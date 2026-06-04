"FC Bayern'in yönetim tarzını her zaman takdir etmişimdir": Efsanevi forvet, Almanya'nın rekor şampiyonu hakkında övgü dolu sözler sarf ediyor

Henry'ye göre, bir zamanlar FCB forması giyen birçok Fransız takım arkadaşının anlattıkları da buna katkıda bulunmuştu. "Franck Ribéry, Willy Sagnol veya Bixente Lizarazu gibi eski oyuncular, Bayern'den, kulüpten, taraftarlardan ve zihniyetinden – aslında her şeyden – övgüyle bahsediyorlardı," dedi eski Dünya ve Avrupa Şampiyonu.

Henry, kariyeri boyunca uzun süre FC Arsenal'de, daha sonra da FC Barcelona ve New York Red Bulls'ta oynadı. Kariyerinin ardından, şu anda televizyon yorumcusu olan Henry, aralarında Belçika milli takımının yardımcı antrenörlüğünün de bulunduğu çeşitli görevlerde bulundu.

48 yaşındaki Henry, 2016'dan 2018'e kadar, aralarında Bayern'in şu anki baş antrenörü Vincent Kompany'nin de bulunduğu isimleri çalıştırdı; birlikte Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde üçüncü oldular.