FC Bayern, Kompany sayesinde büyük bir servet kazandı: Hasan Salihamidzic’in en büyük transfer başarılarından biri giderek daha büyük bir fiyaskoya dönüşüyor

Profesyonel kariyere daha iyi bir başlangıç olamazdı: 19 Aralık 2019'da, henüz 18 yaşındayken FC Bayern'in profesyonel takımında ilk kez forma giyen Joshua Zirkzee, çok kısa bir ısınma süresine ihtiyaç duydu: Philippe Coutinho'nun yerine oyuna girdikten 104 saniye sonra, SC Freiburg karşısında ilk top dokunuşunda 2-1'lik üstünlüğü sağlayan önemli golü attı. Maçın sonunda Münih ekibi 3-1 galip geldi ve genç Hollandalı oyuncu maçın adamı seçildi.
Sadece üç gün sonra VfL Wolfsburg karşısında tarih tekerrür etti: Bayern yine bir gole ihtiyaç duydu, teknik direktör Hansi Flick yine maçın son dakikalarında Coutinho'nun yerine genç oyuncuyu oyuna soktu ve yine Zirkzee ilk top dokunuşunda FCB'ye üstünlüğü getirdi; bu kez Bayern 2-0 kazandı. "Bunu izlemek gerçekten harika," diyor takım arkadaşı David Alaba hayranlıkla. Zirkzee birdenbire herkesin dilinde ve pek çok kişi FC Bayern'in Robert Lewandowski'nin halefini kendi saflarında bulduğuna inanıyor.