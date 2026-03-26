"FC Bayern'i onsuz hayal etmek imkansız": Münihli bir defans oyuncusuna büyük övgü

Uzun zamandır Hırvatistan Milli Takımı'nın da as oyuncusu, ama sadece bu değil. Ivica Olic, Bild gazetesine "Josip, Hırvatistan'da benim en sevdiğim oyuncu oldu" dedi. Olic bir zamanlar FC Bayern'de oynamış, daha sonra Hırvatistan milli takımında yardımcı antrenör olarak Stanisic ile birlikte çalışmış ve şu anda U21 milli takımının teknik direktörüdür. "Bayern'deki gelişimi bizim için şaşırtıcı derecede hızlıydı - kadrodaki 12. veya 13. adamdan gerçekten önemli bir oyuncuya dönüştü."

Ivan Rakitic ise şunları ekledi: "Biz Hırvatlar Josip ile gurur duyuyoruz. O, milli takımımız için sportif açıdan zaten vazgeçilmez bir isim ve eminim ki önümüzdeki dönemde yeni neslimizin liderlerinden biri haline gelecektir." Rakitic, başarılı kariyeri boyunca FC Schalke 04 ve FC Barcelona gibi takımlarda forma giydi. 38 yaşındaki oyuncu, Temmuz 2025'ten beri Hajduk Split'te teknik direktörlük görevini sürdürüyor.

Rakitic, Stanisic'i Leverkusen'e yaptığı "akıllıca düşünülmüş" kiralama için övdü: "Orada daha iyi bir futbolcu haline geldiğine inanıyorum, çünkü Bayern'de olduğundan biraz daha az baskı altındaydı ve böylece Xabi Alonso'nun altında sakin bir şekilde gelişebildi. Büyük başarılar sayesinde kendine güveni de çok daha arttı. Ve şimdi, FC Bayern'i onsuz hayal edemeyeceğimiz bir formda."

Yaklaşan milli maçlar döneminde Stanisic, Hırvatistan formasıyla ABD'de, Münih'teki takım arkadaşı Luis Diaz'ın da forma giydiği Kolombiya ve Brezilya ile karşılaşacak.