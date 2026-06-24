kicker dergisinin haberine göre, Paris Saint-Germain de artık Almanya’nın rekor şampiyonu takımında forma giyen bu dünya çapındaki kanat oyuncusuna ciddi bir ilgi göstermeye başlamış ve Fransız milli oyuncuyu kadrosuna katmak için “harekete geçmek” istediği belirtiliyor.
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FC Bayern ile Real Madrid arasındaki "transfer anlaşması" bozuldu mu? Bir başka dev kulüp, Michael Olise'yi kadrosuna katmak istiyor gibi görünüyor
Buna göre PSG yetkilileri, devam eden Dünya Kupası’nda Olise’nin “Equipe Tricolore” kadrosundaki “performansını” “dikkatle izliyor”. Olise, burada Ousmane Dembele, Bradley Barcola ve Desire Doue ile birlikte oynuyor – ki bunlar, Şampiyonlar Ligi şampiyonunun üç önemli oyuncusu.
Ancak Bayern'de olduğu gibi değil, Olise Dünya Kupası'ndaki dört devrenin üçünde Kylian Mbappé'nin arkasında merkezi pozisyonda oynadı, kanatta değil. Bunun nedeni, Dünya Kupası'nın açılış maçında Senegal karşısında şaşırtıcı derecede zayıf geçen ilk yarıydı. Pozisyon değişikliğinin ardından Olise, 10 numara pozisyonunda Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki dört golünün asistini yaptı. "On numara rolü bana en doğal gelen rol. Bu biraz daha özgür bir rol. Bu pozisyonda oynamaya çocukluğumdan beri alışkınım," dedi Olise kısa süre önce L'Equipe'ye verdiği röportajda.
- AFP
FC Bayern, Michael Olise'nin satışını kesin bir dille reddediyor
Münihli yetkililer, süperstarlarının önümüzdeki yaz ayrılması ihtimalini son zamanlarda düzenli ve kamuoyuna açık bir şekilde net bir dille reddettiler. Yine de, Madridliler tarafından olası transfer girişimleri ve temas kurma çabalarıyla ilgili söylentiler hâlâ devam ediyordu. Sonunda Real, Olise transferiyle ilgili resmi bir açıklama yayınlayarak, transfer teklifi nedeniyle ne oyuncuyla ne de Bayern ile herhangi bir temas kurmadıklarını vurguladı.
Bu, Sport Bild’in haberine göre, Haziran başında Bayern Başkanı Herbert Hainer ile Real Başkanı Florentino Perez arasında varılan bir anlaşmanın sonucuydu. Kulüp başkanları, buna göre, diğer kulübü bilgilendirmeden “asla” birbirlerinin oyuncularını transfer etmemeleri gerektiğini vurguladılar. Bu gayri resmi “saldırı yapmama anlaşması”, kulüplerin ortaya atılan spekülasyonlar nedeniyle yapay fiyat artışlarına sürüklenmesini önlemeyi amaçlıyor.
Säbener Straße’de bu anlaşma, kadro planlaması açısından hissedilir bir rahatlama sağlıyor. Sky’a göre, Almanya’nın rekor şampiyonu kulübünde mutlak bir sükûnet hakim; ancak bu sükûnet, Paris’ten gelen artan ilgiyle yeniden ciddi şekilde bozulabilir. Sonuçta PSG’nin arkasında, transfer ücretlerinin neredeyse hiçbir önemi olmadığı Katar’ın mali gücü yüksek devlet fonu bulunuyor. Bunu yakın geçmişte de gördük.
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FC Bayern, Michael Olise ile sözleşmesini uzatmak istiyor
Bayern ise Fransız yıldız oyuncuyla sözleşmesini vaktinden önce uzatmayı hedefliyor. Dünya Kupası’nın ardından bu konu, Almanya’nın rekor şampiyonu için öncelikli hale gelecek; Olise’nin sözleşmesinin 2031’e kadar uzatılması ve Harry Kane ile Jamal Musiala’nın yanı sıra takımın en yüksek maaşlı oyuncularından biri haline gelmesi planlanıyor. Her ikisinin de yıllık kazancının yaklaşık 25 milyon avro olduğu söyleniyor.
Olise’nin Münih’teki sözleşmesi şu anda 2029’a kadar devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında sadece 53 milyon avroluk çıkış maddesi karşılığında Crystal Palace’tan transfer olmuştu ve o günden bu yana Münih’te büyük bir etki yarattı. Bugüne kadar oynadığı 107 resmi maçta 42 gol attı ve 54 golün hazırlayıcısı oldu.