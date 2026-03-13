Goal.com
FC Bayern, haberler ve söylentiler: FCB'nin en iyi serbest vuruşları? Michael Olise sürpriz bir seçim yapıyor

Michael Olise, takım arkadaşlarından mükemmel bir futbolcu yaratmakla görevlendirildi ve bu konuda oldukça şaşırtıcı bir hamle yaptı. Son olarak profesyonel ligde oynayan bir yetenek, şimdilik kadrodan çıkarıldı. FC Bayern ile ilgili haberler ve söylentiler.

  • Tom BischofGetty Images

    FC Bayern, Haberler: FCB'nin en iyi serbest vuruşları? Michael Olise, Tom Bischof'u gösteriyor

    Michael Olise, YouTube kanalı Post United için FC Bayern'deki takım arkadaşları arasından "mükemmel futbolcuyu" seçmesi istendi ve yaptığı seçim özellikle şaşırtıcıydı.

    "Hız" kategorisinde Olise, 36,53 km/s ile Bundesliga tarihinin en hızlı oyuncularından biri olan Alphonso Davies'i seçti (tüm zamanların sıralamasında 9. sırada). "Pas oyunu" kategorisinde Fransız oyuncu Joshua Kimmich'i, "en iyi oyun stili" kategorisinde Jamal Musiala'yı ve en iyi bitirici kategorisinde ise elbette Harry Kane'i seçti.

    Ancak serbest vuruşlarda Olise oldukça dikkat çekici bir sürpriz yaptı. Olise, bu kategoride Kimmich ve Kane'in yanında düzenli olarak serbest vuruşlarda yer almasına rağmen kendini değil, Tom Bischof'u seçti.

    Almanya'nın rekor şampiyonu takımında 20 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar serbest vuruş uzmanı olarak dikkat çekmemişti, ancak TSG Hoffenheim formasıyla Bundesliga'daki ilk golünü böyle bir pozisyondan attı. Kraichgau'nun Kasım 2024'te RB Leipzig'i 4-3 yendiği muhteşem maçta, Bischof sağ altı metre çizgisinden sol ayağıyla serbest vuruşu duvarın üzerinden kaleci köşesine, iç direğe ve oradan da kaleye gönderdi.

    Olise ise Bayern ve eski kulübü Crystal Palace için toplamda dört serbest vuruş golü attı. Kane, Kimmich gibi, şu ana kadar rekor şampiyonu için bir serbest vuruş golü attı.

    Bischof, FC Bayern'deki ilk sezonunda büyük rekabete rağmen oldukça fazla süre alıyor ve Alphonso Davies, Josip Stanisic veya Konrad Laimer'in sakatlıkları nedeniyle zaman zaman Vincent Kompany tarafından dış savunma oyuncusu olarak görevlendiriliyor. Bugüne kadar 29 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı (1.191 dakika).

    Davies'in yeni sakatlığı ve yoğun maç takvimi göz önüne alındığında, Bischof önümüzdeki haftalarda da önemli bir rol oynayacak ve daha fazla dakika toplayacaktır.

  • AsekoIMAGO / Eibner

    FC Bayern, Haberler: DFB'den ayrılık ve 2. Lig'de kalma? FCB'den kiralık olarak gelen Aseko sansasyon yaratıyor

    O, ayrılan Leon Goretzka'nın kadro yerini alacak adaylardan biri olmasına rağmen, şu anda Hannover 96'ya kiralanmış olan Noel Aseko, FC Bayern'e yakın zamanda geri dönmeyi planlamıyor.

    Bild gazetesine verdiği röportajda, sezon sonunda Niedersachsen'da kalma olasılığı sorulduğunda, "Hiçbir şeyi dışlamak istemiyorum" diyen Aseko, "Tüm seçenekleri açık tutmak istiyorum. Bir yıl daha 2. Bundesliga'da oynamayı düşünebilirim" dedi.

    Aseko, Hannover'de bu sezon altı aylık bir hazırlık döneminin ardından tartışmasız bir şekilde ilk on bir oyuncusu haline geldi. Kiralama Şubat 2025'te başladı ve sezon sonuna kadar devam edecek. O zamana kadar, Niedersachsen büyük olasılıkla Aseko'nun satın alma opsiyonunu kullanacak ve bu opsiyonun bedeli sadece bir milyon euro olacak. Ancak: Rekor şampiyonu, 2,4 milyon euro tutarında bir geri satın alma opsiyonuna sahip. 

    Aseko, Bayern ile "düzenli temas halinde" olduklarını doğruladı ve ayrıca spor direktörü Christoph Freund ile yaptığı görüşmeden bahsetti: "Benim gelişimimden gurur duyduğunu ve aynen böyle devam etmemi söyledi."

    Aseko, Hannover ile Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veriyor ve bu sezon özellikle golcü kimliğiyle parlıyor. 25 resmi maçta sekiz golün doğrudan parçası oldu (5 asist, 3 gol). Son olarak Aseko, sarı kart cezasını çekmek zorunda kaldı ve takım, küme düşme adayı Greuther Fürth'e karşı 1-2'lik acı bir yenilgi aldı.

    Bu yıldız oyuncu, kış aylarında birçok ünlü kulübün ilgisini çekmişti. Bir Bundesliga kulübü ve Galatasaray'ın yıl sonunda kapıyı çaldığı, Abendzeitung gazetesine göre yaz için üç Bundesliga kulübünün yanı sıra Brighton & Hove Albion, West Ham United ve FC Villarreal'in de ilgilendiği bildirildi. Ancak Bayern yönetimi, spor direktörü Max Eberl ve Freund'un önderliğinde tüm bu teklifleri çoktan reddetti ve Aseko'nun Alman rekor şampiyonu kulübe geri dönmesi kesinleştiği söyleniyor.

    Aseko, milli takım düzeyinde de önemli bir rol oynuyor. Orta saha oyuncusu, beş Avrupa Şampiyonası eleme maçından dördünde Almanya U21 milli takımında forma giydi ve üçünde ilk on birde yer aldı. Henüz A milli takıma çağrılmadı, ancak milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası'ndan sonra fazla zaman kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü Ekvator Ginesi Federasyonu, Aseko'ya ebeveynlerinin ülkesi için oynamak isteyip istemediğini sordu.

    Aseko, olası bir federasyon değişikliği hakkında "Her şey mümkün" dedi, ancak Alman genç milli takımlarında ne kadar iyi olduğunu da vurguladı: "Almanya forması giymek harika. U15'ten beri Almanya için oynuyorum ve her seferinde sınıf toplantısı gibi oluyor ve çok eğlenceli."

  • David Santos DaiberImago

    FC Bayern, Haberler: Yetenekli Santos Daiber acı bir darbe aldı

    Vincent Kompany'nin FC Bayern'in gelecek vaat eden yeteneklerine Bundesliga'da daha fazla süre verebileceği bir sezon döneminde, David Santos Daiber uyluk kasında bir sakatlık geçirdi ve şimdilik sahalardan uzak kalacak. Bu haber, Alman rekor şampiyonu tarafından Perşembe günü duyuruldu.

    Santos Daiber, bu sezon çoğunlukla U19 takımında forma giydi, ancak Kompany yönetiminde iki kez Bundesliga'da forma şansı buldu. 2025 yılının son maçında Heidenheim'ı 4-0 yendikleri maçta, maçın bitimine 20 dakika kala oyuna girdi, geçen hafta ise Borussia Mönchengladbach karşısında 10 dakika forma giydi. 

  • FC Bayern - Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihSaatKarşılaşma
    Cumartesi, 14 Mart15.30Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)
    Çarşamba, 18 Mart21FC Bayern - Atalanta (Şampiyonlar Ligi)
    Cumartesi, 21 Mart15:30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Cumartesi, 4 Nisan15.30SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Bundesliga II
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Hannover 96 crest
Hannover 96
H96
