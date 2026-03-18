Sport Bild'in haberine göre, Almanya'nın rekor şampiyonu bu mali yılda ilk kez zarara uğrayabilir.
Çeviri:
FC Bayern'i zor günler mi bekliyor? Max Eberl'in kemer sıkma politikası ve ikinci vadeli mevduat hesabı ortaya çıktı
Bu nedenle, kulüp yetkilileri olası kayıpları önlemek amacıyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmeyi kurum içinde asgari hedef olarak belirlemişlerdi. Çeyrek finale yükselme, Bayern'in kasasına 12,5 milyon euro kazandırıyor; bu rakam, Çarşamba günü oynanacak rövanş maçı öncesinde, Atalanta Bergamo'ya karşı oynanan sekizinci tur ilk maçındaki 6-1'lik galibiyetin ardından şimdiden hesaplanabilir. Manchester City'yi eleyen Real Madrid'i de geçmeleri halinde, 15 milyon euroluk ek gelir elde edecekler.
Ayrıca, spor direktörü Max Eberl, Şubat ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında maaş maliyetlerini düşürme görevini yeniden aldı. Ancak bu, geçen yıl olduğu gibi bazı sorunları da beraberinde getiriyor.
Bayern'in maaşları: Olise ve Diaz, Sane ve Coman'dan daha az kazanıyor
Geçtiğimiz yaz Leroy Sané, Kingsley Coman ve Thomas Müller gibi yüksek maaşlı oyuncuların kulüpten ayrılmasının ardından, önümüzdeki aylarda maaş sıralaması yeniden yukarı doğru değişebilir.
Bir yandan Dayot Upamecano, sözleşmesini uzatarak 20 milyon avroya kadar kazanan oyuncuların bulunduğu "Kategori 2"ye yükseldi. Bu kategoriye Joshua Kimmich, Alphonso Davies ve Manuel Neuer de primler dahil olmak üzere giriyor. Eğer Neuer kariyerini sonlandırmaz ve bir yıllık sözleşme daha imzalarsa, rapora göre uzun süredir bir numara olan kalecinin maaşından fedakarlık etmesi gerekecek.
Eberl, Serge Gnabry'nin sözleşmesini (2028'e kadar) uzatırken bunu başarmıştı, ancak Upamecano, Davies ve Musiala'nın maaşları yükseldi. Michael Olise ve Luis Diaz'ın maaşları da milli oyuncunun maaş seviyesinde olacak. Bu iki kanat oyuncusunun yıllık maaşlarının toplamı 34 milyon avro olarak tahmin ediliyor; bu, Coman ve Sane'den yaklaşık altı milyon avro daha az.
Maaş hiyerarşisi sorunlara yol açıyor: Laimer ile yapılan görüşmeler bunun en iyi örneği
Konrad Laimer ise maaş sıralamasında bir üst kademeye yükselebilecek bir başka kilit isim olabilir. Avusturyalı oyuncunun maaşı, prim ödemeleriyle birlikte on milyonlarca avroya ulaşıyor ve bu da onu "ortalama maaşlı" kategorisine sokuyor. Duyumlara göre, 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılması konusunda şu anda arka planda yoğun görüşmeler sürüyor. Sky'a göre, defans uzmanı uzun vadeli kalmak için yıllık 15 milyon euro talep ediyor ve bu nedenle görüşmelerin şu anda askıya alındığı söyleniyor.
Ayrıca, Olise ve Diaz ile benzer miktarda kazanan Leon Goretzka'nın yakında ayrılmasıyla da tasarruf sağlanacak. Buna ek olarak, Laimer ile benzer seviyede kazanan Raphael Guerreiro'nun (sözleşmesi 2026'ya kadar) kulüpten ayrılması da büyük olasılıkla kesin. Şu anda VfB Stuttgart'a kiralanmış olan Alexander Nübel ise satılacak. Sacha Boey (Galatasaray İstanbul) ve Joao Palhinha (Tottenham Hotspur) konusunda ise Bayern yöneticileri, ilgili satın alma opsiyonlarının kullanılması umudunu taşıyor. Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala kiralık olarak kadroya katılan Nicolas Jackson da maaş listesinden çıkacak, zira FCB, Chelsea'den kiralanan forvetin satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Eberl, Bundesliga'nın yıldız oyuncusu Luka Vuskovic'e yönelik iddia edilen ilgiyle ilgili olarak, üst kademeden baskı hissettiğini ima etti. "Halkın mutlaka FC Bayern'e gelmesi gerektiğini düşündüğü her iyi oyuncuyu transfer edemeyiz," diye uyaran Eberl, onursal başkan Uli Hoeneß ve eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge'nin başını çektiği güçlü denetim kuruluna da atıfta bulundu: "Çünkü o zaman bir ara diğer taraf gelip şöyle der: 'Max, biz para basmıyoruz. Kadroyu bu kadar şişiremeyiz.' Bu yüzden: Şüphesiz çok iyi bir oyuncu, ancak bizim ana odak noktamız kulüp içi transferler ve bu bilinen bir gerçek."
FC Bayern'in ikinci bir vadeli mevduat hesabı var mı?
Bayern'in geçmişe kıyasla mali açıdan daha fazla çaba sarf etmek zorunda olduğu artık bir sır değil. Onursal Başkan Uli Hoeneß, geçtiğimiz aylarda Münih ekibinin efsanevi vadeli mevduat hesabında artık pek bir şey kalmadığını defalarca belirtmişti. Ancak Sport Bild, yönetim kadrosundaki endişelerin, mali durumdan çıkarılabilecek sonuç kadar derin olmadığını ortaya çıkardı.
Habere göre, Bayern'in acil durumlarda kullanabileceği ikinci bir vadeli mevduat hesabı olduğu iddia ediliyor. Stadion GmbH'de üç haneli milyonlarca avroluk nakit varlık bulunduğu belirtiliyor.
Yine de, zarara girilmesi kesinlikle önlenmelidir. Kulüpler Dünya Kupası'ndan elde edilen ek gelirler sayesinde Bayern, geçen yıl yine kâr etmeyi başardı. 27,1 milyon Euro yıllık kâr elde edildi.
