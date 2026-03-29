FC Bayern için iyi haber: Yıldız oyuncu, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde tekrar forma girdi

Buna göre Neuer, 4 Nisan'da Bundesliga'da SC Freiburg ile oynanacak son hazırlık maçı için de yeniden bir seçenek haline geldi. Üç gün sonra Santiago Bernabeu'da Şampiyonlar Ligi'nin en çok şampiyonluğu kazanan takımıyla ilk karşılaşma gerçekleşecek. Rövanş maçı ise bir hafta sonra Münih'te oynanacak.

Neuer, üç hafta önce Borussia Mönchengladbach'a karşı 4-1 kazanılan maçta sol baldırında kas yırtığı yaşamıştı. Şubat ortasında Werder Bremen ile oynanan lig maçında da aynı sakatlığı geçirmiş ve birkaç hafta dinlenmek zorunda kalmıştı. Bu süre zarfında Jonas Urbig, Bayer Leverkusen maçında ise Sven Ulreich onun yerini almıştı.