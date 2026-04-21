FC Bayern için talihsizlik içinde bir şans: Vincent Kompany açık bir uyarıda bulunuyor ve bir de büyük bir soru soruyor

Ardından FC St. Pauli'ye karşı 5-0 kazanılan maçta Musiala, bir aydan fazla bir süre sonra ilk kez ilk 11'de yer aldı. Her zamanki gibi çevik bir oyun sergiledi, bu Bundesliga sezonunun tarihi 101. golünü attı ve bir gol daha hazırladı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid'e karşı oynanan ve 4-3 biten muhteşem maçta Musiala, bir driplingle önce daha sonra oyundan atılan Eduardo Camavinga'ya ilk sarı kartı kazandırdı, ardından Luis Diaz'ın belirleyici beraberlik golünü topuk vuruşuyla hazırladı - tüm bunları, Musiala'nın yokluğunda onun favori pozisyonu olan orta saha hücumunda yerini sağlamlaştıran Serge Gnabry'nin yerine oyuna girdikten sonra yaptı.

Üç gün sonra Gnabry, antrenmanda sağ uyluk adduktor kaslarında yırtık yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, FC Bayern ile sezonun son düzlüğünü kesinlikle kaçıracak, muhtemelen Alman milli takımıyla Dünya Kupası'nı da kaçıracak. Hem burada hem de orada Musiala ile forma giyme süresi için rekabet ediyor.

VfB Stuttgart'a karşı oynanan şampiyonluk galasında Musiala, beklendiği gibi Gnabry'nin yerine ilk 11'de yer aldı. Sürekli driplinglere girişerek Stuttgart savunmasında boşluklar yarattı; bu driplinglerden biri sonunda Raphael Guerreiro'nun beraberlik golüne yol açtı. Bu, Musiala'nın üç maçta kaydettiği dördüncü gol veya asist oldu. Devre arasında teknik direktör Vincent Kompany onu oyundan aldı - yükü fazla abartmamak için! "Plan bu şekildeydi," diye güvence verdi Musiala.