FC Bayern için felaket mi? UEFA, Joshua Kimmich ve Michael Olise konusunda kararını vermiş görünüyor

Buna göre, Atalanta Bergamo ile oynanansekizli final ilk maçında (6:1) yaşanan olayların ardından FC Bayern'in iki önemli oyuncusu hakkında başka bir soruşturma açılmayacak. Böylece, devam eden turnuvada üçüncü sarı kartla verilen normal süreli ceza gündemden kalkmış oldu.

UEFA olayları incelemiş, ancak iki oyuncunun ciddi bir kural ihlali yapmadığını tespit etmiştir. Kimmich ve Olise, önümüzdeki Çarşamba günü Bergamo ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

6:0'lık skorla, her iki oyuncu da son çeyrekte zaman kazanmak için standart pozisyonlarda kasıtlı olarak üçüncü sarı kartlarını aldılar. Böylece, Real Madrid veya Manchester City ile oynanacak olası çeyrek final maçlarında cezalı duruma düşmekten kaçınmak istediler.