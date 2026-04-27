Aaron Danks, kariyeri boyunca iki kez baş antrenörlük yaptı. 42 yaşındaki İngiliz'in bu role uygunluğu konusunda bir yargıya varmak zor: bir maçta 4-0, diğerinde 0-4. Bu maçlar Ekim 2022'de Aston Villa'da oynandı.
FC Bayern'in en büyük zayıflıklarından biri tam da onun sorumluluk alanına giriyor: Vincent Kompany'nin yardımcısı, bir hayli sıra dışı bir "hırsız"
Baş antrenör Steven Gerrard'ın görevden alınmasının ardından, eski yardımcısı Danks geçici olarak görevi devraldı. İlk maçı, FC Brentford'a karşı 4-0'lık rahat bir galibiyetle başarılı bir şekilde tamamladı. Villa oyuncusu Leon Bailey, maçın ardından "Etkileyiciydi" diyerek övgüde bulundu. "Kısa sürede sorumluluğu üstlendi ve bizden ne istediğini çok net bir şekilde iletti." İlk maçta her şey yolunda gitse de, ikinci maçta işler tersine döndü ve Newcastle United'a karşı 0-4'lük bir yenilgi alındı.
Ardından Villa, bugüne kadar başarılı bir performans sergileyen Unai Emery'yi kadrosuna kattı. Danks, Emery'nin teknik ekibinde bir ay daha görev yaptıktan sonra, Michael Carrick'in (şu anda Manchester United'da) yardımcı antrenörü olarak ikinci lig ekibi FC Middlesbrough'a transfer oldu. 2024 yazında Danks, RSC Anderlecht'teki eski patronu Vincent Kompany'nin peşinden FC Bayern'e katıldı.
Orada şimdi üçüncü baş antrenörlük görevi onu bekliyor: Kompany, grup aşamasında FC Arsenal ve PSV Eindhoven maçlarında aldığı iki sarı kartın ardından, çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'e karşı da kart gördüğü için, Paris Saint-Germain ile oynanacak ilk yarı final maçında cezalı olacak. Vekil olarak Danks, diğer yardımcı antrenörler Rene Maric (33), Floribert Ngalula (39) ve Daniel Fradley'den (35, kısa süre önce Manchester City'den transfer edildi) tercih edildi.
Danks'ın teknik ekipteki asıl uzmanlık alanı duran toplar. Bu konuda FC Bayern'de şu anda durum, Danks'ın Aston Villa'daki kısa baş antrenörlük dönemi sırasında olduğu gibi: inişli çıkışlı. Şöyle de denebilir: hücumda 4-0, savunmada 0-4.
FC Bayern, rakibin duran toplarında zayıflık gösteriyor
Duran toplara karşı savunma, aksi takdirde neredeyse kusursuz işleyen Münih ekibinin en büyük zayıflığıdır. Bu sezon yedikleri 52 golün 20’si duran toplardan geldi; bu da yüzde 38’lik bir oran anlamına geliyor. Sportschau’ya göre Bundesliga’daki ortalama yüzde 24 civarında.
Özellikle sonbaharda duran toplardan gelen goller artmıştır. Ekim sonunda 1. FC Köln'e karşı 4-1 galibiyetin ardından Harry Kane "biraz fazla kargaşa"dan şikayet etti ve şöyle dedi: "Gerçekten doğru pozisyonlarda değildik, talimatlar konusunda net değildik." Bu nedenle Danks devre arasında konuştu: "And he kind of gave us a bit of an English talking." Yani: Sesler yükselmiş olmalı.
Kısa süre sonra iki standart gol, Union Berlin'e karşı 2-2'lik bir beraberliğe ve böylece 16 galibiyet serisinin ardından sezonun ilk puan kaybına yol açtı. FC Arsenal'e karşı alınan ilk mağlubiyette Münih ekibi bir köşe vuruşunun ardından geriye düştü. Ardından durum düzeldi, ancak son haftalarda konu yeniden gündeme geldi. Real Madrid ile oynanan rövanş maçında Arda Güler bir serbest vuruşu doğrudan gole çevirdi, FSV Mainz 05 ise Cumartesi günü oynanan çılgın 4-3'lük maçta bir köşe vuruşunun ardından öne geçti.
Mart sonunda, dünya şampiyonu Toni Kroos, "Einfach mal Luppen" adlı podcast'inde Münih ekibinin duran toplardaki zayıflığını gündeme getirdi. Bu konuya değinildiğinde Kompany, "Bu konuda mükemmel olmadığımız bir gerçek" diye yanıt verdi. Bununla birlikte Kompany, haklı olarak takımının "ofansif duran toplarda Avrupa'nın en iyi takımlarından biri" olduğunu da vurguladı.
Aaron Danks, geçmişten ve yurt dışından ilham alıyor
Bundesliga'da Münih ekibi köşe vuruşlarından şimdiden 13 gol attı. 2004 yılında ayrıntılı veri kaydı tutulmaya başlandığından beri rekor, 2023/24 sezonunda Borussia Mönchengladbach tarafından kırılan 14 gol. Buna ek olarak, Kane sayesinde dört serbest vuruş golü ve on bir penaltı golü de var. Toplamda, FC Bayern'in bugüne kadar attığı 113 Bundesliga golünün 28'i duran toplardan geldi.
Ofansif serbest vuruş veya köşe vuruşu varyasyonları arayışında Danks, hem geçmişten hem de yurt dışından ilham alıyor. "En iyi antrenörler bazen en iyi hırsızlar olmak zorundadır. Avrupa'da çok fazla araştırma yapıyoruz," diye açıkladı Danks, Münih'teki ilk sezonunda Bild gazetesine verdiği röportajda ve ekledi: "Arjen Robben ve Franck Ribéry'nin eski serbest vuruşlarını ve köşe vuruşlarını da inceledik."
Aaron Danks'ın profesyonel futbola uzanan özel yolu
Danks, çok erken yaşlarda antrenör – ve dolayısıyla hırsız – olmak istediğini biliyordu. 15 yaşında Birmingham City’de futbola başladı, hatta bunun için liseyi bile bıraktı. Başlangıçta Danks, amatör sporlarla da ilgilendi. Kendi ifadesine göre, “bir top çantası, antrenman forması ve bir otobüs bileti” ile donanmış olarak şehirde dolaşır, okullarda ve tatil kamplarında antrenmanlar düzenlerdi.
City'nin yerel rakibi West Bromwich Albion'da kısa bir süre geçirdikten sonra, FA'ya U-milli takımların top hakimiyeti antrenörü olarak transfer oldu. Danks, bu görevde 2017'de U20 ile Dünya Şampiyonluğu kazandı; U21'de ise Jude Bellingham, Emile Smith Rowe ve Jamal Musiala gibi yetenekli oyuncularla çalıştı. Musiala sonunda Alman milli takımında kariyer yapmaya karar verdi.
FA'da beş yıl geçirdikten sonra, 2021'de Kompany onu Anderlecht'e transfer etti. Kompany, Manchester City'de oynadığı dönemde Danks'ı fark etmişti ve onu bir keresinde "İngiltere'nin en yetenekli antrenörlerinden biri" olarak nitelendirmişti. Ancak Belçika'daki işbirliği sadece iki ay sürdü. Ardından Danks, İngiltere'ye geri döndü ve Aston Villa'da yardımcı antrenör olarak göreve başladı; burada sonunda ilk iki maçını baş antrenör olarak yönetti.
UEFA kurallarına göre, şimdi yaklaşan üçüncü denemesinde Kompany ile sıkı bir temas yasağı var. Takım otobüsüyle stadyuma gidebilir, ancak soyunma odalarına giremez. Bunun yerine Kompany maçı tribünden izlemek zorunda. Kulaklık veya telefonla iletişim yasak, tıpkı devre arasında konuşmak gibi. Kompany, maçın bitiminden ancak on dakika sonra soyunma odasına girebilir. Oyuncuların o zamana kadar "İngilizce konuşmaya" gerek kalmaması dileğiyle.