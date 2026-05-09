FC Bayern, Haberler ve Söylentiler: Devasa çıkış maddesi! FCB, sürpriz bir transfer adayıyla temasa geçiyor gibi görünüyor

Çünkü tz gazetesinin haberine göre, Ito, sadece iki kötü geçen yılın ardından, Japon oyuncu için uygun bir teklif gelmesi halinde önümüzdeki yaz FC Bayern'den ayrılabilir.
Ito, 2024 yazında 23,5 milyon euroluk çıkış maddesi ile VfB Stuttgart'tan Münih ekibine transfer olmuştu, ancak ilk sezonunda acı bir fiyasko yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu, sezon başlamadan kısa bir süre önce orta ayak kemiğinde kırık yaşadı ve bu sakatlık nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı. Ardından sadece altı maçta forma giydi, ancak orta ayak kemiği tekrar kırıldı.
Ito, ancak geçen yılın Kasım ayında tamamen iyileşerek geri döndü ve bu sezon Bayern formasıyla 21 resmi maça çıktı. Özellikle sezonun son haftalarında, şampiyonluğu garantiledikten sonra Münih ekibinin odak noktasının Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak olduğu dönemde, Ito daha fazla süre aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Paris Saint-Germain'e karşı oynanan eleme maçlarında dört kez 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. DFB Kupası'ndaki eleme maçlarında da, oynadığı zamanlar maçın sonlarına doğru oyuna girdi.
Münih'teki sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. 23,5 milyon euroluk yatırım göz önüne alındığında, ilgilenen bir kulübün, rekor şampiyonun görüşmeye hazır olması için Ito için en az 20 milyon euro teklif etmesi gerekecek.