FC Bayern, Haberler ve Söylentiler: Leon Goretzka konusunda net bir eğilim ortaya çıkıyor

Milli takım oyuncusu Serge Gnabry'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından, DFB Spor Direktörü Rudi Völler forvet oyuncusuna destek verdi. "Onunla iletişime geçtik. Ben de tabii ki onunla görüştüm. Böyle bir durumda ne denir? Ne yazılır? 'Moralini bozma'," dedi 66 yaşındaki Völler Çarşamba akşamı Sky'da. Gnabry, birkaç saat önce ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na (11 Haziran - 19 Temmuz) sakatlığı nedeniyle katılamayacağını açıklamıştı.
"Şimdi üst üste ikinci kez büyük bir turnuvayı sakatlık nedeniyle kaçırdı," dedi Völler. 2024'te Gnabry, ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası öncesinde kas yırtığı geçirmişti. Ancak Völler, onun geri döneceğine inanıyor. "Hâlâ yeterince genç, Bayern ve milli takımda harika bir sezon geçirdi, son aylarda harika maçlar çıkardı. Ayrıca elemeleri geçmemizi sağlayan isimlerden biriydi. Bundan sonra da devam edecek. İngiltere'de bir Avrupa Şampiyonası daha var (2028, editörün notu). Performansını bu şekilde sürdürürse, o zaman tekrar kadroya döneceğinden hiç şüphem yok."
Bayern Münih yetkilileri de Bayer Leverkusen'de oynanacak DFB Kupası yarı finali (20.45/ZDF ve Sky) öncesinde bu kaybı üzüntüyle karşıladılar. Spor direktörü Christoph Freund, "Serge'nin hem Bayern'de hem de milli takımda bu aşamada sahada olamayacak olması gerçekten çok üzücü, çünkü harika bir sezon geçiriyor," dedi.
"Onun duygularını anlıyorum. Ben de bir sakatlık nedeniyle bir Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmıştım. O bizim için önemli. Bir gün bu hayal kırıklığı kendi hedeflerine dönüşecek. Bize hala çok destek olabilir. Bu sezon zaten önemliydi, ama sahne arkasında lider bir oyuncu olarak her zaman önemli olmaya devam edebilir," dedi Vincent Kompany.
Gnabry daha önce Instagram'da "Maalesef benim için Dünya Kupası hayali sona erdi" diye yazmıştı: "Ülkenin geri kalanı gibi ben de evimden çocukları destekleyeceğim." Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosunda kesin olarak yer alan Gnabry, geçtiğimiz hafta sonu sağ uyluk adduktor kaslarında yırtık yaşadı. Bunun üzerine Bayern, "uzun bir ara" olacağını tahmin etmişti; 30 yaşındaki oyuncunun tam olarak ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise hâlâ bilinmiyor. Ancak Gnabry, Dünya Kupası konusunda artık üzücü bir kesinlik kazandı.
"Son birkaç gün kabullenmesi zor günlerdi," diye yazan Gnabry, Bayer Leverkusen'de oynanacak DFB Kupası yarı finali öncesinde şunları ekledi: "Şimdi iyileşmeye odaklanma ve sezon hazırlıklarına geri dönme zamanı."
