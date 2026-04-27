Görünüşe göre Said El Mala, son zamanlarda defalarca iddia edildiği gibi yaz transfer döneminde Brighton & Hove Albion'a transfer olmayacak. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin haberine göre, Fabian Hürzeler'in teknik direktörlüğünü yaptığı Premier Lig kulübü, 1. FC Köln'ün 19 yaşındaki olağanüstü yeteneği için yürütülen transfer pazarlığından artık çekildi.
FC Bayern için hâlâ bir şans var mı? Said El Mala'nın transfer pazarlığında şaşırtıcı bir gelişme
Daha önce El Mala, kardeşi Malek, ailesi ve Brighton arasında yaz transferi konusunda sözlü bir anlaşma sağlandığına dair haberler çıkmıştı. Ancak Premier League’de şu anda altıncı sırada yer alan kulüp, Effzeh’in transfer ücreti taleplerini karşılamak istememiş.
35 milyon euro tutarındaki son teklif, Köln kulübü için yeterli olmamış ve bu nedenle transferin kesin olarak iptal olduğu anlaşılıyor. Köln bölgesel gazetesi, Bundesliga kulübünün 50 milyon euro tutarında bir transfer ücreti talep ettiğini bildiriyor. Bu durumda El Mala, 1. FC Köln'ün rekor transferi olacak. Bu rekor şu ana kadar, 2018'de TJ Tianhai'ye transfer olarak kulübe 29 milyon euro kazandıran Anthony Modeste'ye ait.
Köln'ün El Mala için talep ettiği yüksek ücret, en az iki kulübü caydırmamış görünüyor. FC Chelsea ve Newcastle United'ın Alman U21 milli takım oyuncusunu kadrosuna katmakla hâlâ çok ilgilendiği ve FC Bayern'in de "bekleme pozisyonunda" olduğu belirtiliyor.
FC Bayern, Luis Diaz'a rakip olacak bir oyuncu arıyor
Almanya'nın rekor şampiyonu Bayern Münih'in sol kanatta Luis Diaz'ın yerine geçecek bir oyuncu ve rakip aradığı kesinleşti. Son zamanlarda Bayern, Newcastle United'dan Anthony Gordon'u transfer etme olasılığıyla sıkça anılıyor. Gordon'un Münih ekibine transfer olmayı düşünebileceği ve İngiliz milli oyuncunun menajerleriyle Bayern yönetimi arasında görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.
Gordon'un avantajı: Bir yandan Diaz'a rakip olacak, diğer yandan da forvet merkezinde Harry Kane'in yükünü hafifletip forvetin arkasında merkezde oynayabilir. Ancak El Mala için rekor şampiyonun masaya koyması gereken miktar çok daha az olacaktır.
Magpies, uzun sözleşme süresi (2030'a kadar) nedeniyle Gordon'un transferi için en az 80 milyon euro talep ediyor. Bu, rekor şampiyonun bir oyuncu için harcamak istemediği bir meblağ. Yine de en azından Sky, FCB'nin El Mala için Köln'ün taleplerini de çok yüksek bulduğunu ve başka seçenekleri değerlendirdiğini bildirdi.
Köln'ün El Mala'ya tanınmış bir danışmanlık ajansını destek olarak atayacağı iddia ediliyor
Stadt-Anzeiger gazetesine göre, Brighton'ın teklifini reddetmesinin ardından El Mala ile Köln kulüp yönetimi arasında yeni gelişmeleri görüşmek üzere bir toplantı yapıldığı bildiriliyor. Effzeh, şu anda iki kardeşin geleceği konusunda kendi adına hareket eden El Mala ailesine, CAA Stellar'dan tanınmış danışman Thies Bliemeister'i destek olarak sunmak istiyor.
Bu ajansın kadrosunda Fermin Lopez, Omar Marmoush, Eduardo Camavinga veya Jack Grealish gibi ağır toplar yer alıyor. Dolayısıyla, yaz aylarında gerçekleşmesi muhtemel El Mala transferi gibi belirli bir büyüklükteki transferler, CAA Stellar için sıradan bir iş.
Said El Mala: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Goller Asistler 1.FC Köln 33 11 5 FC Viktoria Köln 45 14 6 FC Viktoria Köln 19 11 6