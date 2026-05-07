Kennet Eichhorn'un FC Bayern Münih'e transfer olması beklenmiyor. kicker dergisi Perşembe günü bu haberi verdi ve Hertha BSC'nin yetenekli orta saha oyuncusu konusunda rekor şampiyonunda yaşanan iç anlaşmazlıkları da ortaya koydu.
FC Bayern'in transfer hedefi nedeniyle: Uli Hoeneß ve Max Eberl arasında anlaşmazlıklar olduğu anlaşılıyor
Buna göre, spor direktörü Max Eberl, Eichhorn'dan oldukça etkilenmiş ve transferin destekçisi konumunda. 16 yaşındaki oyuncu, her zaman en iyi Alman oyuncuları bünyesinde bir araya getirmek isteyen FCB'nin transfer profiline de tam olarak uyuyor.
Eichhorn, 12 milyon avroya kadar bir çıkış maddesi karşılığında transferi kabul etmeye hazır. Dolayısıyla görüşmeler oldukça basit geçecek gibi görünüyor. Yine de kicker'ın verdiği bilgilere göre, hem onursal başkan Uli Hoeneß hem de güçlü yönetim kurulundan Karl-Heinz Rummenigge "böyle bir transfere" karşı çıkıyor.
Arka plan: Bayern'in içinden bakıldığında, öncelik aslında sol kanatta Harry Kane ve Luis Diaz'ın yükünü hafifletecek çok yönlü bir hücum oyuncusunun transferine veriliyor. En son, en sıcak ipucu Newcastle United'dan Anthony Gordon'a yöneldi ve o artık Münih ekibinin bir numaralı transfer hedefi olarak görülüyor. Son haberlere göre, Magpies ile ilk görüşmeler yapıldı ve Gordon'a bir sözleşme taslağı sunuldu.
Asıl mesele, Newcastle ve FCB'nin transfer ücreti konusunda uzlaşabilip uzlaşamayacağı olacak. Magpies'in 90 milyon avroya kadar talep ettiği söyleniyor, ancak 70 milyon avro sınırının üzerindeki her rakam Bayern için muhtemelen çok pahalı olacaktır.
FC Bayern, hücum oyuncularının transferini öncelik haline getirdi – Michael Olise konusunda Eberl'in sözü geçti
Gordon'un yerine hücumda oynayacak bir alternatifin de oldukça yüksek bir bedeli olacağı için, Hoeneß ve Rummenigge'nin kulüp içinde, Leon Goretzka'nın ayrılmasıyla boşalan profesyonel kadro yerini kulüp içinden, yani daha ucuza doldurmak için ısrar ettikleri söyleniyor. Hannover 96'dan geri dönen Noel Aseko, David Santos ve Bara Sapoko Ndiaye ile en az üç kulüp içi yetenek söz konusu olabilir.
Ancak Hoeneß ve Rummenigge'nin sonunda Eberl'in transfer isteklerine ve fikirlerine karşı galip geleceği de kesin değil. Hoeneß de bu konuda yakın zamanda bir anekdot paylaştı. Çünkü Michael Olise'nin transferinde Eberl galip gelmişti.
"Michael Olise'nin transferi, açıkça söylemek gerekirse, Max'in eseri. Bu kararı temelde kendi sorumluluğunda aldı, çünkü biz o oyuncuyu önceden tanımıyorduk. Biz de bu konuda aslında bir şey söyleyemeyiz dedik. Ama eğer bu kadar ikna olmuşsan – ve Christoph Freund da işin içindeydi, o dönemki teknik direktör de öyle, gerçi Vincent o zamanlar bildiğim kadarıyla henüz yoktu – o zaman bunu kabul etmek gerekir," dedi Hoeneß birkaç gün önce DAZN'de.
Eberl'in Fransız oyuncu için yaptığı 53 milyon avroluk riskli hamlenin sonucu biliniyor: Olise, Bayern'de hızla dünya klasında bir oyuncuya dönüştü ve önümüzdeki yıllarda kulübün yakın tarihindeki en iyi transferlerden biri olarak anılabilir.
BVB, Eichhorn'u yoğun bir şekilde kadrosuna katmak istiyor; Leverkusen ve Leipzig de yarışta
Eberl, Eichhorn konusunda da bu sabrı gösterebilir; ancak 16 yaşındaki Hertha oyuncusunun önünde pek çok seçenek var ve Bundesliga’da kendine yer edinip hızla gelişmek için mutlaka Almanya’nın en büyük kulübüne hemen transfer olması gerekmiyor.
Söylentilere göre Eichhorn, önümüzdeki yaz mutlaka transfer olmak istiyor - hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir Alman kulübüne. Sport Bild'in haberine göre, BVB Eichhorn'u kadrosuna katmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Nisan ayında Eichhorn ile sportif direktör Ole Book arasında bir görüşme gerçekleşmiş ve bu görüşmede Book, Eichhorn'u ortaya koyduğu planla oldukça etkilemiş.
BVB'nin yanı sıra Bayer Leverkusen ve RB Leipzig de Eichhorn'u kadrosuna katmak için yarışıyor.