"FC Bayern'in de bir kez daha yakından incelemesi gereken bir isim": Thomas Müller, eski kulübüne yeni bir Dünya Kupası yıldızını tavsiye ediyor

Manzambi’nin İsviçre formasıyla Bosna-Hersek’e karşı 4-1 kazandıkları Dünya Kupası grup maçındaki muhteşem performansının ardından, Müller MagentaTV’de televizyon yorumcusu olarak, “Bence bu, FC Bayern’in de bir ara daha yakından incelemesi gereken bir oyuncu,” dedi. 2014 Dünya Şampiyonu takım arkadaşı Mats Hummels, aynı zamanda bir yorumcu ve Borussia Dortmund’un savunma ikonu olarak, “Ya da BVB” diye ekledi.
Çeviri:
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Manzambi, Perşembe günü İsviçre’nin Dünya Kupası’ndaki önemli ikinci maçında, skor 0-0 iken 72. dakikada oyuna girmişti. İsviçreli oyuncular, tutkuyla savunma yapan Bosnalılar karşısında maçın büyük bir bölümünde oldukça zorlanırken, Manzambi oyun zekasıyla bu çıkmazı çözdü.
Oyuna girdikten sadece iki dakika sonra, Freiburglu oyuncu bir vole vuruşuyla B Grubu'nun favorisi için rahatlatıcı bir gol attı; maçın son çeyreğinde neredeyse her atak Manzambi üzerinden gelişti. Ruben Vargas'ın attığı ikinci golün oluşumunda da rol oynadı; 20 yaşındaki oyuncu, skoru geçici olarak 3-0'a getiren golü de yine kendisi attı.
"Esnekliğini ve kaygısızlığını hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda hareketlerinde karar verme konusunda belli bir olgunluk görüyorsunuz, çalışma ahlakı da yerinde. Zaten Freiburg’da da gerçekten çok çalışan bir takımda yer alıyor. Gelişimini çok, çok iyi buluyorum," diyerek Müller genç İsviçreli oyuncuyu övdü.
- AFP
Bavyera da gündemde: Johan Manzambi bir üst düzey kulübe transfer olacak mı?
2023 yılının başında, o zamanlar 17 yaşında olan Manzambi, Servette Cenevre’nin altyapısından Freiburg’un genç takımına transfer olmuştu. 2024/25 sezonunun sonlarına doğru Breisgau ekibinin A takımında yerini sağlamlaştırdı ve nihai çıkışını geçtiğimiz sezonda gerçekleştirdi. Manzambi, Avrupa Ligi finalisti takımın en etkili oyuncularından biriydi; tüm turnuvalarda toplam 47 maçta forma giydi ve 7 gol, 9 asist kaydetti.
Manzambi, gösterdiği olağanüstü gelişim nedeniyle uzun süredir en üst düzey kulüplerle anılıyor. İsviçreli Blick gazetesi Mart ayında Bayern Münih ve Paris Saint-Germain’in oyuncuya ilgi duyduğu iddialarını haber yapmıştı. BVB’nin de Manzambi’yi yakından takip ettiği, ayrıca Real Madrid ve Manchester United’ın da adı geçiyor.
Freiburg, Manzambi’nin 2030 yılına kadar süren sözleşmesi nedeniyle, muhtemelen en iyi oyuncusunu satmak için acele etmiyor. Ayrıca sözleşmede çıkış maddesi de bulunmuyor. Ancak Dünya Kupası’nda göstereceği diğer muhteşem performanslarla, bu orta saha oyuncusu doğal olarak giderek daha fazla kulübün ilgisini çekecektir.
Haziran 2025’te milli takımda ilk kez forma giyen Manzambi, Bosna-Hersek karşısında 14. milli maçına çıktı (5 gol). Katar’a karşı hayal kırıklığı yaratan açılış maçına (1-1) rağmen üç puanı toplayarak artık eleme turlarına doğru emin adımlarla ilerleyen Manzambi ve takım arkadaşları, ön eleme turunun son maçında önümüzdeki Çarşamba günü ortak ev sahibi Kanada ile karşılaşacak.
Johan Manzambi’nin muhteşem performansı: İsviçre – Bosna-Hersek maçı istatistikleri
Maç
İsviçre - Bosna-Hersek
Sonuç
4:1 (0:0)
Goller
1:0 Manzambi (74.), 2:0 Vargas (84.), 3:0 Manzambi (90.), 3:1 Mahmic (90.+3), 4:1 Xhaka (90.+8, penaltı)
Turnuva
2026 Dünya Kupası, Grup Aşaması, 2. Maç Günü
Maç yeri
Los Angeles (ABD)