbette izlerini bıraktı" dedi.
Bu arka plan karşısında, bugün TV yorumcusu olan Matthäus, hem Neuer'in kendisi hem de FC Bayern yetkililerinin seçeneklerini dikkatlice değerlendireceklerini düşünüyor. Sonuçta, rekor şampiyonu takımın kalecisi, Matthäus'a göre "20 milyon avronun çok üzerinde" olan çok yüksek maaşlı bir sözleşmeye sahip.
Aynı zamanda, "Bayern elbette bu yönde biraz geri adım atmak istiyor" diye de ekledi. Matthäus, yakın zamanda bir netlik olacağını tahmin ediyor: "Bence aralarında çok iyi bir ilişki var ve önümüzdeki haftalarda bir araya gelip onun geleceği hakkında karar verecekler."
Ayrıca, sezonun geri kalanının bu karara etki etmesi de ihtimal dışı değil. Matthäus, "Eğer bu yıl üçlü kupayı kazanırsanız, bu Manuel Neuer'in kariyerine güzel bir son olur" dedi.