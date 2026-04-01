FC Bayern, Kompany sayesinde büyük bir servet kazandı: Hasan Salihamidzic’in en büyük transfer başarılarından biri giderek daha büyük bir fiyaskoya dönüşüyor

FC Bayern'de rüya gibi bir başlangıç yaptı. Ancak o günden bu yana Joshua Zirkzee'nin kariyeri oldukça inişli çıkışlı bir seyir izledi. Artık giderek bir fiyasko haline gelirken, onun satışı rekor şampiyonun Salihamidzic döneminde gerçekleştirilen en büyük transferlerden biri olarak kabul ediliyor.

Profesyonel kariyere daha iyi bir başlangıç olamazdı: 19 Aralık 2019'da, henüz 18 yaşındayken FC Bayern'in profesyonel takımında ilk kez forma giyen Joshua Zirkzee, çok kısa bir ısınma süresine ihtiyaç duydu: Philippe Coutinho'nun yerine oyuna girdikten 104 saniye sonra, SC Freiburg karşısında ilk top dokunuşunda 2-1'lik üstünlüğü sağlayan önemli golü attı. Maçın sonunda Münih ekibi 3-1 galip geldi ve genç Hollandalı oyuncu maçın adamı seçildi.

Sadece üç gün sonra VfL Wolfsburg karşısında tarih tekerrür etti: Bayern yine bir gole ihtiyaç duydu, teknik direktör Hansi Flick yine maçın son dakikalarında Coutinho'nun yerine genç oyuncuyu oyuna soktu ve yine Zirkzee ilk top dokunuşunda FCB'ye üstünlüğü getirdi; bu kez Bayern 2-0 kazandı. "Bunu izlemek gerçekten harika," diyor takım arkadaşı David Alaba hayranlıkla. Zirkzee birdenbire herkesin dilinde ve pek çok kişi FC Bayern'in Robert Lewandowski'nin halefini kendi saflarında bulduğuna inanıyor.

  • Yaklaşık altı buçuk yıl sonra Zirkzee bu sözünü tutamadı – ve başka bir yerde de futbol kariyerinde henüz şansını yakalayamadı. Artık 25 yaşına yaklaşan Hollandalı oyuncu, 2024'te Manchester United'a transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapmış gibi görünse de, orada ilk 11 ile yedek kulübesi arasında gidip geliyor. Üstelik bu sezon bu gidip gelme, giderek daha belirgin bir şekilde yedek kulübesi yönünde ilerliyor.

    Ruben Amorim'in kovulması ve Ocak ayında Michael Carrick'in göreve gelmesinden bu yana, altı kez milli forma giymiş olan oyuncunun zaten zor olan durumu bir kez daha kötüleşti. O zamandan beri, on Premier Lig maçında toplamda sadece 28 dakika süre aldı ve bu süre içinde ne gol attı ne de asist yaptı.

    Ve şu anda sezon sonuna kadar bu durumun değişebileceğine dair pek bir işaret yok. Çünkü söz konusu on maçta ManUnited 23 puan topladı ve 2023'ten bu yana ilk kez üçüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerliyor. Carrick kadrosunun çekirdeğini buldu ve rakipleri Benjamin Sesko (beş gol), Bryan Mbeumo (üç gol, iki asist) ve Matheus Cunha (üç gol, üç asist) yeni teknik direktörün yönetiminde istikrarlı performanslar sergiliyor.



    "Joshua bazen sadece gerektiği kadar yükseğe zıplayan bir tiptir"

    Zirkzee'nin en büyük sorunu: Bir üst düzey hücum oyuncusunda olması gereken verimlilik onda yok. Almanya'nın rekor şampiyonu takımındaki rüya gibi başlangıcı bunu işaret ediyordu, ancak yakından bakıldığında o zamanlar bile şüphelenilebilirdi. Çünkü o dönemde Zirkzee'nin hala ağırlıklı olarak forma giydiği üçüncü lig takımında, profesyonel ligdeki ilk maçına kadar 13 lig maçında gol atamamış, sadece iki golün hazırlayıcısı olmuştu.

    Masalsı ilk maçının hemen ardından da işler onun için umulduğu gibi gitmedi. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen üçlü kupalar sezonunda profesyonel takımda iki gol daha attı, ancak artık çok büyük bir rol oynamıyordu. Portekiz'de düzenlenen Şampiyonlar Ligi finallerinde forma giymedi.

    2020 ilkbaharında, o dönem FC Bayern'in altyapı bölümünün başkanı olan ve 2017'de Feyenoord Rotterdam'ın genç kadrosundan bu yeteneğin transferinin arkasındaki itici güç olan Jochen Sauer, kicker dergisine şu uyarıda bulunmuştu: "Joshua bazen sadece gerektiği kadar yükseğe zıplayan bir tip." "Hırs ve işbirliği yapma ve golü zorlama iradesini" daha iyi benimsemesi gerektiğini, ayrıca oyuncuyu "zaman zaman konfor alanından çıkarmak" gerektiğini söylemişti.

  • Hansi Flick, Zirkzee'nin tutumunu kamuoyu önünde eleştirdi

    Bir sonraki sezonda Flick yönetiminde yine sadece ara sıra forma giyebildiğinde, dönemin Bayern teknik direktörü onu kamuoyu önünde de eleştirdi. "Sadece yetenek her zaman yeterli olmaz" diyen Flick, Lewandowski'nin yedeği olarak deneyimli Eric Maxim Choupo-Moting'i tercih etti ve bu sözleriyle neredeyse Hermann Gerland kadar sert bir tavır sergiledi. Flick sözlerine şöyle devam etti: "Bundesliga'da oynayacak kalitesine sahip, buna hepimiz ikna olmuş durumdayız. Ancak bu biraz da zihniyet, tutum ve yeteneklerini sergileme konusundaki koşulsuz iradeyle de ilgili."

    Zirkzee'nin Münih'teki dönemi bir başarı öyküsü haline gelmedi. Kışın önce İtalya'nın birinci lig takımlarından Parma Calcio'ya kiralandı. Orada ilk başta ilk 11'de yer bulamadı, ardından sakatlandı, toplamda sadece dört maça çıktı ve takımı sezon sonunda Serie A'dan sonuncu olarak küme düştü.

    Vincent Kompany yönetiminde Zirkzee kendini kanıtladı

    Ancak 1,93 metre boyundaki forvetin olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu, bir sonraki kiralık takımında kanıtladı. RSC Anderlecht'te 2021/22 sezonunda kendisine tam olarak güvenen bir teknik direktörle karşılaştı. Adı: Vincent Kompany. Anderlecht'te Zirkzee başından itibaren forvetin merkezinde yer aldı ve istatistiklere göre şimdiye kadarki en iyi sezonunu geçirdi: 48 maçın 47'sinde forma giydi ve 31 gol-asist (18 gol, 13 asist) kaydetti.

    Kompany'nin Bayern'in teknik direktörü olarak göreve başlamasının ardından Zirkzee, İngiliz Mirror gazetesine verdiği röportajda destekçisi hakkında övgü dolu sözler sarf etti: "Kompany, bana oyun ve küçük detaylar hakkında çok şey anlatan teknik direktördü. Onun altında geçirdiğim yıl, gelişimim için çok önemliydi - ve o, benim sürekli oynamamı da sağladı."

    Ancak, Kompany'nin göreve başlamasıyla viral olan bir öfke videosunda da görüldüğü gibi, Belçikalı teknik adam da genç forvetin tutumu ve vücut dilinden her zaman memnun değildi.

  • Yeniden satış maddesi FC Bayern'e büyük bir gelir sağlıyor

    Belçika'da geçirdiği iyi sezona rağmen, Bayern'in yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann da Zirkzee'ye şans vermedi. Münih ekibi, onu 2022'de 8,5 milyon avroya FC Bologna'ya sattı; Sky'ın verdiği bilgilere göre, oynadığı her 25 maç başına bir milyon avro daha eklenecek. Ayrıca Münih ekibi, geri alım opsiyonu ve kazançlı bir yeniden satış maddesi de elde etti.

    Böylece ekonomik açıdan iyi bir iş yaptılar. Zirkzee, Bologna'da başlangıçtaki zorlukların ardından ikna edici bir performans sergiledi, İtalyan basını kısmen hayran bıraktı ve 2024'te takımıyla Şampiyonlar Ligi'ne sansasyonel bir şekilde katılmaya hak kazandı.

    Pazarlık ustası olarak bilinmeyen ManUnited, transfer için 42,5 milyon euro gibi yüksek bir bedel ödedi; bu tutarın yarısı Münih'e gitti. Böylece, bir zamanlar 100.000 avroluk yetiştirme tazminatı karşılığında transfer edilen Hollandalı oyuncu, FC Bayern'e toplamda 30 milyonun üzerinde transfer ücreti kazandırdı. O dönemki spor direktörü Hasan Salihamidzic, Zirkzee'nin satışından elde edilecek büyük payda ısrar ettiği için, bu transfer bugüne kadar onun en büyük başarılarından biri olarak kabul ediliyor.

    Başkan Herbert Hainer, "Brazzo"nun "her zaman ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğunu" övdü. O dönemde, milli takımda en çok forma giyen oyuncu olan Lothar Matthäus da "Hasan transferler konusunda tam not alıyor - satışlar konusunda ise yıldız notu alıyor" demişti.

    Zirkzee, kariyerine yeniden ivme kazandırmak için Manchester'dan ayrılmalı

    Finansal açıdan bu transfer Zirkzee için de karlı olmuş olabilir, ancak sportif açıdan öyle değil. Üç farklı teknik direktörün (Erik ten Hag, Amorim, Carrick) yönetiminde, ara sıra gösterdiği parlak performanslara rağmen kendini kanıtlayamadı. Etkinlik eksikliği hâlâ peşini bırakmıyor. United'da ilk sezonunda tüm turnuvalarda toplam 7 gol attı, bu sezon ise sadece 2 gol daha ekleyebildi. Profesyonel kariyeri boyunca toplamda 45 gol attı.

    Premier League'e transferini eleştirenler, onun biraz dinamizmden yoksun olduğunu düşünüyorlar ve bu durum onların haklı olduğunu gösteriyor. 2029'a kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen, yaz aylarında bir transfer olasılığı yüksek.

    Yaz aylarında Harry Kane'in yedeği olarak bir pozisyonun boşalması beklenen Münih'e dönüş, eski destekçisi Kompany ile yeniden bir araya gelmesi nedeniyle belli bir cazibeye sahip. Zirkzee'nin Bologna'da geçirdiği dönemden bu yana çok iyi bir üne sahip olduğu ve ilk 11'de yer alma şansının daha yüksek olduğu İtalya'ya transfer olması çok daha olası.

    Kış aylarında bile, şu anda Şampiyonlar Ligi elemeleri için mücadele eden AS Roma ve Juventus'a transfer olacağına dair söylentiler vardı. AC Milan ve şehir rakibi Inter de gündeme gelmişti.

    Hollandalı oyuncu, Serie A'da son zamanlarda durgunlaşan kariyerine yeniden ivme kazandırabilir ve milli takımda da yeniden kendini kanıtlayabilir. 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan oyuncu, neredeyse bir buçuk yıldır milli takıma çağrılmıyor.

  • Joshua Zirkzee: Kariyerinin Dönüm Noktaları


    Kulüp

    Dönem

    Maçlar

    Goller

    Asistler

    FC Bayern

    2019-2021

    17

    4

    1

    Parma Calcio

    2021

    4

    0

    0

    RSC Anderlecht

    2021-2022

    47

    18

    13

    FC Bologna

    2022-2024

    58

    14

    9

    Manchester United

    2024-günümüz

    69

    9

    4