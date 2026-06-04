Sport Illustrated Almanya'ya verdiği röportajda Henry şöyle konuştu: "Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Diaz, Harry Kane, Serge Gnabry ve Joshua Kimmich gibi oyuncuları izlemek büyük bir zevk. FC Bayern'in yönetim tarzını her zaman takdir etmişimdir."
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"FC Bayern'in yönetim tarzını her zaman takdir etmişimdir": Efsanevi forvet, Almanya'nın rekor şampiyonu hakkında övgü dolu sözler sarf ediyor
Henry'ye göre, bir zamanlar FCB forması giyen birçok Fransız takım arkadaşının anlattıkları da buna katkıda bulunmuştu. "Franck Ribéry, Willy Sagnol veya Bixente Lizarazu gibi eski oyuncular, Bayern'den, kulüpten, taraftarlardan ve zihniyetinden – aslında her şeyden – övgüyle bahsediyorlardı," dedi eski Dünya ve Avrupa Şampiyonu.
Henry, kariyeri boyunca uzun süre FC Arsenal'de, daha sonra da FC Barcelona ve New York Red Bulls'ta oynadı. Kariyerinin ardından, şu anda televizyon yorumcusu olan Henry, aralarında Belçika milli takımının yardımcı antrenörlüğünün de bulunduğu çeşitli görevlerde bulundu.
48 yaşındaki Henry, 2016'dan 2018'e kadar, aralarında Bayern'in şu anki baş antrenörü Vincent Kompany'nin de bulunduğu isimleri çalıştırdı; birlikte Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde üçüncü oldular.
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Henry, Bayern'in Kompany transferi hakkında: "Akıllıca bir karar"
2024 yılında Thomas Tuchel'in halefi olarak uzun süredir City'de forma giyen bu defans oyuncusunu seçme kararından dolayı Münih ekibini tebrik etti: "Bayern yönetimine, Burnley ile küme düşmesine rağmen onu transfer ettikleri için büyük saygı duymak gerekir; çünkü onda kulübün kimliğine uyan bir şey gördüler. Bu akıllıca bir karardı."
Kompany sözlerine şöyle devam etti: "Başlangıçta birçok kişi onun bu iş için doğru kişi olmadığını düşünüyordu, ancak o bu işi olağanüstü bir şekilde yapıyor. Onun gibi birini doğru yerde, onu anlayan insanlarla birlikte görevlendirirseniz, bugünkü FC Bayern'i elde edersiniz."
Kompany ve Kırmızılar başarılı bir sezonu geride bıraktı. Alman şampiyonluğu ve DFB Kupası'nı kazanarak çifte kupa elde ettiler. Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmeye çok yaklaştılar, ancak daha sonra şampiyon olan PSG ile oynadıkları muhteşem ilk maçın ardından yarı finalde elendiler.
Kompany, yaptığı iş için çok övgü aldı ve Henry için bu pek de şaşırtıcı değil: "Belçika'da yardımcı antrenörken onunla çalışmıştım. O zamanlar ne kadar zeki olduğu belliydi. Birçok dil konuşuyor ve ne istediği konusunda çok net. Tereddüt etmiyor ve bir şey söylediğinde, bunu gerçekten kastediyor. Güçlü bir lider ve doğru oyuncular verildiğinde başarılı olabileceğini kanıtladı."
FC Bayern'in rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Harry Kane Forvet Tottenham Hotspur 2023 95 milyon euro Lucas Hernandez Savunma Atletico Madrid 2019 80 milyon euro Luis Diaz Forvet Liverpool FC 2025 70 milyon euro Matthijs de Ligt Savunma Juventus 2022 67 milyon euro Michael Olise Forvet Crystal Palace 2024 53 milyon euro