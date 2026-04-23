Goal.com
Canlı
Leon Goretzka
Oliver Maywurm

Çeviri:

FC Bayern, Haberler ve Söylentiler: Leon Goretzka konusunda net bir eğilim ortaya çıkıyor

Bundesliga
Transfers
Bayern Münih
AC Milan
L. Goretzka
J. Fernandez
Nürnberg

İngiltere, arzu edilen hedef olmayacak mı? Leon Goretzka'nın kulüp arayışında net bir eğilim olduğu söyleniyor. Şu anda kiralık olarak oynayan bu yetenekli oyuncu, kulübünde kalmak istiyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    Leon Goretzka yaz transfer döneminde nereye gidecek? Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'ya göre, sezon sonunda FC Bayern'den bedelsiz ayrılacak olan orta saha oyuncusu konusunda artık net bir eğilim ortaya çıkıyor.

    Buna göre, ilgilenen kulüpler arasında AC Milan, şu anda Goretzka için en yoğun çabayı gösteren kulüp. Di Marzio'ya göre, 31 yaşındaki oyuncunun Rossoneri ile sözleşme imzalayacağına dair "olumlu işaretler" artıyor. Milan, Goretzka konusunda şu anda en ileride olan kulüp.

    İtalyan Serie A'da ikinci sırada yer alan kulübün harekete geçtiğini, kısa süre önce Gazzetta dello Sport da haber yapmıştı. İtalyan gazetesine göre Milan, Goretzka'ya sezon başına 5 milyon euro maaş getirecek üç yıllık bir sözleşme teklif ediyor.

    Juventus Torino, SSC Napoli ve Milan'ın şehir rakibi Inter'in yanı sıra, son haftalarda diğer tanınmış İtalyan kulüplerinin de transfer bedeli olmayan ve dolayısıyla büyük bir pazara sahip olan Goretzka'ya teklifte bulunduğu bildiriliyor. Fenerbahçe ve Atletico Madrid de ısrarla Goretzka ile anılıyor.

    Goretzka'nın Bayern ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı ve yaz aylarında ayrılacağı, Ocak sonundan beri belliydi. Alman milli oyuncu, 2018 yılında FC Schalke 04'ten Münih'e transfer olmuştu ve şu ana kadar FCB formasıyla 305 resmi maçta forma giydi (49 gol).

  • FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern, Haberler: FCB'nin genç yıldızı kiralık gittiği kulüpte kalmak istiyor

    Şu anda FC Bayern München tarafından 1. FC Nürnberg'e kiralanan orta saha yeteneği Javier Fernandez, görünüşe göre sezon sonu sonrasında da bu ikinci lig takımında kalabilir.

    Bild gazetesinin haberine göre, Fernandez Nürnberg'de daha uzun süre kalmaya açık. Ancak bunun şartı, FCN'de ilk 11'de yer bulma şansı olması. Ocak ayı sonunda kiralanmasının başlamasının ardından Fernandez, ilk kısa süreli görevini Mart ortasına kadar beklemek zorunda kaldı, ancak o zamandan bu yana Nürnberg formasıyla dört kez sahaya çıktı. Geçtiğimiz hafta sonu Bielefeld'de 1-1 biten maçta 19 yaşındaki oyuncu ilk kez ilk 11'de yer aldı ve ikna edici bir performans sergiledi.

    Nürnberg'in Fernandez için satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor, ancak Bayern bu opsiyonu hemen kullanabilir. Bild'e göre, şu anda birçok şey Nürnberg'e kiralanma süresinin uzatılacağına işaret ediyor ve bu konuyla ilgili görüşmelerin yakında başlayacağı belirtiliyor. Nürnberg'in teknik direktörü Miroslav Klose, Fernandez'i takımda tutmak istediğini ima etti: "Javier'in antrenmanlarda gösterdiği performansı maçlarda da sergileyebildiğini artık biliyoruz. Bu benim için iyi bir his ve görüşmeler daha yeni başlıyor. Kesinlikle bu, gelecek yıl neler olacağına dair bir ön izlemeydi," dedi Klose, Bild'e göre.

    Fernandez, altı ay önce Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra 2023'ün başında Bayern'in altyapısına geçmişti. İspanyol oyuncu son iki yıldır sık sık sakatlıklarla boğuştu ve kış aylarında mümkün olan en yüksek seviyede maç tecrübesi kazanmak için Nürnberg'e kiralandı. Fernandez'in Bayern ile olan sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern Münih, Haberler: Kompany, Völler ve Freund, Gnabry'ye destek oluyor

    Milli takım oyuncusu Serge Gnabry'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından, DFB Spor Direktörü Rudi Völler forvet oyuncusuna destek verdi. "Onunla iletişime geçtik. Ben de tabii ki onunla görüştüm. Böyle bir durumda ne denir? Ne yazılır? 'Moralini bozma'," dedi 66 yaşındaki Völler Çarşamba akşamı Sky'da. Gnabry, birkaç saat önce ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na (11 Haziran - 19 Temmuz) sakatlığı nedeniyle katılamayacağını açıklamıştı.

    "Şimdi üst üste ikinci kez büyük bir turnuvayı sakatlık nedeniyle kaçırdı," dedi Völler. 2024'te Gnabry, ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası öncesinde kas yırtığı geçirmişti. Ancak Völler, onun geri döneceğine inanıyor. "Hâlâ yeterince genç, Bayern ve milli takımda harika bir sezon geçirdi, son aylarda harika maçlar çıkardı. Ayrıca elemeleri geçmemizi sağlayan isimlerden biriydi. Bundan sonra da devam edecek. İngiltere'de bir Avrupa Şampiyonası daha var (2028, editörün notu). Performansını bu şekilde sürdürürse, o zaman tekrar kadroya döneceğinden hiç şüphem yok."

    Bayern Münih yetkilileri de Bayer Leverkusen'de oynanacak DFB Kupası yarı finali (20.45/ZDF ve Sky) öncesinde bu kaybı üzüntüyle karşıladılar. Spor direktörü Christoph Freund, "Serge'nin hem Bayern'de hem de milli takımda bu aşamada sahada olamayacak olması gerçekten çok üzücü, çünkü harika bir sezon geçiriyor," dedi.

    "Onun duygularını anlıyorum. Ben de bir sakatlık nedeniyle bir Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmıştım. O bizim için önemli. Bir gün bu hayal kırıklığı kendi hedeflerine dönüşecek. Bize hala çok destek olabilir. Bu sezon zaten önemliydi, ama sahne arkasında lider bir oyuncu olarak her zaman önemli olmaya devam edebilir," dedi Vincent Kompany.

    Gnabry daha önce Instagram'da "Maalesef benim için Dünya Kupası hayali sona erdi" diye yazmıştı: "Ülkenin geri kalanı gibi ben de evimden çocukları destekleyeceğim." Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosunda kesin olarak yer alan Gnabry, geçtiğimiz hafta sonu sağ uyluk adduktor kaslarında yırtık yaşadı. Bunun üzerine Bayern, "uzun bir ara" olacağını tahmin etmişti; 30 yaşındaki oyuncunun tam olarak ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise hâlâ bilinmiyor. Ancak Gnabry, Dünya Kupası konusunda artık üzücü bir kesinlik kazandı.

    "Son birkaç gün kabullenmesi zor günlerdi," diye yazan Gnabry, Bayer Leverkusen'de oynanacak DFB Kupası yarı finali öncesinde şunları ekledi: "Şimdi iyileşmeye odaklanma ve sezon hazırlıklarına geri dönme zamanı."

    (SID)

  • Jamal MusialaGetty Images

    FC Bayern Münih, Haberler - Musiala yüzünden: Kahn eleştiri oklarının hedefi oldu

    DFB Spor Direktörü Rudi Völler, Bayern Münih'in orta saha yıldızı Jamal Musiala hakkındaki açıklamaları nedeniyle Oliver Kahn'a dolaylı bir eleştiri yöneltti.

    "Her fikri her zaman beğenmek zorunda değilsiniz," dedi Völler, Çarşamba günü Bayern'in Bayer Leverkusen ile oynayacağı DFB Kupası yarı finali öncesinde Sky'da, Kahn'ın Musiala hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalar sorulduğunda. Bayern'in eski yönetim kurulu başkanı, Mart ayında Musiala'nın sakatlığı nedeniyle yaşadığı aksilik üzerine, kısa süre önce Sky'da yayınlanan "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk" programında şunları söylemişti: "Dünya Kupası'na katılmaktan vazgeçmeli. Eğer oyunumda bir şeylerin yolunda gitmediğini hissedersem, tekrar hazır olmak için kendim üzerinde çalışmam gerekir."

    Völler'in bu imasından önce bile Kahn, tavsiyesi nedeniyle çok eleştirilmişti - özellikle de Musiala hemen ardından formunu yükseltmiş ve Ocak ortasındaki FCB'ye dönüşünden bu yana ilk kez gerçekten ikna edici bir performans sergilemişti. "Haftadan haftaya daha iyiye gidiyor, driplingleri ve bire bir durumları. Her maç ona iyi gelecek, böylece Dünya Kupası'nda da iyi bir performans sergileyecek," diye vurguladı Völler, ki kendisi Musiala'nın Dünya Kupası'ndan gönüllü olarak vazgeçmesini hiç de doğru bulmuyor.

    Musiala, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda fibula kemiğinde kırık yaşamış ve ardından altı aydan fazla bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bayern, 23 yaşındaki oyuncuyu daha sonra dikkatli bir şekilde sahalara geri döndürdü, ancak Mart ayında Musiala küçük bir aksilik yaşadı ve bu nedenle önlem olarak Mart sonu DFB takımının iki hazırlık maçına kadroya alınmadı. Ancak Musiala şu anda tekrar en iyi formuna yaklaşıyor ve FCB'nin son dört maçının üçünde ilk on birde yer aldı.

  • FC Bayern - Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihMaçYarışma
    25 Nisan CumartesiFSV Mainz 05 - FC BayernBundesliga
    28 Nisan SalıParis Saint-Germain - FC BayernŞampiyonlar Ligi
    2 Mayıs CumartesiFC Bayern - 1. FC HeidenheimBundesliga
    6 Mayıs ÇarşambaFC Bayern - Paris Saint-GermainŞampiyonlar Ligi