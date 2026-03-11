FC Bayern München, haberler ve söylentiler: "Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım!" Joshua Kimmich, FCB'nin rakibi Atalanta'dan çok etkilendi

Yerel seçimlerin ertesi sabahı, Münih'in Giesing ve Harlaching semtlerinde alışılmadık bir manzara ortaya çıktı: Çok sayıda seçim afişi birdenbire üzerine başka afişler yapıştırılmıştı. Ancak bunlar siyasi reklam afişleri değil, FC Bayern'e karşı alaycı bir motif içeren afişlerdi.

Afişlerde "Şehrin güzelleştirilmesine EVET diyoruz!" sloganı yer alıyordu. Afişte, mavi spor şortu ve spor ayakkabısı giymiş, büyük, kıllı bir aslan, bira masasında dolu bir bira bardağıyla duruyordu. Altında ise "Gerçek bir Münihli her zaman bir Sechzger'dir!" yazıyordu. Yüksek Almanca'da: Gerçek bir Münihli her zaman 1860'ın taraftarıdır.

Motifte şehirdeki rakibe bir gönderme de eksik değildi: Masanın altında, boş bir bira bardağının yanında, kırmızı-beyaz atkılı bir Bayern taraftarı yatıyordu. Görünüşe göre, bir bardak bira bile bir "Kırmızı" için fazla olduğu düşüncesinden hareket edilmişti.

Bu eylemin arkasında TSV 1860'ın aktif taraftar grubu olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Grünwalder Stadyumu çevresinde ve Säbener Straße'deki Bayern antrenman sahasına giden yol boyunca seçim reklamlarının üzerine bu tür posterler yapıştırılmış.

Bu eylem, iki taraftar grubu arasında aylardır süren atışmaların bir parçası. Duvarlarda, bina cephelerinde veya elektrik kutularında sürekli yeni grafitiler ortaya çıkıyor ve genellikle diğer ultrasların yazıları hemen üzerleri boyanarak siliniyor. Bu tür bir bölge savaşı, rekor şampiyonu Säbener Straße'deki antrenman sahalarının arkasındaki tepede bulunan parkta da gözlemlenebilir.

Bu eylemin FC Bayern'in kulüp merkezine bu kadar yakın bir yerde gerçekleşmesi, Bundesliga takımının birçok taraftarı tarafından provokasyon olarak algılandı. İki Münih kulübünün tesisleri, Giesing semtinde birbirinden sadece 700 metre uzaklıkta bulunuyor, bu nedenle geçmişte de sık sık karşılıklı eylemler yaşanmıştı.

Son olarak, bölge sakinleri de polise sayısız grafiti hakkında şikayette bulunmuştu. Aslan posterlerinde yer alan "şehir manzarasını güzelleştirme" ifadesi, bu duruma ironik bir gönderme olabilir. Ancak kesin olan bir şey var: Seçim posterlerinin üzerine başka posterler yapıştırmak, yasal olarak mala zarar verme olarak kabul edilir ve bu nedenle polisin tekrar ilgilenmesi gerekebilir.