FC Bayern, haberler ve söylentiler: Kimmich ve Olise için en kötü senaryo mu? "Cezadan başka bir sonuç sürpriz olur"

Uzun yıllardır üst düzey hakemlik yapan Manuel Gräfe, FC Bayern'e Joshua Kimmich ve Michael Olise'nin Atalanta Bergamo maçında zaman kazanma nedeniyle aldıkları sarı kart cezaları nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacaklarını öngördü.

Kimmich ve Olise, standart durumlarda ve 6:0'lık skorla kısa aralıklarla üçüncü uyarılarını aldılar ve bu nedenle büyük olasılıkla önemi olmayan önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak rövanş maçını kaçıracaklar. Bayern için istisnai bir şekilde kabul edilebilir bir kayıp olan bu kilit oyuncular, şu anki duruma göre Real Madrid veya Manchester City ile oynayacakları potansiyel çeyrek final maçına endişesiz bir şekilde girebilirler.

Ancak Gräfe'ye göre, Bayern'in beklendiği gibi son sekiz takım arasına girmesi halinde, ikisi de en azından ilk maçı kaçıracak. 52 yaşındaki hakem, UEFA disiplin tüzüğüne atıfta bulunarak, Sergio Ramos'un 2019'da maruz kaldığı gibi ek cezaların sadece "açıkça kasıtlı olarak sarı veya kırmızı kart görme" durumunda verilebileceğini belirtti. Gräfe Twitter'da "Kasıtlı olduğunu kanıtlamak, el ile oynama durumunda olduğu kadar zordur, çünkü insanların kafalarının içine bakamazsınız, ancak bu nedenle dolaylı kanıtlama yöntemi vardır" diye yazdı.

Kimmich'in sarı kart gördüğü durumu açıklaması "iyi bir deneme" olsa da, UEFA'nın incelemesine dayanamayacak. Kimmich, serbest pas alabileceği bir oyuncu olmadığını ve rakibin presine girmek istemediğini belirtmişti."UEFA görüntüleri inceleyecek ve topun başlangıçta iyi oynanabilir durumda olduğunu (Tah'ın boş olduğunu) tespit edecek" diye ekledi Gräfe.

Kimmich "uzun pas atabilirdi ve Bayern normalde kendi ceza sahası yakınında ve daha sıkı bir presle oyun kurduğu için, bu argüman pek ikna edici olmayacaktır" diye ekledi Gräfe. Durumu daha da zorlaştıran ise 6-0'lık skordu, bu durumda zaman kazanmak için hiçbir neden yoktu, bu nedenle "soruşturma ve ceza dışında başka bir sonuç şaşırtıcı olurdu".

Ancak Gräfe, UEFA'nın çeyrek finaldeki önemli maçlarında "en iyi oyuncuları kadrosunda görmek isteyebileceğini" ve bu nedenle Kimmich'in argümanının "yeterince iyi" olabileceğini de kabul etti. Ancak: "UEFA'da amatörler yok ve herkes orada neler olduğunu biliyor."

Ancak şu anda, iki Bayern yıldızının tribünde başka bir maç izleme tehlikesi yok gibi görünüyor. Bir yandan UEFA, öncelikle resmi maç raporunun değerlendirileceğini açıkladı. "Olaylar bildirilir bildirilmez, işlemler başlatılır. Bu işlemler disiplin cezalarına yol açarsa, bunlar UEFA disiplin sayfasından yayınlanır" denildi.

Ancak L'Equipe, Norveçli hakem Espen Eskas'ın Kimmich veya Olise'de herhangi bir olağan dışı durum kaydetmediğini bildirdi. Bu bakımdan, Gräfe'nin iddia ettiğinin aksine, bir ceza çok şaşırtıcı olurdu.

