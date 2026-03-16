Almanya'nın rekor şampiyonu takımının stoperi, Münih ekibinin Leverkusen deplasmanı öncesinde yapılan ısınma antrenmanının ardından küçük bir talihsizlik yaşadı. Tah, muhtemelen eski alışkanlığından dolayı, Bayern'in soyunma odasına gitmek yerine önce Werkself'in soyunma odasına yöneldi.
FC Bayern'in deplasman maçında tuhaf bir sahne: Jonathan Tah, Bayer 04 Leverkusen karşısında ilginç bir talihsizlik yaşadı
Ancak 30 yaşındaki oyuncu hatasını hemen fark etti. Yanlış yöne birkaç adım attıktan sonra geri döndü ve takım arkadaşlarının peşinden FCB soyunma odasına koştu. Hemen yanındaki koridorda duran güvenlik görevlileri yine de gülmekten kendilerini alamadılar. Bu video, sosyal medyada da eğlenceli anlara sahne oldu.
Bayer 04 Leverkusen'in resmi hesabı, olayın videosunun altına "Never forget where you come from" (Türkçe: "Nereden geldiğini asla unutma") yorumunu yazdı; Tah ise buna sadece üç gülen emoji ile cevap verdi.
Bayern'e transfer olmadan önce on yıl boyunca Leverkusen forması giydi
Geçtiğimiz yaz FC Bayern'e transfer olmadan önce Tah, on yıl boyunca Werkself forması giydi. Leverkusen formasıyla 2024 yılında Almanya Şampiyonası ve DFB Kupası'nı kazanarak çifte kupaya ulaştı. Toplamda B04 formasıyla 402 maça çıktı (18 gol).
Münih ekibinde Tah, teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu. Tüm turnuvalarda 36 maça çıkan Tah, bu maçlarda 3 gol ve 3 asist kaydetti. Cumartesi günü BayArena'ya geri dönen Bayern ve Tah, 1-1 berabere kaldı.
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 18 Mart Çarşamba 21:00 FC Bayern - Atalanta (Şampiyonlar Ligi) 21 Mart Cumartesi 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)