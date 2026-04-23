FC Bayern, Haberler ve Söylentiler: Leon Goretzka konusunda net bir eğilim ortaya çıkıyor

Leon Goretzka yaz transfer döneminde nereye gidecek? Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'ya göre, sezon sonunda FC Bayern'den bedelsiz ayrılacak olan orta saha oyuncusu konusunda artık net bir eğilim ortaya çıkıyor.

Buna göre, ilgilenen kulüpler arasında AC Milan, şu anda Goretzka için en yoğun çabayı gösteren kulüp. Di Marzio'ya göre, 31 yaşındaki oyuncunun Rossoneri ile sözleşme imzalayacağına dair "olumlu işaretler" artıyor. Milan, Goretzka konusunda şu anda en ileride olan kulüp.

İtalyan Serie A'da ikinci sırada yer alan kulübün harekete geçtiğini, kısa süre önce Gazzetta dello Sport da haber yapmıştı. İtalyan gazetesine göre Milan, Goretzka'ya sezon başına 5 milyon euro maaş getirecek üç yıllık bir sözleşme teklif ediyor.

Juventus Torino, SSC Napoli ve Milan'ın şehir rakibi Inter'in yanı sıra, son haftalarda diğer tanınmış İtalyan kulüplerinin de transfer bedeli olmayan ve dolayısıyla büyük bir pazara sahip olan Goretzka'ya teklifte bulunduğu bildiriliyor. Fenerbahçe ve Atletico Madrid de ısrarla Goretzka ile anılıyor.

Goretzka'nın Bayern ile yeni bir sözleşme imzalamayacağı ve yaz aylarında ayrılacağı, Ocak sonundan beri belliydi. Alman milli oyuncu, 2018 yılında FC Schalke 04'ten Münih'e transfer olmuştu ve şu ana kadar FCB formasıyla 305 resmi maçta forma giydi (49 gol).