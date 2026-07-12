Bellingham, şu ana kadar attığı altı golle Real Madrid’in Dünya Kupası’ndaki iç golcü sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Bu sıralamanın başında, ülkesine şu ana kadar sekiz gol atan Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappé bulunuyor.

Bu ikilinin ardından, milli takımlarıyla turnuvadan elenen iki oyuncu geliyor: Dört gol atan Brezilyalı Vinicius Junior ve grup aşamasında Türkiye adına bir gol kaydeden Türk yetenek Arda Güler.