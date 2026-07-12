Bu iki golle İngiliz orta saha oyuncusu, bu turnuvada Real Madrid oyuncularının attığı gol sayısını 19'a çıkardı ve böylece Dünya Kupası'nın resmi turnuva istatistiklerine göre, bir kulübün final turlarında attığı 18 gol olan önceki rekoru aştı.
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FC Bayern’in rekoru kırıldı! Real Madrid, Dünya Kupası rekoru kırdı
Bellingham, şu ana kadar attığı altı golle Real Madrid’in Dünya Kupası’ndaki iç golcü sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Bu sıralamanın başında, ülkesine şu ana kadar sekiz gol atan Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappé bulunuyor.
Bu ikilinin ardından, milli takımlarıyla turnuvadan elenen iki oyuncu geliyor: Dört gol atan Brezilyalı Vinicius Junior ve grup aşamasında Türkiye adına bir gol kaydeden Türk yetenek Arda Güler.
- AFP
Bir kulübün Dünya Kupası'nda attığı goller: Daha önce rekor kimin elindeydi?
Bu rakama ulaşmasıyla birlikte, Kralların hücum hattı artık tarihi bir rekor listesinin tek başına zirvesinde yer alıyor. Real, turnuvada attığı 19 golle sadece efsanevi Macar kulübü Honved Budapeşte’nin 1954 yılındaki rekorunu aşmakla kalmadı.
O dönemde, Macar futbolcu yuvası, özellikle o turnuvanın gol kralı Sandor Kocsis’in attığı 11 gol sayesinde toplam 18 gol kaydetmişti.
Tek bir kulübün oyuncuları tarafından atılan 18 gol rekor, on yıllar boyunca kırılamadan kaldı; ancak Dünya Kupası tarihinin daha yakın dönemlerinde iki kez eşitlendi. 2014 yılındaki turnuvada, bu rekorun kırılmasında en büyük payı FC Bayern Münih’e aitti. O dönemde forvet Thomas Müller, beş golle Alman rekor şampiyonu takımın Dünya Kupası şampiyonluğuna giden yolda en golcü oyuncusu olmuştu.
PSG oyuncuları 2022 Dünya Kupası'nda toplam 18 gol attı
Sekiz yıl sonra, 2022 Dünya Kupası’nda, o dönem Fransa şampiyonu olan Paris Saint-Germain de turnuva boyunca tam olarak 18 gol attı. PSG, kadrosunda Mbappé ve Arjantin kaptanı Lionel Messi gibi iki olağanüstü golcüye sahip olmanın büyük avantajını yaşadı.
Mbappe o dönemde sekiz golle Altın Ayakkabı ödülünü kazanırken, Messi yedi golle Arjantin milli takımını şampiyonluğa taşıdı. Şimdi ise İspanya’nın rekor şampiyonu olan takımın oyuncuları, bu saygın rakiplerini geride bıraktı.
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