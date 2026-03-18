FC Bayern'i zor günler mi bekliyor? Max Eberl'in kemer sıkma politikası ve ikinci vadeli mevduat hesabı ortaya çıktı

Konrad Laimer ise maaş sıralamasında bir üst kademeye yükselebilecek bir başka kilit isim olabilir. Avusturyalı oyuncunun maaşı, prim ödemeleriyle birlikte on milyonlarca avroya ulaşıyor ve bu da onu "ortalama maaşlı" kategorisine sokuyor. Duyumlara göre, 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılması konusunda şu anda arka planda yoğun görüşmeler sürüyor. Sky'a göre, defans uzmanı uzun vadeli kalmak için yıllık 15 milyon euro talep ediyor ve bu nedenle görüşmelerin şu anda askıya alındığı söyleniyor.

Ayrıca, Olise ve Diaz ile benzer miktarda kazanan Leon Goretzka'nın yakında ayrılmasıyla da tasarruf sağlanacak. Buna ek olarak, Laimer ile benzer seviyede kazanan Raphael Guerreiro'nun (sözleşmesi 2026'ya kadar) kulüpten ayrılması da büyük olasılıkla kesin. Şu anda VfB Stuttgart'a kiralanmış olan Alexander Nübel ise satılacak. Sacha Boey (Galatasaray İstanbul) ve Joao Palhinha (Tottenham Hotspur) konusunda ise Bayern yöneticileri, ilgili satın alma opsiyonlarının kullanılması umudunu taşıyor. Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala kiralık olarak kadroya katılan Nicolas Jackson da maaş listesinden çıkacak, zira FCB, Chelsea'den kiralanan forvetin satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Eberl, Bundesliga'nın yıldız oyuncusu Luka Vuskovic'e yönelik iddia edilen ilgiyle ilgili olarak, üst kademeden baskı hissettiğini ima etti. "Halkın mutlaka FC Bayern'e gelmesi gerektiğini düşündüğü her iyi oyuncuyu transfer edemeyiz," diye uyaran Eberl, onursal başkan Uli Hoeneß ve eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge'nin başını çektiği güçlü denetim kuruluna da atıfta bulundu: "Çünkü o zaman bir ara diğer taraf gelip şöyle der: 'Max, biz para basmıyoruz. Kadroyu bu kadar şişiremeyiz.' Bu yüzden: Şüphesiz çok iyi bir oyuncu, ancak bizim ana odak noktamız kulüp içi transferler ve bu bilinen bir gerçek."