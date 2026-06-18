"FC Bayern'in de bir kez daha yakından incelemesi gereken bir isim": Thomas Müller, eski kulübüne yeni bir Dünya Kupası yıldızını tavsiye ediyor

2023 yılının başında, o zamanlar 17 yaşında olan Manzambi, Servette Cenevre’nin altyapısından Freiburg’un genç takımına transfer olmuştu. 2024/25 sezonunun sonlarına doğru Breisgau ekibinin A takımında yerini sağlamlaştırdı ve nihai çıkışını geçtiğimiz sezonda gerçekleştirdi. Manzambi, Avrupa Ligi finalisti takımın en etkili oyuncularından biriydi; tüm turnuvalarda toplam 47 maçta forma giydi ve 7 gol, 9 asist kaydetti.

Manzambi, gösterdiği olağanüstü gelişim nedeniyle uzun süredir en üst düzey kulüplerle anılıyor. İsviçreli Blick gazetesi Mart ayında Bayern Münih ve Paris Saint-Germain’in oyuncuya ilgi duyduğu iddialarını haber yapmıştı. BVB’nin de Manzambi’yi yakından takip ettiği, ayrıca Real Madrid ve Manchester United’ın da adı geçiyor.

Freiburg, Manzambi’nin 2030 yılına kadar süren sözleşmesi nedeniyle, muhtemelen en iyi oyuncusunu satmak için acele etmiyor. Ayrıca sözleşmede çıkış maddesi de bulunmuyor. Ancak Dünya Kupası’nda göstereceği diğer muhteşem performanslarla, bu orta saha oyuncusu doğal olarak giderek daha fazla kulübün ilgisini çekecektir.

Haziran 2025’te milli takımda ilk kez forma giyen Manzambi, Bosna-Hersek karşısında 14. milli maçına çıktı (5 gol). Katar’a karşı hayal kırıklığı yaratan açılış maçına (1-1) rağmen üç puanı toplayarak artık eleme turlarına doğru emin adımlarla ilerleyen Manzambi ve takım arkadaşları, ön eleme turunun son maçında önümüzdeki Çarşamba günü ortak ev sahibi Kanada ile karşılaşacak.