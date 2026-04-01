FC Bayern, Kompany sayesinde büyük bir servet kazandı: Hasan Salihamidzic’in en büyük transfer başarılarından biri giderek daha büyük bir fiyaskoya dönüşüyor

Yaklaşık altı buçuk yıl sonra Zirkzee bu sözünü tutamadı – ve başka bir yerde de futbol kariyerinde henüz şansını yakalayamadı. Artık 25 yaşına yaklaşan Hollandalı oyuncu, 2024'te Manchester United'a transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrama yapmış gibi görünse de, orada ilk 11 ile yedek kulübesi arasında gidip geliyor. Üstelik bu sezon bu gidip gelme, giderek daha belirgin bir şekilde yedek kulübesi yönünde ilerliyor.

Ruben Amorim'in kovulması ve Ocak ayında Michael Carrick'in göreve gelmesinden bu yana, altı kez milli forma giymiş olan oyuncunun zaten zor olan durumu bir kez daha kötüleşti. O zamandan beri, on Premier Lig maçında toplamda sadece 28 dakika süre aldı ve bu süre içinde ne gol attı ne de asist yaptı.

Ve şu anda sezon sonuna kadar bu durumun değişebileceğine dair pek bir işaret yok. Çünkü söz konusu on maçta ManUnited 23 puan topladı ve 2023'ten bu yana ilk kez üçüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerliyor. Carrick kadrosunun çekirdeğini buldu ve rakipleri Benjamin Sesko (beş gol), Bryan Mbeumo (üç gol, iki asist) ve Matheus Cunha (üç gol, üç asist) yeni teknik direktörün yönetiminde istikrarlı performanslar sergiliyor.







