FC Bayern, haberler ve söylentiler: FCB'nin en iyi serbest vuruşları? Michael Olise sürpriz bir seçim yapıyor

Michael Olise, YouTube kanalı Post United için FC Bayern'deki takım arkadaşları arasından "mükemmel futbolcuyu" seçmesi istendi ve yaptığı seçim özellikle şaşırtıcıydı.

"Hız" kategorisinde Olise, 36,53 km/s ile Bundesliga tarihinin en hızlı oyuncularından biri olan Alphonso Davies'i seçti (tüm zamanların sıralamasında 9. sırada). "Pas oyunu" kategorisinde Fransız oyuncu Joshua Kimmich'i, "en iyi oyun stili" kategorisinde Jamal Musiala'yı ve en iyi bitirici kategorisinde ise elbette Harry Kane'i seçti.

Ancak serbest vuruşlarda Olise oldukça dikkat çekici bir sürpriz yaptı. Olise, bu kategoride Kimmich ve Kane'in yanında düzenli olarak serbest vuruşlarda yer almasına rağmen kendini değil, Tom Bischof'u seçti.

Almanya'nın rekor şampiyonu takımında 20 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar serbest vuruş uzmanı olarak dikkat çekmemişti, ancak TSG Hoffenheim formasıyla Bundesliga'daki ilk golünü böyle bir pozisyondan attı. Kraichgau'nun Kasım 2024'te RB Leipzig'i 4-3 yendiği muhteşem maçta, Bischof sağ altı metre çizgisinden sol ayağıyla serbest vuruşu duvarın üzerinden kaleci köşesine, iç direğe ve oradan da kaleye gönderdi.

Olise ise Bayern ve eski kulübü Crystal Palace için toplamda dört serbest vuruş golü attı. Kane, Kimmich gibi, şu ana kadar rekor şampiyonu için bir serbest vuruş golü attı.

Bischof, FC Bayern'deki ilk sezonunda büyük rekabete rağmen oldukça fazla süre alıyor ve Alphonso Davies, Josip Stanisic veya Konrad Laimer'in sakatlıkları nedeniyle zaman zaman Vincent Kompany tarafından dış savunma oyuncusu olarak görevlendiriliyor. Bugüne kadar 29 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı (1.191 dakika).

Davies'in yeni sakatlığı ve yoğun maç takvimi göz önüne alındığında, Bischof önümüzdeki haftalarda da önemli bir rol oynayacak ve daha fazla dakika toplayacaktır.