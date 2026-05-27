Fulham v Newcastle United - Premier League
Jochen Tittmar

Çeviri:

FC Bayern için büyük bir transfer fiyaskosu mu? Anthony Gordon, görünüşe göre başka bir üst düzey kulüple anlaşmaya varmış

Görünüşe göre FC Barcelona, Newcastle'ın forveti Anthony Gordon'ı transfer etme konusunda en büyük şansa sahip. Bu bilgi, İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberinden anlaşılıyor.

Buna göre, Katalanlar İngiliz milli oyuncuyu transfer etmek için yapılan yarışta liderliğe yükseldi; zira İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun verdiği bilgilere göre, Gordon ile şimdiden bir anlaşmaya vardılar. 

Böylece, FC Bayern Münih ve FC Liverpool gibi iki dev kulüp, 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için verdikleri mücadelede eli boş kalacak gibi görünüyor.

  • Gordon'un kendisi de İspanya'ya transfer olmayı açıkça tercih ediyor. İspanya'nın kuzeydoğusundaki, teknik direktör Hansi Flick, sportif direktör Deco ve başkan Joan Laporta'nın öncülüğünde yürütülen spor projesi onu cezbediyor.

    Transfer pokerinde zarların Blaugrana lehine bu şekilde düşmesi, yakın zamanda yapılan bir gezinin sonucudur. Bu gezi, Deco'yu asistanları Bojan Krkic ve Joao Amaral eşliğinde Londra'ya götürdü. 

    Resmi olarak bu gezide Chelsea'nin santrforu Joao Pedro ile de temas kuruldu, ancak rapora göre Barça heyetinin önceliği açıkça Gordon'u transfer etmekti. İngiliz başkentindeki bu cazibe saldırısı meyvesini verdi ve durumu önemli ölçüde etkilediği söyleniyor.

    Görünüşe göre Bayern ve Liverpool eli boş dönecek

    Haberlere göre, İngiliz forvetin en büyük hayali Camp Nou'ya gitmek. Fabrizio Romano'ya göre, transferi gerçekleştirmek için Magpies ile Barça arasında resmi görüşmeler de başladı. Katalanlar, diğer kulüplerin devreye girmesini engellemek istedikleri için zaman baskısı altında.

    FC Bayern, haftalar önce Gordon'a olan yoğun ilgisini ortaya koymuştu, ardından son günlerde Liverpool da transfer hamlesine başladı. Reds, spor açısından kötü bir yılı geride bıraktı, ayrıca süperstar Mo Salah da kulüpten ayrılıyor. Forvet hattını yeniden canlandırmak için Liverpool, ezeli rakibi FC Everton'ın eski forvetini yoğun bir şekilde transfer etmek istedi. Ancak sonunda bu çabalar boşuna kaldı, çünkü oyuncunun kendisi artık Barcelona'yı tercih ediyor.

  • Gordon'un maaşı Barça'nın bütçe sınırları içinde

    Ancak FC Barcelona yetkilileri, oyuncu tarafıyla anlaşmaya varmış olsalar da, hâlâ aşılması gereken büyük bir mali engel ile karşı karşıya. Gordon’un Magpies ile 2030’a kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmesi olduğu için, Newcastle daha avantajlı konumda. Birkaç hafta önce Premier Lig kulübü, oyuncunun piyasa değerini 85 ila 90 milyon avro olarak belirlemişti. Ancak Barça, bu büyüklükte bir meblağı ödemeye hazır değil. 

    Maaş konusunda ise durum daha rahat görünüyor: Gordon'un maaşı, Barça'nın yeni bir forvet için ayırdığı bütçe sınırları içinde. Buna ek olarak, İngiliz oyuncunun Barcelona'ya transfer olmak istediği de bir gerçek. Bu, Newcastle ile yapılacak transfer görüşmelerinde belirleyici bir faktör olabilir. Barcelona, beş yıllık bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

    Gordon çok yönlü bir üründür

    Barça, bu transferle kadrosunun kalitesini artırmayı umuyor. Gordon’un sol kanadı güçlendirmesi ve buradaki yükü hafifletmesi bekleniyor. Bu pozisyonda Brezilyalı Raphinha as oyuncuydu, ancak bu sezon sakatlık nedeniyle birçok maçta forma giyemedi. Ayrıca, Manchester United’dan kiralık olarak gelen Marcus Rashford şu anki duruma göre Barça’dan ayrılıyor.

    Gordon, santrfor pozisyonunda da başarılı olduğu için, golcü Robert Lewandowski'nin ayrılışının etkisini en azından kısmen hafifletebilir. İngiliz oyuncunun transferi, yeni bir golcü bulma konusundaki acil ihtiyacı önemli ölçüde azaltacaktır. 

    Ancak rapora göre bu, Barcelona'nın klasik bir santrfor arayışını sonlandıracağı anlamına gelmiyor. Ancak Gordon'u kadrosuna katan Deco, bu konuyu daha sakin bir şekilde ele alabilir.