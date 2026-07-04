FC Bayern’in milyonluk transferinde şok an! Dünya Kupası yıldızı Ismael Saibari, Fas milli takımında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı – uzun süre sahalardan uzak kalacak mı?

Säbener Straße’de de Saibari’nin oyundan çıkarılması endişe yaratmış olmalı. Bayern, daha önce uzun süredir gündemde olan Faslı milli oyuncunun transferini ancak Çarşamba günü resmi olarak duyurmuştu. PSV Eindhoven’a ödenecek transfer ücreti, bonus ödemeler dahil olmak üzere muhtemelen 55 milyon avrodan biraz daha az olacak; Saibari ise Münih’te 2031’e kadar geçerli beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

Bu Dünya Kupası yıldızı, hücumda çok yönlü bir şekilde kullanılabilir. FCB’nin golcüsü Harry Kane’in yedeği olarak forvet pozisyonunda oynayabileceği gibi, on numara pozisyonunda ve her iki kanatta da yüksek kaliteli bir seçenek sunuyor.

Bayern’in spor direktörü Max Eberl, “Bu Dünya Kupası’nın en heyecan verici hücum oyuncularından biri olan Ismael Saibari’yi FC Bayern’e kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi. “Bu tür transferler anlık bir karar sonucu değil, ileriye dönük çalışmaların ürünü olarak gerçekleşir: Karar verici olan, Ismael’in yeteneklerini bildiğimiz ve ona en başından itibaren kulübümüzde somut bir gelecek perspektifi sunabildiğimiz için, erken bir aşamada onunla ilgilenmiş olmamızdı.”



