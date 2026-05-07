Buna göre, spor direktörü Max Eberl, Eichhorn'dan oldukça etkilenmiş ve transferin destekçisi konumunda. 16 yaşındaki oyuncu, her zaman en iyi Alman oyuncuları bünyesinde bir araya getirmek isteyen FCB'nin transfer profiline de tam olarak uyuyor.

Eichhorn, 12 milyon avroya kadar bir çıkış maddesi karşılığında transferi kabul etmeye hazır. Dolayısıyla görüşmeler oldukça basit geçecek gibi görünüyor. Yine de kicker'ın verdiği bilgilere göre, hem onursal başkan Uli Hoeneß hem de güçlü yönetim kurulundan Karl-Heinz Rummenigge "böyle bir transfere" karşı çıkıyor.

Arka plan: Bayern'in içinden bakıldığında, öncelik aslında sol kanatta Harry Kane ve Luis Diaz'ın yükünü hafifletecek çok yönlü bir hücum oyuncusunun transferine veriliyor. En son, en sıcak ipucu Newcastle United'dan Anthony Gordon'a yöneldi ve o artık Münih ekibinin bir numaralı transfer hedefi olarak görülüyor. Son haberlere göre, Magpies ile ilk görüşmeler yapıldı ve Gordon'a bir sözleşme taslağı sunuldu.

Asıl mesele, Newcastle ve FCB'nin transfer ücreti konusunda uzlaşabilip uzlaşamayacağı olacak. Magpies'in 90 milyon avroya kadar talep ettiği söyleniyor, ancak 70 milyon avro sınırının üzerindeki her rakam Bayern için muhtemelen çok pahalı olacaktır.