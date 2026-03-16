FC Bayern'in deplasman maçında tuhaf bir sahne: Jonathan Tah, Bayer 04 Leverkusen karşısında ilginç bir talihsizlik yaşadı

Ancak 30 yaşındaki oyuncu hatasını hemen fark etti. Yanlış yöne birkaç adım attıktan sonra geri döndü ve takım arkadaşlarının peşinden FCB soyunma odasına koştu. Hemen yanındaki koridorda duran güvenlik görevlileri yine de gülmekten kendilerini alamadılar. Bu video, sosyal medyada da eğlenceli anlara sahne oldu.

Bayer 04 Leverkusen'in resmi hesabı, olayın videosunun altına "Never forget where you come from" (Türkçe: "Nereden geldiğini asla unutma") yorumunu yazdı; Tah ise buna sadece üç gülen emoji ile cevap verdi.