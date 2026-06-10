Sport Bild'in haberine göre, kulüp Japon oyuncuya, Münih ekibinin planlarında artık önemli bir rol oynamayacağının açıkça anlaşıldığını bildirmiş. Buna göre, kulüp yetkilileri Ito'nun menajerlerine, müvekkilleri için aktif olarak yeni bir kulüp aramalarını tavsiye etmiş.
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FC Bayern'in sert önlemler aldığı söyleniyor: 20 milyon avroluk oyuncunun yeni bir kulüp araması gerektiği anlaşılıyor
Gazetenin haberine göre, özellikle İspanya’nın LaLiga’sı Ito için cazip bir seçenek olarak görülüyor. Ancak buradaki olası transfer hedefleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Bununla birlikte, ilgilenen bir kulübün, Bayern’in iki yıl önce VfB Stuttgart’a çıkış maddesi kapsamında ödediği tutara yakın bir meblağı, yani 20 milyon avroyu ödemesi gerekecek gibi görünüyor. 2024 yazında, rekor şampiyonu Ito için yaklaşık 24 milyon euro ödemişti.
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Hiroki Ito, FC Bayern'de bir korku filminden çıkmış gibi bir ilk sezon yaşıyor
Ancak bir kulübün 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için bu kadar yüksek bir transfer ücreti ödemesi, Ito’nun sağlık geçmişi göz önüne alındığında şimdilik hayal gibi görünüyor. Zira arka arkaya yaşanan iki metatarsal kırık nedeniyle Ito, Bayern formasıyla iki yıl içinde sadece 31 resmi maça çıkabildi.
Özellikle ilk sezonunda Japon oyuncu için her şey bir korku filmi gibiydi. Yaz hazırlıklarında bir hazırlık maçında ilk kez orta ayak kemiği kırıldı. Ardından Ito, Şubat ortasında sahalara geri döndü ancak Mart sonunda geri dönüşünün ardından oynadığı sekizinci resmi maçta yine orta ayak kemiği kırıldı ve bu sakatlık geçen yılın sonbaharına kadar devam etti.
Münih ekibinin üstünlüğü ve şampiyonluğun erken garantilenmesi nedeniyle Ito, en azından Bundesliga'da sezonun sonlarına doğru daha fazla süre aldı, ancak Şubat ayında Japon oyuncu kas yırtığı geçirdiğinde vücudu yine ihanet etti. Sol ayakla oynayan oyuncu, Min-Jae Kim gibi, ulusal ve uluslararası düzeydeki önemli maçlarda, yerleşik ikili Jonathan Tah ve Dayot Upamecano'nun gerisinde kaldı.
Sol bek pozisyonunda da, takımın en önemli oyuncusu Alphonso Davies'in ciddi sakatlık sorunları ve form düşüklüğüne rağmen, sadece yedek olarak kaldı. Önemli maçlarda bu pozisyon her zaman ya Josip Stanisic ya da Konrad Laimer tarafından dolduruldu.
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FC Bayern, yeni savunma ikilisi için 100 milyonluk bir paket hazırlamak zorunda kalacak gibi görünüyor
Görünüşe göre Ito, sadece iki hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından, FC Bayern’in bu yaz transfer döneminde aktif olarak peşinde olduğu yeni oyunculara yer açacak. Sol kanat için Eintracht Frankfurt’tan Nathaniel Brown’un gelmesi bekleniyor. Stoper pozisyonu için Bayern'in Inter Milan'dan Yann Bisseck'i gözüne kestirdiği söyleniyor. Şaşırtıcı bir şekilde Dünya Kupası kadrosuna giremeyen Alman milli oyuncu, Münih'e transfer olma fikrine oldukça "sıcak" bakıyor.
İddiaya göre, Münih ekibi, Ito'nun pozisyonunda oynayacak bu iki oyuncu için toplamda yaklaşık 100 milyon euro ödemek zorunda kalacak. Birleşen haberlere göre Eintracht, Brown için 60 ila 65 milyon euro talep ederken, Inter'in ise Bisseck için 40 milyon eurodan başlayan bir teklifte görüşmeye hazır olduğu belirtiliyor.
Ito'nun yanı sıra Kim'in de yaz aylarında kulüpten ayrılması bekleniyor. Gazzetta dello Sport gazetesi kısa süre önce Güney Koreli oyuncunun Juventus Turin'e transferi için yeşil ışık yaktığını bildirdi. Ancak "Yaşlı Kadın" lakaplı kulüp, Münih ekibinin Kim için talep ettiği 40 milyon avroyu ödeme konusunda henüz tereddüt ediyor.