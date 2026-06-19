FC Bayern, Haberler ve Söylentiler: FCB, Premier League’den gelen milyonluk teklifi reddediyor gibi görünüyor

Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey, Joao Palhinha: FC Bayern’e yaz aylarında büyük bir gelir getirmesi beklenen, kadrodan çıkarılma ihtimali olan oyuncuların listesi oldukça uzun. Ancak şu anda bu konuda pek bir gelişme yok. Aslında FCB’den ayrılması pek de zorunlu olmayan bir oyuncunun durumu ise farklı.

Sky’ın son haberine göre, FC Fulham, ilk bakışta tamamen başarısız bir kiralama sürecine rağmen Jonah Kusi-Asare’yi kalıcı olarak kadrosuna katmakla ilgileniyor. Cottagers’ın Kusi-Asare için bir satın alma opsiyonu olsa da, Premier Lig kulübü için bu bedel, oyuncunun kiralık kaldığı yıl boyunca sergilediği performans göz önüne alındığında çok yüksek.

Söylentilere göre bu bedel 12 milyon avro civarında. Bild gazetesinin verdiği bilgiye göre Fulham, Kusi-Asare’yi kadrosuna katmak için Alman rekor şampiyonuna 3 milyon avroluk bir ilk teklif göndermiş. Ancak FCB bu teklifi derhal reddetmiş. Cottagers’ın teklifi yeniden iyileştirmek isteyeceği tahmin ediliyor.

Oysa Kusi-Asare, Fulham’da pek bir iz bırakamamış ve tüm sezon boyunca A takımda sadece dokuz kısa süreli oyuna çıkmış ve bir kez ilk 11’de yer almıştı. Sonuç olarak, İsveç U21 Milli Takımı oyuncusu, Cottagers’ın A takımında sadece 122 dakika sahada kaldı (gol katkısı yok). Kış transfer döneminde kiralama sözleşmesinin feshedilmesi bile gündeme gelmişti. Kusi-Asare’nin, artık Benfica’ya transfer olan teknik direktör Marco Silva yönetimindeki Fulham’daki talihsiz durumunun simgesi, Ekim ayında AFC Bournemouth’a karşı oynanan bir maç oldu.

O maçta, Silva’nın tercih ettiği iki hücum oyuncusu Raul Jimenez ve Rodrigo Muniz sakatlık nedeniyle forma giyememişti; ancak Silva, Kusi-Asare’yi tercih etmek yerine 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Josh King’i “sahte dokuz numara” olarak sahaya sürdü. Kusi-Asare’ye oyuna sonradan girme şansı bile tanınmadı, bu durum da taraftarlar arasında şaşkınlığa yol açtı.

Örneğin Fulham podyümcüsü Drew Heatley, BBC için yazdığı bir yazıda “Deneyimi ne olursa olsun, forvet olmadan oynayamayız” dedi. “Bir sorun var: Marco Silva onu pek takdir etmiyor gibi görünüyor.” Silva ise Kusi-Asare konusunda yükselen eleştirilere oldukça sakin bir şekilde tepki gösterdi.

"O çok, çok, çok genç ve bence daha fazla uyum süresine ihtiyacı var," demişti o zamanlar ve Kasım ayında bunu bir kez daha açıkça vurguladı: "Onu transfer ettiğimizde elbette onda belirli özellikler gördük. Bir forvet için önemli olan yeteneklere sahip. Büyük bir kulüpten geldiğini biliyorum, ancak bize gelmeden önce yeterince profesyonel futbol oynamamış."

O zamanlar, 1,96 metre boyundaki İsveçli uzun forvetin Cottagers’ta kalması neredeyse imkansız görünüyordu. Fulham açısından bakıldığında, Kusi-Asare için ödenen üç milyon avroluk cömert kiralama ücreti bile karşılığını vermemiş gibi görünüyordu. Şubat ayından Nisan sonuna kadar Premier Lig kadrosuna hiç alınmadı ve bunun yerine bir süre Fulham’ın U21 takımında oynadı. Orada işler çok daha iyi gitti: Altı maçta beş gol attı, süre aldı ve özgüven kazandı.

Bunun ardından sezonun son haftalarında A takımda iki kez daha forma giyme şansı buldu, ancak Arsenal (0-3) ve Bournemouth (0-1) maçlarında oynadığı yaklaşık 20 dakika içinde gol katkısı yapamadı. Ancak Kusi-Asare, U21 takımında o kadar iyi bir izlenim bırakmış olabilir ki, her şeye rağmen ve muhtemelen Marco Silva’nın Benfica’ya transfer olması nedeniyle de Cottagers tarafında kalması bile isteniyor. The Athletic’e göre, Londra kulübünün yeni teknik direktörü olarak Real Madrid’de başarısız olan Alvaro Arbeola’nın adı geçiyor.