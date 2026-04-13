Eddie Howe, geçen hafta sonu Magpies'in Crystal Palace'a 1-2 yenildiği maçta Nick Woltemade'in yine yedek kulübesinde kalmasıyla ilgili sorulara, Alman milli oyuncuya yönelik açıkça eleştirel bir tavırla yanıt verdi.
FC Bayern'in durumu yakından takip ettiği söyleniyor: Newcastle United'da Nick Woltemade'in durumu daha da kötüye gidiyor mu?
"Takımı transfer ücretlerine göre değil, gördüklerime göre kuruyorum," dedi Howe, Chronicle Live'da Woltemade'in Eagles karşısında çok az süre almasına değinerek. Maçın son dakikalarında ve ev sahibi takımın Jean-Philippe Mateta'nın attığı golle skoru eşitlemesinden kısa bir süre sonra, 24 yaşındaki oyuncu Newcastle'ın golcüsü William Osula'nın yerine oyuna girdi ve uzatmalarda Crystal'ın galibiyet golünü izlemek zorunda kaldı.
Woltemade, Premier Lig'deki son golünü Noel'den kısa bir süre önce Chelsea'ye karşı attığı iki golle kaydetmişti. O zamandan beri ligde sadece iki asist yaptı. Ancak Woltemade, form düşüklüğü yaşadığını kabul etmek istemedi.
Woltemade, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği son röportajda, Magpies'te "sezonun başındaki pozisyonundan tamamen farklı bir pozisyonda" oynadığını söyledi: "Beni gollerle özdeşleştirdiklerini biliyorum, ancak bir forvetin gol ortalamasını, rakip kaleye 50, 60, 70 metre uzaklıkta oynayan bir orta saha oyuncusununkiyle karşılaştıramazsınız."
Woltemade, "Şu anda sezon başındaki Nick Woltemade'den tamamen farklı biriyim" diye ekledi ve Howe'un sezon boyunca kendisine verdiği çok daha geriye çekilmiş pozisyona işaret etti: "Şu anda beni daha çok ikili mücadelelerimi nasıl yaptığım veya alanları nasıl kapattığım üzerinden değerlendirmek gerekir." Ve bu durum Howe'un artık hoşuna gitmiyor gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi playofflarında FC Barcelona ile oynanan iki eleme maçında (1-1, 2-7) Woltemade, her iki maçta da 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmuştu.
Newcastle'da Woltemade giderek daha sık yedek kulübesinde kalıyor: BVB ve FC Bayern'de transfer planları mı var?
DFB forvetinin giderek zorlaşan durumu nedeniyle, son zamanlarda Woltemade hakkında kısmen sansasyonel transfer söylentileri giderek daha sık duyulmaya başladı. Bu nedenle, hem Serhou Guirassy'nin ayrılması durumunda BVB'de hem de FC Bayern'de belirli plan ve senaryolarda hâlâ önemli bir rol oynuyor.
Almanya'nın rekor şampiyonu, geçen yaz Woltemade için yoğun bir şekilde uğraşmış, ancak sonunda Newcastle'ın devasa teklifi karşısında geri kalmıştı. ChaughtOffside portalının bildirdiğine göre, Säbener Straße'de Woltemade'nin İngiltere'deki durumu hâlâ yakından takip ediliyor, zira kiralık oyuncu Nicolas Jackson'ın ayrılmasıyla, tartışmasız ilk 11'de yer alan Harry Kane'in arkasında forvet pozisyonunda bir boşluk oluşuyor. Ancak Woltemade'in Kane, Jamal Musiala veya Serge Gnabry'nin oluşturduğu hücum hattında bir rakip rolünü üstlenmek isteyip istemeyeceği şüpheli görünüyor. Özellikle de olası ve oldukça tartışılan Howe'un istifası sonrasında durumu bir anda tekrar değişebilir.
FCB'nin transfer öncelikleri zaten başka yerde. Aslında sağ bek pozisyonu güçlendirilmeli ve ayrıca Luis Diaz'ın sol kanat için bir yedeği aranmalı. Her halükarda, Woltemade'in tatmin edici olmayan durumuna rağmen, şu anda sadece bir yıl sonra İngiltere'deki sayfasını kapatmak istemesi ve Magpies'in yazın çok yüksek olan transfer ücreti göz önüne alındığında erken bir satışa razı olması çok olası görünmüyor. Bunun için rekor şampiyon, yeniden teklifte bulunması durumunda cebine derin bir el atmak zorunda kalır ve pahalı mega transferlerden çok ekonomik mantığa dayanan yeni transfer stratejisi göz önüne alındığında, bu ihtimal daha da düşük görünüyor.
Nagelsmann, Woltemade'nin pozisyonu nedeniyle Eddie Howe'a sert çıktı
Yaz aylarında VfB Stuttgart'tan Eagles'a 75 milyon euroya transfer olan Woltemade, Premier Lig'e muhteşem bir başlangıç yapmış ve ilk beş maçta attığı dört golle büyük ses getirmişti. O günden bu yana, zayıf bir sezon geçiren Magpies formasıyla tüm turnuvalarda sadece altı gol daha atabildi.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaran Newcastle, şu anda 32 maçta 14 mağlubiyetle ligin 14. sırasında, ortada bir yerde bulunuyor. Ancak sezonun sonuna doğru güçlü bir performans ve Avrupa kupalarında biraz şansla, uluslararası arenaya atılmak hala mümkün.
Yaklaşan Dünya Kupası göz önüne alındığında, Woltemade için de bol süre ve golle dolu iyi bir sezon finali, hayal kırıklığına uğramış ruhuna iyi gelecektir. Mart ayı sonunda, Woltemade'yi tekrar rayına oturtmayı öncelik olarak belirleyen Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan sözlü övgüler aldı.
Bu sırada, meslektaşı Howe'a da bir gönderme yapmaktan kendini alamadı ve Woltemade'in Alman milli takımında kesinlikle kulüp seviyesindeki gibi oynamak zorunda olmadığını vurguladı. "Sık sık çok geride oynadı ve 6 numara olarak savunma yaptığında kaleye uzak mesafeler var. Söz verebilirim ki, bizim takımda kaleden 80 metre uzakta olmayacak," dedi Nagelsmann, İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçları öncesinde.
Nagelsmann, Woltemade'e destek verdi ve Undav'la ilgili siyasi tartışmayı sona erdirdi
Ve milli takım teknik direktörü sözünü tuttu. Woltemade, her iki hazırlık maçında da yeterli süre aldı. İsviçre'yi 4-3 yendikleri maçta, 62. dakikada Kai Havertz'in yerine oyuna ilk giren isim oldu; formda olan Deniz Undav ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı. Gana'yı 2-1 yendikleri maçta ise Woltemade 78 dakika boyunca forvetin ortasında oynadı ve daha sonra galibiyet golünü atan Undav'ın yerine yine tercih edildi.
Bu durum, Alman futbol camiasında oldukça büyük bir tartışma başlattı ve Nagelsmann, özellikle İsviçre maçından sonra Woltemade'yi net sözlerle destekledi.
"Nick bizim takımda harika bir istatistik yakaladı ve Newcastle'da şu anda zor bir dönemden geçiyor. Şimdi bir seçim yapmam gerekiyor: Formda olan bir üst düzey forvete güvenimi sürdürerek, şu anda o kadar da formda olmayan başka bir üst düzey forveti kenara mı alayım? Bu konuda psikologlara ne diyeceklerini sorabiliriz," diyerek kararını savunan Nagelsmann, ardından bu psikologları da eleştirdi. Onlar "muhtemelen benim tam tersini" söyleyeceklerdi: "Bu, görevde olmayan psikologların hobisidir; her zaman tüm teknik direktörlerin tam tersini iddia etmeyi severler."
Yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası'na da değinen Nagelsmann, 1,98 metre boyundaki, teknik becerileri yüksek bu uzun boylu oyuncunun hala ne kadar önemli olabileceğini de açıkça belirtti. "Bence Nick Woltemade'in bizimle tekrar formuna kavuşması akıllıca olur. Newcastle'da işler yolunda gitmiyor ve Deniz zaten formda. Bugün oynasaydı da oynamasaydı da, bu haftaki özgüvenini değiştirmeyecek."
Deniz Undav ve Nick Woltemade: Performans verileri ve istatistikler
Oyuncular Maçlar Goller Asist Nick Woltemade 49 11 5 Deniz Undav 40 23 13