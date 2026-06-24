FC Bayern ile Real Madrid arasındaki "transfer anlaşması" bozuldu mu? Bir başka dev kulüp, Michael Olise'yi kadrosuna katmak istiyor gibi görünüyor

Buna göre PSG yetkilileri, devam eden Dünya Kupası’nda Olise’nin “Equipe Tricolore” kadrosundaki “performansını” “dikkatle izliyor”. Olise, burada Ousmane Dembele, Bradley Barcola ve Desire Doue ile birlikte oynuyor – ki bunlar, Şampiyonlar Ligi şampiyonunun üç önemli oyuncusu.

Ancak Bayern'de olduğu gibi değil, Olise Dünya Kupası'ndaki dört devrenin üçünde Kylian Mbappé'nin arkasında merkezi pozisyonda oynadı, kanatta değil. Bunun nedeni, Dünya Kupası'nın açılış maçında Senegal karşısında şaşırtıcı derecede zayıf geçen ilk yarıydı. Pozisyon değişikliğinin ardından Olise, 10 numara pozisyonunda Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki dört golünün asistini yaptı. "On numara rolü bana en doğal gelen rol. Bu biraz daha özgür bir rol. Bu pozisyonda oynamaya çocukluğumdan beri alışkınım," dedi Olise kısa süre önce L'Equipe'ye verdiği röportajda.