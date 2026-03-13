FC Bayern, haberler ve söylentiler: FCB'nin en iyi serbest vuruşları? Michael Olise sürpriz bir seçim yapıyor

O, ayrılan Leon Goretzka'nın kadro yerini alacak adaylardan biri olmasına rağmen, şu anda Hannover 96'ya kiralanmış olan Noel Aseko, FC Bayern'e yakın zamanda geri dönmeyi planlamıyor.
Bild gazetesine verdiği röportajda, sezon sonunda Niedersachsen'da kalma olasılığı sorulduğunda, "Hiçbir şeyi dışlamak istemiyorum" diyen Aseko, "Tüm seçenekleri açık tutmak istiyorum. Bir yıl daha 2. Bundesliga'da oynamayı düşünebilirim" dedi.
Aseko, Hannover'de bu sezon altı aylık bir hazırlık döneminin ardından tartışmasız bir şekilde ilk on bir oyuncusu haline geldi. Kiralama Şubat 2025'te başladı ve sezon sonuna kadar devam edecek. O zamana kadar, Niedersachsen büyük olasılıkla Aseko'nun satın alma opsiyonunu kullanacak ve bu opsiyonun bedeli sadece bir milyon euro olacak. Ancak: Rekor şampiyonu, 2,4 milyon euro tutarında bir geri satın alma opsiyonuna sahip.
Aseko, Bayern ile "düzenli temas halinde" olduklarını doğruladı ve ayrıca spor direktörü Christoph Freund ile yaptığı görüşmeden bahsetti: "Benim gelişimimden gurur duyduğunu ve aynen böyle devam etmemi söyledi."
Aseko, Hannover ile Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veriyor ve bu sezon özellikle golcü kimliğiyle parlıyor. 25 resmi maçta sekiz golün doğrudan parçası oldu (5 asist, 3 gol). Son olarak Aseko, sarı kart cezasını çekmek zorunda kaldı ve takım, küme düşme adayı Greuther Fürth'e karşı 1-2'lik acı bir yenilgi aldı.
Bu yıldız oyuncu, kış aylarında birçok ünlü kulübün ilgisini çekmişti. Bir Bundesliga kulübü ve Galatasaray'ın yıl sonunda kapıyı çaldığı, Abendzeitung gazetesine göre yaz için üç Bundesliga kulübünün yanı sıra Brighton & Hove Albion, West Ham United ve FC Villarreal'in de ilgilendiği bildirildi. Ancak Bayern yönetimi, spor direktörü Max Eberl ve Freund'un önderliğinde tüm bu teklifleri çoktan reddetti ve Aseko'nun Alman rekor şampiyonu kulübe geri dönmesi kesinleştiği söyleniyor.
Aseko, milli takım düzeyinde de önemli bir rol oynuyor. Orta saha oyuncusu, beş Avrupa Şampiyonası eleme maçından dördünde Almanya U21 milli takımında forma giydi ve üçünde ilk on birde yer aldı. Henüz A milli takıma çağrılmadı, ancak milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası'ndan sonra fazla zaman kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü Ekvator Ginesi Federasyonu, Aseko'ya ebeveynlerinin ülkesi için oynamak isteyip istemediğini sordu.
Aseko, olası bir federasyon değişikliği hakkında "Her şey mümkün" dedi, ancak Alman genç milli takımlarında ne kadar iyi olduğunu da vurguladı: "Almanya forması giymek harika. U15'ten beri Almanya için oynuyorum ve her seferinde sınıf toplantısı gibi oluyor ve çok eğlenceli."