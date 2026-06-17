FC Bayern’in yıldızı Dünya Kupası tarihinde adını yazdırdı! Harry Kane, Jürgen Klopp’u çok özel bir penaltı numarasıyla hayran bıraktı ve rekoru kırdı

Ve şimdi asıl mesele şu: Ya Kane ilk seferinde penaltıyı gerçekten kasıtlı olarak kaçırmışsa ve antrenmanlarda tekrarlanan penaltıları da hesaba katıyorsa?

Kulağa absürt gelen bu durumun, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi’nde bir öncülü var: Atalanta Bergamo ile oynanan son 16 turu rövanş maçında 25. dakikada penaltı atışına hazırlandı, vuruşu geciktirdi ve kaçırdı.

Ancak Atalanta’nın kalecisi Marco Sportiello, Kane’in şutunda gol çizgisinin önünde durduğu için Kane tekrar vuruş yapma hakkı kazandı. Ve tıpkı şimdi Hırvatistan ve Livakovic karşısında olduğu gibi, ikinci vuruşunu soğukkanlılıkla gole çevirdi. Bergamo’ya karşı kazanılan maçın ardından Kane, ilk denemede golü kaçırmanın planının bir parçası olduğunu söyledi. “Maçtan önce onun gol çizgisinin sınırında durmayı sevdiğini görmüştüm. Bu yüzden, ben vuruşu geciktirirsem onun öne çıkacağını biliyordum,” demişti Kane o zamanlar karışık bölgede. “Aynen öyle de oldu. İkinci seferde ise psikolojik oyun söz konusuydu – ve ben buna hazırlıklıydım.”

Peki ya bu sefer? Penaltının tekrarında, Kane'in vuruşunu geciktirmesiyle Livakovic’in kısa bir süre yukarı sıçradığı görülüyor. Livakovic kramponlarının altında tekrar sağlam çim hissettiğinde, çizginin hemen önünde duruyordu. "Oyun zekası açısından bambaşka bir seviyede, bunu hesaba katmıştı," diyerek Jürgen Klopp, MagentaTV'degolcüyü övdü; Kane daha sonra 2-1'i muhteşem bir kafa vuruşuyla attı ve böylece İngiltere'nin Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Unutmayın: Kane penaltıdan sadece isterse kaçırır – ya da Wolfsburg’da oynanan bir Bundesliga maçında olduğu gibi, penaltı noktası önceden manipüle edilmişse.

Peki, neredeyse: DFB Kupası’nda Wehen Wiesbaden karşısında, tekrar atış hakkı bile olmadan penaltıyı kaçırdı. Ayrıca Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde, Fransa karşısında 1-2 gerideyken 84. dakikada penaltıyı gökyüzüne gönderdi. İngiltere turnuvadan elendi. Ancak 2022 çok geride kaldı ve bu kaçırılan penaltı, kuralı doğrulayan iki istisnadan biri olarak kaldı.