Manuel Neuer, baldırındaki sakatlığın ardından FC Bayern Münih'e geri döndü. Bild gazetesi bu haberi verdi. Habere göre, 40 yaşındaki kaleci artık Alman şampiyonunun kadrosunda yer alıyor ve bu nedenle Real Madrid ile oynanacak merakla beklenen iki Şampiyonlar Ligi maçında da forma giyebilecek.
FC Bayern için iyi haber: Yıldız oyuncu, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde tekrar forma girdi
Buna göre Neuer, 4 Nisan'da Bundesliga'da SC Freiburg ile oynanacak son hazırlık maçı için de yeniden bir seçenek haline geldi. Üç gün sonra Santiago Bernabeu'da Şampiyonlar Ligi'nin en çok şampiyonluğu kazanan takımıyla ilk karşılaşma gerçekleşecek. Rövanş maçı ise bir hafta sonra Münih'te oynanacak.
Neuer, üç hafta önce Borussia Mönchengladbach'a karşı 4-1 kazanılan maçta sol baldırında kas yırtığı yaşamıştı. Şubat ortasında Werder Bremen ile oynanan lig maçında da aynı sakatlığı geçirmiş ve birkaç hafta dinlenmek zorunda kalmıştı. Bu süre zarfında Jonas Urbig, Bayer Leverkusen maçında ise Sven Ulreich onun yerini almıştı.
Neuer'in sezon sonrasındaki geleceği hâlâ belirsiz
Rapora göre, Bundesliga'da FC St. Pauli ile oynanacak maçta kalede yine Urbig yer alabilir; zira yük yönetimi kapsamında Neuer'e iki Real maçı arasında bir mola verilebilir.
Manuel Neuer'in önümüzdeki sezon da FC Bayern'de kaleyi koruyup koruyamayacağı şu anda belirsizliğini koruyor. Kalecinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve henüz sözleşmesini uzatıp uzatmayacağına veya kariyerini sonlandırıp sonlandırmayacağına karar vermedi. Nisan ortasında Münih kulübü yönetimi ile görüşmeler yapılması planlanıyor. Neuer en son Şubat 2025'te sözleşmesini Haziran 2026'ya kadar uzatmıştı.
Manuel Neuer'in 2025/26 sezonu:
Oyunlar 29 Oynama süresi 2520 Yedi gol 27 Gol yemeden bitirilen maçlar 10