Buna göre, Katalanlar İngiliz milli oyuncuyu transfer etmek için yapılan yarışta lider konuma yükseldi. FC Bayern Münih ve FC Liverpool gibi iki dev kulüp ise 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etme yarışında eli boş kalacak gibi görünüyor.
FC Bayern için büyük bir transfer fiyaskosu mu? Anthony Gordon görünüşe göre başka bir üst düzey kulübe transfer olmak istiyor
Gordon'un kendisi, İspanya'ya transfer olmayı açıkça tercih ediyor. İspanya'nın kuzeydoğusunda, teknik direktör Hansi Flick, sportif direktör Deco ve başkan Joan Laporta'nın öncülüğünde yürütülen spor projesi onu cezbediyor.
Transfer pokerinde zarların Blaugrana lehine bu şekilde düşmesi, yakın zamanda yapılan bir gezinin sonucudur. Bu gezi, Deco'yu asistanları Bojan Krkic ve Joao Amaral eşliğinde Londra'ya götürdü.
Resmi olarak bu gezide Chelsea'nin santrforu Joao Pedro ile de temas kuruldu, ancak rapora göre Barça heyetinin önceliği açıkça Gordon'u transfer etmekti. İngiliz başkentindeki bu cazibe saldırısı meyvesini verdi ve durumu önemli ölçüde etkilediği söyleniyor.
Görünüşe göre Bayern ve Liverpool eli boş dönecek
Liverpool doğumlu oyuncu, geleceği hakkında nihai kararını henüz vermemiş olsa da, habere göre Katalanların yoğun çabalarının ardından gelecekte Blaugrana forması giymeyi çok istiyor. İngiliz forvetin en büyük hayali Camp Nou.
FC Bayern ise haftalar önce Gordon'a olan yoğun ilgisini ortaya koymuştu, ancak son günlerde Liverpool da transfer hamlesine başladı. Kırmızılar, spor açısından kötü bir yılı geride bıraktı, ayrıca süperstar Mo Salah da kulüpten ayrılıyor. Forvet hattını yeniden canlandırmak için Liverpool, ezeli rakibi FC Everton'ın eski forvetini yoğun bir şekilde transfer etmek istedi. Ancak sonunda bu çabalar boşuna kalacak gibi görünüyor, çünkü oyuncunun kendisi artık Barcelona'yı tercih ediyor.
Gordon'un maaşı Barça'nın bütçe sınırları içinde
Ancak FC Barcelona yetkilileri, oyuncu tarafıyla anlaşmaya varmış olsalar da, hâlâ aşılması gereken büyük bir mali engel ile karşı karşıya. Gordon’un Magpies ile 2030’a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi olduğu için, Newcastle daha avantajlı konumda bulunuyor.
Birkaç hafta önce, Premier Lig kulübü oyuncunun piyasa değerini 85 ila 90 milyon euro olarak belirledi. Ancak Barça, bu büyüklükte bir meblağı ödemeye hazır değil.
Maaş konusunda ise durum daha rahat görünüyor: Gordon'un maaşı, Barça'nın yeni bir forvet için ayırdığı bütçe sınırları içinde. Buna ek olarak, İngiliz oyuncunun Barcelona'ya transfer olmak istediği de bir gerçek. Bu, Newcastle ile yapılacak transfer görüşmelerinde belirleyici bir faktör olabilir. Barcelona, beş yıllık bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.
Gordon çok yönlü bir üründür
Barça, bu transferle kadrosunun kalitesini artırmayı umuyor. Gordon’un sol kanadı güçlendirmesi ve buradaki yükü hafifletmesi bekleniyor. Bu pozisyonda Brezilyalı Raphinha as ilk 11’de yer alsa da, bu sezon sakatlık nedeniyle birçok maçta forma giyemedi. Ayrıca, Manchester United’dan kiralık olarak gelen Marcus Rashford da şu anki duruma göre Barça’dan ayrılıyor.
Gordon, santrfor pozisyonunda da başarılı olduğu için, golcü Robert Lewandowski'nin ayrılışının etkisini en azından kısmen telafi edebilir. İngiliz oyuncunun transferi, yeni bir golcü bulma konusundaki acil ihtiyacı büyük ölçüde azaltacaktır.
Ancak rapora göre bu, Barcelona'nın klasik bir santrfor arayışını sonlandıracağı anlamına gelmiyor. Ancak Gordon'u kadrosuna katan Deco, bu konuyu daha sakin bir şekilde ele alabilir.