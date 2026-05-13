FC Bayern München'den ayrılmasının ardından yeni kulüp: FCB'den ayrılan yıldız, kariyerinde bir ilke imza atabilir

Vincent Kompany yönetiminde Guerreiro pek tercih edilmiyordu ve bu nedenle çoğunlukla yedek kulübesinde oturuyordu. Belçikalı teknik direktör onu sahaya sürdüğünde, genellikle ofansif orta sahada ve sadece rotasyon kapsamında oynatıyordu. BVB formasıyla sayısız maça çıktığı sol bek pozisyonunda, Bayern teknik direktörü her zaman başka alternatifleri tercih ediyordu.

65 kez milli forma giyen oyuncu için bu, Portekiz'deki ilk profesyonel kulübü olacak. Fransa'da doğup büyüyen Guerreiro, kariyerine Blanc-Mesnil SF'nin altyapısında başladı ve ardından INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient ve Borussia Dortmund'da forma giydikten sonra Münih'e geldi.

Guerreiro'nun Benfica'da hangi teknik direktörle çalışacağı ise henüz belirsiz görünüyor. Söylentilere göre, şu anki teknik direktör Jose Mourinho Real Madrid'e geri dönmek üzere ve bu haberin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Guerreiro'nun ayrılığı duyurulmadan önce Juventus Torino da ilgilenen kulüpler arasında gösterilmişti. Ancak bu söylenti artık sönümlenmiş durumda.