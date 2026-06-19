FC Bayern, Haberler ve Söylentiler: FCB, Premier League’den gelen milyonluk teklifi reddediyor gibi görünüyor

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Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey, Joao Palhinha: FC Bayern’e yaz aylarında büyük bir gelir getirmesi beklenen, kadrodan çıkarılma ihtimali olan oyuncuların listesi oldukça uzun. Ancak şu anda bu konuda pek bir gelişme yok. Aslında FCB’den ayrılması pek de zorunlu olmayan bir oyuncunun durumu ise farklı.
Sky’ın son haberine göre, FC Fulham, ilk bakışta tamamen başarısız bir kiralama sürecine rağmen Jonah Kusi-Asare’yi kalıcı olarak kadrosuna katmakla ilgileniyor. Cottagers’ın Kusi-Asare için bir satın alma opsiyonu olsa da, Premier Lig kulübü için bu bedel, oyuncunun kiralık kaldığı yıl boyunca sergilediği performans göz önüne alındığında çok yüksek.
Söylentilere göre bu bedel 12 milyon avro civarında. Bild gazetesinin verdiği bilgiye göre Fulham, Kusi-Asare’yi kadrosuna katmak için Alman rekor şampiyonuna 3 milyon avroluk bir ilk teklif göndermiş. Ancak FCB bu teklifi derhal reddetmiş. Cottagers’ın teklifi yeniden iyileştirmek isteyeceği tahmin ediliyor.
Oysa Kusi-Asare, Fulham’da pek bir iz bırakamamış ve tüm sezon boyunca A takımda sadece dokuz kısa süreli oyuna çıkmış ve bir kez ilk 11’de yer almıştı. Sonuç olarak, İsveç U21 Milli Takımı oyuncusu, Cottagers’ın A takımında sadece 122 dakika sahada kaldı (gol katkısı yok). Kış transfer döneminde kiralama sözleşmesinin feshedilmesi bile gündeme gelmişti. Kusi-Asare’nin, artık Benfica’ya transfer olan teknik direktör Marco Silva yönetimindeki Fulham’daki talihsiz durumunun simgesi, Ekim ayında AFC Bournemouth’a karşı oynanan bir maç oldu.
O maçta, Silva’nın tercih ettiği iki hücum oyuncusu Raul Jimenez ve Rodrigo Muniz sakatlık nedeniyle forma giyememişti; ancak Silva, Kusi-Asare’yi tercih etmek yerine 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Josh King’i “sahte dokuz numara” olarak sahaya sürdü. Kusi-Asare’ye oyuna sonradan girme şansı bile tanınmadı, bu durum da taraftarlar arasında şaşkınlığa yol açtı.
Örneğin Fulham podyümcüsü Drew Heatley, BBC için yazdığı bir yazıda “Deneyimi ne olursa olsun, forvet olmadan oynayamayız” dedi. “Bir sorun var: Marco Silva onu pek takdir etmiyor gibi görünüyor.” Silva ise Kusi-Asare konusunda yükselen eleştirilere oldukça sakin bir şekilde tepki gösterdi.
"O çok, çok, çok genç ve bence daha fazla uyum süresine ihtiyacı var," demişti o zamanlar ve Kasım ayında bunu bir kez daha açıkça vurguladı: "Onu transfer ettiğimizde elbette onda belirli özellikler gördük. Bir forvet için önemli olan yeteneklere sahip. Büyük bir kulüpten geldiğini biliyorum, ancak bize gelmeden önce yeterince profesyonel futbol oynamamış."
O zamanlar, 1,96 metre boyundaki İsveçli uzun forvetin Cottagers’ta kalması neredeyse imkansız görünüyordu. Fulham açısından bakıldığında, Kusi-Asare için ödenen üç milyon avroluk cömert kiralama ücreti bile karşılığını vermemiş gibi görünüyordu. Şubat ayından Nisan sonuna kadar Premier Lig kadrosuna hiç alınmadı ve bunun yerine bir süre Fulham’ın U21 takımında oynadı. Orada işler çok daha iyi gitti: Altı maçta beş gol attı, süre aldı ve özgüven kazandı.
Bunun ardından sezonun son haftalarında A takımda iki kez daha forma giyme şansı buldu, ancak Arsenal (0-3) ve Bournemouth (0-1) maçlarında oynadığı yaklaşık 20 dakika içinde gol katkısı yapamadı. Ancak Kusi-Asare, U21 takımında o kadar iyi bir izlenim bırakmış olabilir ki, her şeye rağmen ve muhtemelen Marco Silva’nın Benfica’ya transfer olması nedeniyle de Cottagers tarafında kalması bile isteniyor. The Athletic’e göre, Londra kulübünün yeni teknik direktörü olarak Real Madrid’de başarısız olan Alvaro Arbeola’nın adı geçiyor.
Bir gün FC Bayern’de onun yerini alması bekleniyor, peki Jonas Urbig, Alman milli takımında da Manuel Neuer’in bir numaralı kaleci olarak halefi olacak mı? En azından bu son soruya ilişkin olarak, 40 yaşındaki kaleci Perşembe günü ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’ndaki basın toplantısında henüz net bir yanıt vermek istemedi.
"Çok iyi bir yolda ilerliyor ve her şey tamamen kendisine bağlı," diyen Neuer, Oliver Baumann ve Alexander Nübel'e atıfta bulunarak şu eklemeyi yaptı: "Ancak şunu da söylemeliyim ki, diğer takım arkadaşlarım da kulüplerinde çok iyi performans gösteriyorlar. Tüm kalecilerimize saygı duyuyorum."
Baumann ve Nübel’in aksine Urbig, Kuzey Amerika’daki bu dev turnuvaya sadece antrenman kalecisi olarak katıldı; ancak orada, özellikle Noah Atubolu veya Finn Dahmen gibi genç rakiplerine karşı değerli bir deneyim kazanıyor. Zira Dünya Kupası’nın ardından yeni bir birinci kaleci arayışı yeniden başlayacak. Neuer, bunun DFB milli takımındaki gerçekten de son turnuvası olacağını açıkça belirtti.
Neuer, bu Dünya Kupası’nın “son” turnuvası olacağını söyledi. Bu, onun için “prensipte” kesin. “İki yıl sonra bir Avrupa Şampiyonası’nda kaleye geçmeyi düşünmüyorum.” Oysa aslında bu Dünya Kupası’nda da oynamak istememişti – şimdi ise bunu “gerçek bir hediye” olarak görüyor.
Bu durum Antonio Rüdiger’in hoşuna gitmeyecek. Çarşamba günü düzenlediği esprili basın toplantısında, gülümseyerek FC Bayern’in “harika bir kulüp” olduğunu, hatta dünyanın en iyi üç kulübünden biri olduğunu, ancak Real Madrid’in gerisinde kaldığını söyledi.
Ancak en azından bir kategoride FC Bayern şu anda "Kralları" geride bırakmış durumda: oyuncularının Dünya Kupası'nda attığı goller konusunda. Çarşamba gecesi Özbekistan'a karşı Luis Diaz'ın attığı golün ardından, Almanya'nın rekor şampiyonu, Dünya Kupası tarihinde oyuncularının attığı gol sayısını 83'e çıkardı; Real Madrid ise şu anda 82'de kalıyor.
Robert Deziel Jr., FC Bayern’den transfer ücreti ödenmeden Legia Varşova’ya transfer olacak. Bu haberi Polonya’dan Kanal Sportowy verdi.
Hem stoper hem de defansif orta saha pozisyonlarında oynayabilen oyuncunun sözleşmesi Haziran sonunda sona eriyor. 20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon FCB'nin yedek takımında Regionalliga Bayern'de 28 maça çıktı ve bu maçlarda dört gol attı.
2020 yılında, Celta Vigo'nun altyapısından gelen ABD doğumlu oyuncu, Almanya'nın rekor şampiyonu olan takıma transfer olmuştu. Orada U17 ve U19 takımlarında forma giydi, ancak hiçbir zaman profesyonel bir maçta forma giyme şansı bulamadı.
|Oyuncular
|Pozisyon
|Transfer edildiği takım
|Yıl
|Transfer ücreti
|Harry Kane
|Forvet
|Tottenham Hotspur
|2023
|95 milyon avro
|Lucas Hernandez
|Savunma
|Atlético Madrid
|2019
|80 milyon avro
|Luis Diaz
|Forvet
|Liverpool FC
|2025
|70 milyon euro
|Matthijs de Ligt
|Defans
|Juventus
|2022
|67 milyon euro
|Michael Olise
|Forvet
|Crystal Palace
|2024
|53 milyon avro