FC Bayern için hâlâ bir şans var mı? Said El Mala'nın transfer pazarlığında şaşırtıcı bir gelişme

Daha önce El Mala, kardeşi Malek, ailesi ve Brighton arasında yaz transferi konusunda sözlü bir anlaşma sağlandığına dair haberler çıkmıştı. Ancak Premier League’de şu anda altıncı sırada yer alan kulüp, Effzeh’in transfer ücreti taleplerini karşılamak istememiş.

35 milyon euro tutarındaki son teklif, Köln kulübü için yeterli olmamış ve bu nedenle transferin kesin olarak iptal olduğu anlaşılıyor. Köln bölgesel gazetesi, Bundesliga kulübünün 50 milyon euro tutarında bir transfer ücreti talep ettiğini bildiriyor. Bu durumda El Mala, 1. FC Köln'ün rekor transferi olacak. Bu rekor şu ana kadar, 2018'de TJ Tianhai'ye transfer olarak kulübe 29 milyon euro kazandıran Anthony Modeste'ye ait.

Köln'ün El Mala için talep ettiği yüksek ücret, en az iki kulübü caydırmamış görünüyor. FC Chelsea ve Newcastle United'ın Alman U21 milli takım oyuncusunu kadrosuna katmakla hâlâ çok ilgilendiği ve FC Bayern'in de "bekleme pozisyonunda" olduğu belirtiliyor.