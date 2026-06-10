FC Bayern'in sert önlemler aldığı söyleniyor: 20 milyon avroluk oyuncunun yeni bir kulüp araması gerektiği anlaşılıyor

Ancak bir kulübün 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için bu kadar yüksek bir transfer ücreti ödemesi, Ito’nun sağlık geçmişi göz önüne alındığında şimdilik hayal gibi görünüyor. Zira arka arkaya yaşanan iki metatarsal kırık nedeniyle Ito, Bayern formasıyla iki yıl içinde sadece 31 resmi maça çıkabildi.

Özellikle ilk sezonunda Japon oyuncu için her şey bir korku filmi gibiydi. Yaz hazırlıklarında bir hazırlık maçında ilk kez orta ayak kemiği kırıldı. Ardından Ito, Şubat ortasında sahalara geri döndü ancak Mart sonunda geri dönüşünün ardından oynadığı sekizinci resmi maçta yine orta ayak kemiği kırıldı ve bu sakatlık geçen yılın sonbaharına kadar devam etti.

Münih ekibinin üstünlüğü ve şampiyonluğun erken garantilenmesi nedeniyle Ito, en azından Bundesliga'da sezonun sonlarına doğru daha fazla süre aldı, ancak Şubat ayında Japon oyuncu kas yırtığı geçirdiğinde vücudu yine ihanet etti. Sol ayakla oynayan oyuncu, Min-Jae Kim gibi, ulusal ve uluslararası düzeydeki önemli maçlarda, yerleşik ikili Jonathan Tah ve Dayot Upamecano'nun gerisinde kaldı.

Sol bek pozisyonunda da, takımın en önemli oyuncusu Alphonso Davies'in ciddi sakatlık sorunları ve form düşüklüğüne rağmen, sadece yedek olarak kaldı. Önemli maçlarda bu pozisyon her zaman ya Josip Stanisic ya da Konrad Laimer tarafından dolduruldu.