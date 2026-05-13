Sport Bild'inhaberine göre, Lizbonlu Benfica bu çok yönlü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
FC Bayern München'den ayrılmasının ardından yeni kulüp: FCB'den ayrılan yıldız, kariyerinde bir ilke imza atabilir
Buna göre, Portekiz'in önde gelen kulübü bir süredir Guerreiro'nun menajerleriyle temas halindeymiş. Üstelik 32 yaşındaki oyuncu da Benfica'ya transfer olmayı ciddi olarak düşünüyor.
Almanya'nın rekor şampiyonu, Mart ayı sonunda Guerreiro'nun sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağını açıklamıştı. Bu durumda Benfica, transfer için herhangi bir bedel ödemek zorunda kalmayacak.
Guerreiro, 2023 yılında dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel'in isteği üzerine BVB'den transfer ücreti ödemeden Münih'e transfer olmuştu. Orada düzenli olarak forma giyse de, yedek rolünün ötesine geçemedi ve Dortmund'daki parlak dönemlerindeki performansına nadiren ulaşabildi.
Guerreiro daha önce Portekiz'de hiç oynamadı
Vincent Kompany yönetiminde Guerreiro pek tercih edilmiyordu ve bu nedenle çoğunlukla yedek kulübesinde oturuyordu. Belçikalı teknik direktör onu sahaya sürdüğünde, genellikle ofansif orta sahada ve sadece rotasyon kapsamında oynatıyordu. BVB formasıyla sayısız maça çıktığı sol bek pozisyonunda, Bayern teknik direktörü her zaman başka alternatifleri tercih ediyordu.
65 kez milli forma giyen oyuncu için bu, Portekiz'deki ilk profesyonel kulübü olacak. Fransa'da doğup büyüyen Guerreiro, kariyerine Blanc-Mesnil SF'nin altyapısında başladı ve ardından INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient ve Borussia Dortmund'da forma giydikten sonra Münih'e geldi.
Guerreiro'nun Benfica'da hangi teknik direktörle çalışacağı ise henüz belirsiz görünüyor. Söylentilere göre, şu anki teknik direktör Jose Mourinho Real Madrid'e geri dönmek üzere ve bu haberin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
Guerreiro'nun ayrılığı duyurulmadan önce Juventus Torino da ilgilenen kulüpler arasında gösterilmişti. Ancak bu söylenti artık sönümlenmiş durumda.
Raphael Guerreiro: FC Bayern'deki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 93 Gol 14 Asist 8