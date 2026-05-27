FC Bayern için büyük bir transfer fiyaskosu mu? Anthony Gordon görünüşe göre başka bir üst düzey kulübe transfer olmak istiyor

Ancak FC Barcelona yetkilileri, oyuncu tarafıyla anlaşmaya varmış olsalar da, hâlâ aşılması gereken büyük bir mali engel ile karşı karşıya. Gordon’un Magpies ile 2030’a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi olduğu için, Newcastle daha avantajlı konumda bulunuyor.

Birkaç hafta önce, Premier Lig kulübü oyuncunun piyasa değerini 85 ila 90 milyon euro olarak belirledi. Ancak Barça, bu büyüklükte bir meblağı ödemeye hazır değil.

Maaş konusunda ise durum daha rahat görünüyor: Gordon'un maaşı, Barça'nın yeni bir forvet için ayırdığı bütçe sınırları içinde. Buna ek olarak, İngiliz oyuncunun Barcelona'ya transfer olmak istediği de bir gerçek. Bu, Newcastle ile yapılacak transfer görüşmelerinde belirleyici bir faktör olabilir. Barcelona, beş yıllık bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.