FC Bayern'in en büyük zayıflıklarından biri tam da onun sorumluluk alanına giriyor: Vincent Kompany'nin yardımcısı, bir hayli sıra dışı bir "hırsız"

Baş antrenör Steven Gerrard'ın görevden alınmasının ardından, eski yardımcısı Danks geçici olarak görevi devraldı. İlk maçı, FC Brentford'a karşı 4-0'lık rahat bir galibiyetle başarılı bir şekilde tamamladı. Villa oyuncusu Leon Bailey, maçın ardından "Etkileyiciydi" diyerek övgüde bulundu. "Kısa sürede sorumluluğu üstlendi ve bizden ne istediğini çok net bir şekilde iletti." İlk maçta her şey yolunda gitse de, ikinci maçta işler tersine döndü ve Newcastle United'a karşı 0-4'lük bir yenilgi alındı.

Ardından Villa, bugüne kadar başarılı bir performans sergileyen Unai Emery'yi kadrosuna kattı. Danks, Emery'nin teknik ekibinde bir ay daha görev yaptıktan sonra, Michael Carrick'in (şu anda Manchester United'da) yardımcı antrenörü olarak ikinci lig ekibi FC Middlesbrough'a transfer oldu. 2024 yazında Danks, RSC Anderlecht'teki eski patronu Vincent Kompany'nin peşinden FC Bayern'e katıldı.

Orada şimdi üçüncü baş antrenörlük görevi onu bekliyor: Kompany, grup aşamasında FC Arsenal ve PSV Eindhoven maçlarında aldığı iki sarı kartın ardından, çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'e karşı da kart gördüğü için, Paris Saint-Germain ile oynanacak ilk yarı final maçında cezalı olacak. Vekil olarak Danks, diğer yardımcı antrenörler Rene Maric (33), Floribert Ngalula (39) ve Daniel Fradley'den (35, kısa süre önce Manchester City'den transfer edildi) tercih edildi.

Danks'ın teknik ekipteki asıl uzmanlık alanı duran toplar. Bu konuda FC Bayern'de şu anda durum, Danks'ın Aston Villa'daki kısa baş antrenörlük dönemi sırasında olduğu gibi: inişli çıkışlı. Şöyle de denebilir: hücumda 4-0, savunmada 0-4.