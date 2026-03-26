"Şu anda gördüğümüz, şimdiye kadar var olan en iyi Stani," dedi spor direktörü Christoph Freund, Cumartesi günü FC Bayern'in Union Berlin'e karşı aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından. "O, takım için çok önemli." Stanisic, geçen 90 dakika boyunca bir kez daha tüm yeteneklerini sergilemişti.
"FC Bayern'i onsuz hayal etmek imkansız": Münihli bir defans oyuncusuna büyük övgü
25 yaşındaki oyuncu sağ bek olarak maça başladı ve zaman zaman Konrad Laimer ile yer değiştirdi. Stanisic hem sol hem de sağ kanattan düzenli olarak hücum oyununa dahil oldu, Lennart Karl ve Leon Goretzka için büyük gol fırsatları yarattı ve ardından Serge Gnabry'nin 2-0'lık golünün oluşumunda da rol oynadı. Dayot Upamecano'nun oyundan çıkmasının ardından Stanisic, pozisyon gezintisini tamamlamak üzere stoper pozisyonuna geçti.
FC Bayern: Josip Stanisic tartışmasız bir kilit oyuncuya dönüştü
Sezon öncesinde Stanisic, rotasyon oyuncusu olarak görülüyordu; ancak biraz sürpriz bir şekilde tartışmasız bir kilit oyuncuya dönüştü. Son zamanlarda, her zamanki savunma gücünü hücum hırsıyla tamamlıyor. 30 resmi maçta forma giyen Stanisic, şimdiden 3 gol ve 7 asist kaydetti. Freund, "Çok fazla süre alıyor, harika bir ritmi var, son derece formda ve birçok pozisyonda oynayabiliyor" dedi. "Bu takımda, etrafında bu kadar çok iyi futbolcu varken, sadece savunmakla kalmayıp oyun kurmaktan da büyük keyif alıyor."
Münih doğumlu ve kampüs mezunu olan Stanisic, kulüp yönetiminin iki büyük arzusunu da yerine getiriyor ve yönetim, onun hiyerarşide daha da yükseleceğine inanıyor. "Onda liderlik vasıfları var," dedi Freund birkaç hafta önce. Stanisic'in 2023/24 sezonunda Bayer Leverkusen'e kiralandığı süre boyunca kendini kanıtlaması ve çift kupalı bir oyuncu olarak geri dönmesi, Münihli yöneticileri etkiledi ve onun değerini kalıcı olarak artırdı.
Ivica Olic ve Ivan Rakitic, Josip Stanisic'ten övgüyle bahsediyor
Uzun zamandır Hırvatistan Milli Takımı'nın da as oyuncusu, ama sadece bu değil. Ivica Olic, Bild gazetesine "Josip, Hırvatistan'da benim en sevdiğim oyuncu oldu" dedi. Olic bir zamanlar FC Bayern'de oynamış, daha sonra Hırvatistan milli takımında yardımcı antrenör olarak Stanisic ile birlikte çalışmış ve şu anda U21 milli takımının teknik direktörüdür. "Bayern'deki gelişimi bizim için şaşırtıcı derecede hızlıydı - kadrodaki 12. veya 13. adamdan gerçekten önemli bir oyuncuya dönüştü."
Ivan Rakitic ise şunları ekledi: "Biz Hırvatlar Josip ile gurur duyuyoruz. O, milli takımımız için sportif açıdan zaten vazgeçilmez bir isim ve eminim ki önümüzdeki dönemde yeni neslimizin liderlerinden biri haline gelecektir." Rakitic, başarılı kariyeri boyunca FC Schalke 04 ve FC Barcelona gibi takımlarda forma giydi. 38 yaşındaki oyuncu, Temmuz 2025'ten beri Hajduk Split'te teknik direktörlük görevini sürdürüyor.
Rakitic, Stanisic'i Leverkusen'e yaptığı "akıllıca düşünülmüş" kiralama için övdü: "Orada daha iyi bir futbolcu haline geldiğine inanıyorum, çünkü Bayern'de olduğundan biraz daha az baskı altındaydı ve böylece Xabi Alonso'nun altında sakin bir şekilde gelişebildi. Büyük başarılar sayesinde kendine güveni de çok daha arttı. Ve şimdi, FC Bayern'i onsuz hayal edemeyeceğimiz bir formda."
Yaklaşan milli maçlar döneminde Stanisic, Hırvatistan formasıyla ABD'de, Münih'teki takım arkadaşı Luis Diaz'ın da forma giydiği Kolombiya ve Brezilya ile karşılaşacak.
Josip Stanisic: Bu sezonki performans istatistikleri
Yarışma Maçlar Goller Asistler Bundesliga 19 2 4 Şampiyonlar Ligi 6 1 1 DFB Kupası 4 - 2 Süper Kupa 1 - -