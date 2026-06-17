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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Çeviri:

FC Bayern’in yıldızı Dünya Kupası tarihinde adını yazdırdı! Harry Kane, Jürgen Klopp’u çok özel bir penaltı numarasıyla hayran bıraktı ve rekoru kırdı

Dünya Kupası
FEATURES
İngiltere - Hırvatistan
İngiltere
Hırvatistan
H. Kane
Bayern Münih

Harry Kane, İngiltere’nin Hırvatistan’la oynadığı açılış maçında 4-2’lik galibiyette attığı iki gol sayesinde, artık ülkesinin Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ancak en çok konuşulan konu, Kane’in 1-0’ı getiren golüydü; çünkü ilk önce penaltıyı kaçırmıştı. Ancak tekrar vuruşunda golü attı. Bununla birlikte, Kane’in bunu tam da bu şekilde planladığına dair pek çok ipucu var.

Görkemli Dallas Stadyumu’ndaki ve dünyanın dört bir yanındaki televizyon ekranları başında izleyen pek çok seyirci, skor 0-0 iken 10. dakikada Harry Kane’in Dominik Livakovic ve Hırvatistan karşısında ilk penaltısını kaçırdığını görünce şaşkınlıkla gözlerini ovuşturmuş olmalı.

Zira Bayern yıldızı, gelmiş geçmiş en güvenilir penaltı atıcılarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak bu penaltı nispeten zayıf bir vuruştu: Kane’in koşuya başlarken gecikmesi ve isabetsiz şut sırasında bakış yönü nedeniyle Livakovic, şutun gidişatını tahmin etmekte ve topu kurtarmakta nispeten zorlanmadı.


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    Ancak İngiltere’deki taraftarların kalbi ağzına gelmişken, Kane kaçırdığı penaltıyı şaşırtıcı bir sakinlikle karşıladı – bunun da iyi bir nedeni vardı: Livakovic, Kane’in vuruşunda çizginin hemen önünde duruyordu; VAR golü geçersiz saydı ve Kane penaltıyı tekrar atma hakkı kazandı. İkinci vuruşunu ise kusursuz bir şekilde ağlara gönderdi. Kane, önceki atışla aynı köşeye vurdu, ancak bu sefer koşu hızını kesmeden, büyük bir güç ve en yüksek isabetle.

    Bunu açıkça sezenlerden biri de Kane’in FC Bayern’deki Hırvat takım arkadaşı Josip Stanisic’ti. Zira Stanisic, Kane’in ikinci penaltısını kullanmasından kısa bir süre önce Livakovic ile göz teması kurdu, sanki Livakovic’i düşünmeye teşvik etmek istercesine işaret parmaklarıyla şakaklarını işaret etti ve ardından Kane’in ikinci penaltısının gol olduğu köşeyi işaret etti. Sanki Stanisic, şimdi ne olacağını önceden sezmiş gibiydi.




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  • Harry Kane penaltıları (neredeyse her zaman) sadece kasten kaçırır

    Ve şimdi asıl mesele şu: Ya Kane ilk seferinde penaltıyı gerçekten kasıtlı olarak kaçırmışsa ve antrenmanlarda tekrarlanan penaltıları da hesaba katıyorsa?

    Kulağa absürt gelen bu durumun, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi’nde bir öncülü var: Atalanta Bergamo ile oynanan son 16 turu rövanş maçında 25. dakikada penaltı atışına hazırlandı, vuruşu geciktirdi ve kaçırdı.

    Ancak Atalanta’nın kalecisi Marco Sportiello, Kane’in şutunda gol çizgisinin önünde durduğu için Kane tekrar vuruş yapma hakkı kazandı. Ve tıpkı şimdi Hırvatistan ve Livakovic karşısında olduğu gibi, ikinci vuruşunu soğukkanlılıkla gole çevirdi. Bergamo’ya karşı kazanılan maçın ardından Kane, ilk denemede golü kaçırmanın planının bir parçası olduğunu söyledi. “Maçtan önce onun gol çizgisinin sınırında durmayı sevdiğini görmüştüm. Bu yüzden, ben vuruşu geciktirirsem onun öne çıkacağını biliyordum,” demişti Kane o zamanlar karışık bölgede. “Aynen öyle de oldu. İkinci seferde ise psikolojik oyun söz konusuydu – ve ben buna hazırlıklıydım.”

    Peki ya bu sefer? Penaltının tekrarında, Kane'in vuruşunu geciktirmesiyle Livakovic’in kısa bir süre yukarı sıçradığı görülüyor. Livakovic kramponlarının altında tekrar sağlam çim hissettiğinde, çizginin hemen önünde duruyordu. "Oyun zekası açısından bambaşka bir seviyede, bunu hesaba katmıştı," diyerek Jürgen Klopp, MagentaTV'degolcüyü övdü; Kane daha sonra 2-1'i muhteşem bir kafa vuruşuyla attı ve böylece İngiltere'nin Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

    Unutmayın: Kane penaltıdan sadece isterse kaçırır – ya da Wolfsburg’da oynanan bir Bundesliga maçında olduğu gibi, penaltı noktası önceden manipüle edilmişse.

    Peki, neredeyse: DFB Kupası’nda Wehen Wiesbaden karşısında, tekrar atış hakkı bile olmadan penaltıyı kaçırdı. Ayrıca Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde, Fransa karşısında 1-2 gerideyken 84. dakikada penaltıyı gökyüzüne gönderdi. İngiltere turnuvadan elendi. Ancak 2022 çok geride kaldı ve bu kaçırılan penaltı, kuralı doğrulayan iki istisnadan biri olarak kaldı.

  • Harry Kane, Gary Lineker’e yetişti ve artık İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki en çok gol atan oyuncusu oldu

    Açılış maçında attığı iki golle Kane, nihayetinde İngiltere’nin Dünya Kupası gol rekoru sahibi Gary Lineker’e yetişti. Eski yıldız gibi Kane de artık Dünya Kupaları’nda on gol attı.

    2018'de Rusya'daki Dünya Kupası'nda Kane altı golle gol kralı olmuştu; 2022'de Katar'da ise buna kıyasla oldukça az sayılabilecek iki gol atabildi; bunlardan biri, kaçırdığı penaltı nedeniyle de kaybedilen Fransa'ya karşı çeyrek final maçındaydı.

    Bir gün önce Fransa’nın Senegal’i 3-1 mağlup ettiği maçta olduğu gibi, İngiltere de güçlü Hırvatlar karşısında Dünya Kupası favorisi konumunu pekiştirdi. İngiltere maçı domine etti ve özellikle ikinci yarıda sayısız gol fırsatı yarattı, ancak Hırvatistan’ın da son derece tehlikeli olması nedeniyle biraz da şansa ihtiyaç duydu. Maçın sonunda, ikinci yarıda Jude Bellingham (47.) ve Marcus Rashford (85.) İngiltere adına gol attı. Hırvatistan’ın gollerini ise Martin Baturina (36.) ve Petar Musa (45.+5) kaydetti. Efsane yıldız Luka Modric, oldukça gereksiz bir faulle penaltıya neden olarak trajik bir figür haline geldi.