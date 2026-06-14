FC Bayern, Ismael Saibari konusunda artık acele etmeli; aksi takdirde oyuncu Barça veya Real Madrid gibi rakip takımlara transfer olabilir

Dünya şampiyonluğu rekoru elinde tutan Brezilya, Dünya Kupası'ndaki açılış maçında Fas karşısında ilk yarıda hiç de bir rekor şampiyonu gibi oynamadı. Buna karşılık, Bayern Münih'e transfer olacağı söylenen Ismael Saibari'nin kusursuz golüyle hak ettiği şekilde öne geçen Kuzey Afrikalılar, çok daha etkileyici bir performans sergiledi.

Real Madrid'den Vinicius Junior, ilk yarıda tek başına bir şov yapmak zorunda kaldı ve Brezilyalıları maça geri döndüren tek golü o attı. İkinci yarıda Selecao bambaşka bir takım gibi oynadı, kontrolü ele geçirdi ve Fas'ın oyun zekasını çok daha iyi kontrol altına aldı.

Sonunda, C Grubu'nun ilk iki sırasının açık favorileri, 2026 Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki en kaliteli maçında 1-1 berabere kaldı. Bu maçta dikkat çeken üç şey.

Maç raporuna buradan ulaşabilirsiniz.