FC Bayern, Haberler ve Söylentiler: Şaşırtıcı bir dev transfer mi? 90 milyonluk oyuncunun transferi zorlamak istediği iddia ediliyor

FC Bayern'i görünüşe göre tamamen beklenmedik, ancak aynı zamanda maliyetli bir transfer seçeneği bekliyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    FC Bayern, Haberler: Gvardiol'un ManCity'den ayrılmak istediği iddia ediliyor - FCB'ye transfer mi?

    Birkaç gün önce Lothar Matthäus'un FC Bayern'de Josko Gvardiol'un transferini gündeme getirmesinin ardından, Hırvat stoperin yaz aylarında gerçekten de bir hareketlilik yaşanabileceği anlaşılıyor.

    Sport1'in haberine göre, Gvardiol Manchester City'den ayrılmak için baskı yapıyor ve Alman rekortmenine transfer olmayı kesinlikle düşünebiliyor. Buna göre, 24 yaşındaki oyuncu FC Bayern'in "büyük hayranı" olarak görülüyor ve RB Leipzig'den Cityzens'e transfer olmadan önce bile Münih ekibinin ilgisini çekmiş.

    Ancak, FCB'de böyle bir transfer bombasının gerçekleşmesini son derece gerçek dışı kılan birkaç engel var. İlk olarak, Münih ekibi Dayot Upamecano ve Jonathan Tah ile stoper pozisyonunda oldukça iyi bir kadroya sahip; ayrıca Josip Stanisic de bu pozisyonda oynayabilir. 

    Hiroki Ito ve Min-Jae Kim yaz aylarında satılabilecek isimler olarak görülse de, Bayern aslında sağ bek pozisyonunu ve sol kanadı transfer önceliği olarak belirlemiş durumda. İdeal senaryoda, hem Harry Kane'in yedeği hem de Luis Diaz'a rakip olabilecek çok yönlü bir hücum oyuncusu gelmesi bekleniyor. 

    Bu konuda, Newcastle United'dan Anthony Gordon en önemli transfer hedefi olarak görülüyor. Son zamanlarda Atalanta Bergamo'dan Charles De Ketelaere de Bayern'in olası adayları arasında gösterildi. Sağ bek pozisyonunda ise aylardır Feyenoord Rotterdam'dan Givairo Read'in transferine dair söylentiler dolaşıyor.

    Tüm bu oyuncuların transferi çok pahalıya mal olacak. Bu nedenle Bayern'in Gvardiol için her şeyi göze alacağı konusunda büyük şüpheler var. 24 yaşındaki oyuncu, 2023'te Leipzig'den Manchester'a tam 90 milyon euroya transfer olmuştu ve orada 2028'e kadar sözleşmesi var. Skyblues'ta teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde hemen ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu haline geldi ve ayrıca sol bek olarak da giderek daha fazla görev aldı.

    En azından bu çok yönlülüğü ve sol ayak olması, onu FCB için bir kez daha ilgi çekici hale getirebilir. Çünkü kulüp içinde Alphonso Davies'e yönelik şüphelerin de arttığı söyleniyor. Mart 2025'te kıkırdak hasarı ile birlikte çapraz bağ yırtığı geçiren Kanadalı oyuncu, bir türlü formuna kavuşamıyor. Son olarak, üç ay içinde üçüncü kez ciddi bir kas sakatlığı geçirdi ve kendi ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyebilecek mi diye endişeleniyor. Davies'e alternatif olarak Bayern'in Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown'u gözüne kestirdiği söyleniyor.

    Gvardiol da bu sezon ağır bir darbe aldı. Yılın başında kaval kemiği kırıldı ve ancak Mayıs ortasında sahalara geri döndü - tam da Dünya Kupası trenine yetişmek için zamanında. Uzun süren sakatlığına rağmen Gvardiol, Hırvatistan'ın 26 kişilik kadrosuna girmeyi başardı ve büyük olasılıkla savunmada da önemli bir rol oynayacak.

    Şu anda FC Bayern'e transfer olması, hem oyuncu hem de Bayern için mantıklı görünmüyor. Münih kulübünün bakış açısından, sadece Ito, Kim ve muhtemelen Davies'in ayrılması yeni bir senaryo yaratabilir. 

    Gvardiol, sağlıklı olduğu sürece Guardiola yönetimindeki City'de aslında her zaman ilk 11'de yer alıyordu. Yaz aylarında muhtemelen yeni bir dönem başlarsa ve Enzo Maresca Guardiola'nın yerini alırsa bunun değişip değişmeyeceği ise soru işareti.

  • FC Bayern, Haberler: Christoph Freund, RB Salzburg'dan oyuncu kapmak istiyor gibi görünüyor

    Spor direktörü Christoph Freund, görünüşe göre Salzburg günlerinden eski bir dostunu FC Bayern'e getirmek istiyor. tz gazetesinin haberine göre, Freund, Bernhard Seonbuchner'i FC Liefering'den transfer etmek istiyor; böylece onu Alman rekortmeninin gençlik çalışmaları ile profesyonel takım arasında bir köprü haline getirmek niyetinde.

    Seonbuchner, Freund'un RB Salzburg'dan ayrılmasının ardından onun spor direktörlüğü görevini devralmıştı. Şu anda, Salzburg'un 2. Lig'deki "alt yapısı" olan FC Liefering'de spor direktörü olarak görev yapıyor. Seonbuchner ile Bayern arasında bir anlaşma sağlandığı söyleniyor, şimdi RB Salzburg'un da onay vermesi gerekiyor.

  • FC Bayern, Haberler: Jamal Musiala'ya "büyük bir onur" bahşedildi

    Musiala iki katına çıktı: Milli futbolcu Jamal Musiala’nın balmumu heykeli Salı gününden itibaren sergilenmeye başladı. 23 yaşındaki oyuncu, Münih’teki açılış töreninde “Saç kesimi benden daha iyi” diye espri yaptı. Londra’da yapılan heykel, gelecekte Berlin’deki Madame Tussauds müzesinde Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Manuel Neuer veya Joshua Kimmich gibi yıldızların yanında yer alacak.

    "Bu büyük bir onur. Orada yer alabileceğim için gerçekten gurur duyuyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Umarım tüm bu yıldızların yanında değerimi göstermek için daha çok şey yapabilirim," dedi Musiala, Bild gazetesine. Heykel "mükemmel görünüyor, bir şaheser" dedi.

    Bu sihirli ayak, Bayern ile Cumartesi günü (20.00/ARD ve Sky) Berlin'de VfB Stuttgart'a karşı oynanacak kupa finalinde sezonu çifte kupayla taçlandırmak istiyor. Musiala'nın Berlin'deki ilk maçı için heyecanı "muazzam. Diğer oyunculardan duyduğum tek şey, atmosferin gerçekten harika olduğu."

    Bundan sonra Musiala'yı ilk Dünya Kupası bekliyor. DFB kadrosunun açıklanması Perşembe günü yapılacak. ABD, Meksika ve Kanada'da (11 Haziran-19 Temmuz) düzenlenecek turnuvayı "zaten kafamda canlandırıyorum. Ama şu anda odak noktam sadece final ve takıma yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmak. Sonra yolumuza devam edeceğiz."

    (Kaynak: Sport-Informations-Dienst)

  • FC Bayern, Maç Takvimi: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihMaçYarışma
    23 MayısFC Bayern - VfB StuttgartDFB Kupası
    25 TemmuzSV Wehen Wiesbaden - FC BayernHazırlık maçı
    4 AğustosJeju SK FC - FC BayernHazırlık maçı
    7 AğustosFC Bayern - Aston VillaHazırlık maçı
    15 AğustosFC Bayern - RB LeipzigHazırlık maçı
