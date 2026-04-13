FC Bayern'in durumu yakından takip ettiği söyleniyor: Newcastle United'da Nick Woltemade'in durumu daha da kötüye gidiyor mu?

"Takımı transfer ücretlerine göre değil, gördüklerime göre kuruyorum," dedi Howe, Chronicle Live'da Woltemade'in Eagles karşısında çok az süre almasına değinerek. Maçın son dakikalarında ve ev sahibi takımın Jean-Philippe Mateta'nın attığı golle skoru eşitlemesinden kısa bir süre sonra, 24 yaşındaki oyuncu Newcastle'ın golcüsü William Osula'nın yerine oyuna girdi ve uzatmalarda Crystal'ın galibiyet golünü izlemek zorunda kaldı.

Woltemade, Premier Lig'deki son golünü Noel'den kısa bir süre önce Chelsea'ye karşı attığı iki golle kaydetmişti. O zamandan beri ligde sadece iki asist yaptı. Ancak Woltemade, form düşüklüğü yaşadığını kabul etmek istemedi.

Woltemade, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği son röportajda, Magpies'te "sezonun başındaki pozisyonundan tamamen farklı bir pozisyonda" oynadığını söyledi: "Beni gollerle özdeşleştirdiklerini biliyorum, ancak bir forvetin gol ortalamasını, rakip kaleye 50, 60, 70 metre uzaklıkta oynayan bir orta saha oyuncusununkiyle karşılaştıramazsınız."

Woltemade, "Şu anda sezon başındaki Nick Woltemade'den tamamen farklı biriyim" diye ekledi ve Howe'un sezon boyunca kendisine verdiği çok daha geriye çekilmiş pozisyona işaret etti: "Şu anda beni daha çok ikili mücadelelerimi nasıl yaptığım veya alanları nasıl kapattığım üzerinden değerlendirmek gerekir." Ve bu durum Howe'un artık hoşuna gitmiyor gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi playofflarında FC Barcelona ile oynanan iki eleme maçında (1-1, 2-7) Woltemade, her iki maçta da 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmuştu.