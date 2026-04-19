Portekizli oyuncu, skor 0-2 iken 39. dakikada teknik direktör Luis Enrique tarafından oyundan alındı ve yerine Warren Zaire-Emery oyuna girdi. Bundan önce Vitinha, hava topu mücadelesinin ardından sağ ayağı üzerine talihsiz bir şekilde düşmüş ve devam edemeyeceğini belirtmişti.
FC Bayern ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalinde forma giyebilecek mi? PSG, yıldız oyuncusunun oyundan çıkmasının ardından endişeli
İlk olarak 26 yaşındaki oyuncu stadyumun alt katlarına indi; kısa bir süre sonra ayakkabısı olmadan yedek kulübesine doğru topallayarak giderken görüldü; bu sırada hala adım atmakta gözle görülür bir zorluk çekiyordu. Ancak yaralanmanın ciddiyeti ilk etapta tam olarak değerlendirilemedi.
Dolayısıyla Vitinha'nın, FC Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalini kaçırıp kaçırmayacağı da henüz belli değil. Yaklaşık bir buçuk hafta sonra, 28 Nisan'da Paris'te ilk maç oynanacak, bir hafta sonra ise Münih'teki Allianz Arena'da rövanş maçı yapılacak.
Bayern'de Serge Gnabry, PSG maçı için kadroda yer almayacak
Bayern'de Serge Gnabry'nin bu maçta kesinlikle forma giyemeyeceği kesinleşti. Forvet oyuncusu, VfB Stuttgart (4-2) maçı öncesindeki antrenmanda adduktor kaslarında yırtık yaşadı. Sezonun geri kalanını kesinlikle kaçıracak, hatta Dünya Kupası'na katılması da tehlikeye girdi.
Vitinha'nın sakatlığının yanı sıra, Pazar akşamı PSG için sportif açıdan da pek sevindirici haberler yoktu. 90 dakikalık maçın ardından Lyon'a 1-2 yenildiler; böylece ligin zirvesinde yer alan Fransız başkent kulübünün RC Lens'e karşı sadece bir puanlık üstünlüğü kaldı.