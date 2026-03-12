Joshua Kimmich ve Michael Olise, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını etkileyebilecek uzun süreli bir ceza almayacak. Sport 1 ve L'Equipe bu haberi aynı şekilde yayınladı.
Çeviri:
FC Bayern için felaket mi? UEFA, Joshua Kimmich ve Michael Olise konusunda kararını vermiş görünüyor
Buna göre, Atalanta Bergamo ile oynanansekizli final ilk maçında (6:1) yaşanan olayların ardından FC Bayern'in iki önemli oyuncusu hakkında başka bir soruşturma açılmayacak. Böylece, devam eden turnuvada üçüncü sarı kartla verilen normal süreli ceza gündemden kalkmış oldu.
UEFA olayları incelemiş, ancak iki oyuncunun ciddi bir kural ihlali yapmadığını tespit etmiştir. Kimmich ve Olise, önümüzdeki Çarşamba günü Bergamo ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.6:0'lık skorla, her iki oyuncu da son çeyrekte zaman kazanmak için standart pozisyonlarda kasıtlı olarak üçüncü sarı kartlarını aldılar. Böylece, Real Madrid veya Manchester City ile oynanacak olası çeyrek final maçlarında cezalı duruma düşmekten kaçınmak istediler.
- AFP
Kimmich sarı kart cezasına "kızgın" - Gräfe ceza öngörüyor
Maçtan sonra Olise her zamanki gibi oldukça suskun davranırken, Kimmich en azından sarı kartı için UEFA'nın anlaşılabilir bulduğu bir açıklama yaptı. Tüm TV ve karışık bölge röportajlarında, kendi yarı sahasında serbest vuruş yaparken pas verecek kimse olmadığını ve rakibin presine girmek istemediğini belirtti. Ayrıca, "her maçı oynamak" isteyen bir oyuncu olduğu için uyarıdan rahatsız olduğunu da ekledi.
Eski üst düzey hakem Manuel Gräfe, sosyal medya portalı X'te bu açıklamaya şüpheyle yaklaştı. Kimmich'in sarı kart gördüğü durumu açıklaması "iyi bir deneme" olsa da, UEFA'nın incelemesine dayanamayacağını belirtti. Gräfe bu konuda, "UEFA görüntüleri inceleyecek ve topun başlangıçta iyi oynanabilir durumda olduğunu (Tah'ın boş olduğunu) tespit edecek" diye açıkladı.
Kimmich "uzun vuruş yapabilirdi ve Bayern diğer durumlarda kendi ceza sahası yakınında ve daha sıkı bir presle oyun kurduğu için, bu argüman pek ikna edici olmayacaktır" diye ekledi Gräfe. Durumu daha da zorlaştıran ise 6:0'lık skordu, bu durumda zaman kazanmak için hiçbir neden yoktu, bu nedenle "soruşturma ve ceza dışında başka bir sonuç şaşırtıcı olmaz".
- Getty Images
Sergio Ramos, Real Madrid'de bir ilke imza atıyor ve alay konusu oluyor
Ancak, 2019 yılında bir emsal olmasına rağmen, bu durumun gerçekleşmeyeceği anlaşılıyor. O zamanlar Real Madrid forması giyen Sergio Ramos, Ajax Amsterdam ile oynanan 2-1 galibiyetli çeyrek final ilk maçında kasıtlı olarak sarı kart görmüş ve bunu açıkça itiraf etmişti.
"Rakibi küçümsediğimden değil, ama bazen bu tür kararlar almak gerekir ve ben de öyle yaptım" diyen Ramos, bu kararının ardından sadece rövanş maçında değil, olası bir çeyrek final ilk maçında da cezalı duruma düştü. Ancak bu maça hiç çıkılmadı. Ajax, rövanş maçında Real Madrid'i 4-1 mağlup etti ve Ramos, kışkırttığı sarı kart cezasıyla alay konusu oldu.