Almanya'nın rekor şampiyonu tarafından kısa süre önce transferi resmi olarak açıklanan Ismael Saibari, Cumartesi sabahı 2026 Dünya Kupası'nda Fas'ın Kanada ile oynadığı son 16 turu maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
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FC Bayern’in milyonluk transferinde şok an! Dünya Kupası yıldızı Ismael Saibari, Fas milli takımında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı – uzun süre sahalardan uzak kalacak mı?
Yaklaşık çeyrek saat sonra, Saibari’de rakibin müdahalesi olmadan ortaya çıkmış gibi görünen kas sorunları belirginleşti. Forvet oyuncusu defalarca arka uyluk bölgesine dokundu ve sonunda ilk yarının ortasında oyuna devam edemedi.
Saibari, 22. dakikada oyundan çıkmadan önce sahada kısa bir süre tedavi gördü; bu sırada morali bozuk görünüyordu ve formasını yüzüne çekmişti. Bu durum, 25 yaşındaki oyuncunun daha ciddi bir sakatlıktan korktuğuna ve Fas’ın turnuvada bir sonraki tura yükselmesi halinde belki de artık forma giyemeyeceğine dair ipuçları olabilir. Elbette kesin teşhis henüz konulmadı ve maçın bitiminden sonraki saatlerde açıklanması bekleniyor.
Saibari, bugüne kadar Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda Fas’ın en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkmış ve forvetin merkezinde yer almıştı. Bayern Münih’e yeni transfer olan oyuncu, oynadığı beş maçta şimdiden üç gol attı; bunlardan biri, turnuvanın açılış maçında rekor dünya şampiyonu Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada geldi.
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FC Bayern, Ismael Saibari için 50 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel ödedi
Säbener Straße’de de Saibari’nin oyundan çıkarılması endişe yaratmış olmalı. Bayern, daha önce uzun süredir gündemde olan Faslı milli oyuncunun transferini ancak Çarşamba günü resmi olarak duyurmuştu. PSV Eindhoven’a ödenecek transfer ücreti, bonus ödemeler dahil olmak üzere muhtemelen 55 milyon avrodan biraz daha az olacak; Saibari ise Münih’te 2031’e kadar geçerli beş yıllık bir sözleşme imzaladı.
Bu Dünya Kupası yıldızı, hücumda çok yönlü bir şekilde kullanılabilir. FCB’nin golcüsü Harry Kane’in yedeği olarak forvet pozisyonunda oynayabileceği gibi, on numara pozisyonunda ve her iki kanatta da yüksek kaliteli bir seçenek sunuyor.
Bayern’in spor direktörü Max Eberl, “Bu Dünya Kupası’nın en heyecan verici hücum oyuncularından biri olan Ismael Saibari’yi FC Bayern’e kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi. “Bu tür transferler anlık bir karar sonucu değil, ileriye dönük çalışmaların ürünü olarak gerçekleşir: Karar verici olan, Ismael’in yeteneklerini bildiğimiz ve ona en başından itibaren kulübümüzde somut bir gelecek perspektifi sunabildiğimiz için, erken bir aşamada onunla ilgilenmiş olmamızdı.”
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