FC Bayern, Haberler ve Söylentiler: Devasa çıkış maddesi! FCB, sürpriz bir transfer adayıyla temasa geçiyor gibi görünüyor

tz gazetesinin haberine göre, FC Bayern, Tomas Araujo'nun menajerleriyle bir transfer olasılığını değerlendirmek üzere görüşmeler yaptı.

Araujo hem stoper hem de sağ bek pozisyonunda oynayabiliyor ve Konrad Laimer için yeni bir rakip olabilir. Bu konuda, Almanya'nın rekor şampiyonu daha önce Givairo Read'i de gündemine almıştı.

Araujo ile ilgili sorun: 23 yaşındaki oyuncu, Benfica Lizbon ile 2024'ün sonunda 2029'a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalamış ve bu sözleşmenin devasa bir çıkış maddesi içerdiği söyleniyor. Medya haberlerine göre bu rakam 80 ile 100 milyon euro arasında değişiyor. Chelsea'nin de geçmişte Araujo'ya büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Bayern'in Portekizli milli oyuncu için böyle bir meblağı ödeyeceği şüpheli. Ayrıca "kicker" dergisi, Bayern'in içlerinde sol kanat ve forvet pozisyonları için çok yönlü bir hücum oyuncusu transfer etmenin öncelikli olduğunu bildirmişti. Bu nedenle de son zamanlarda Newcastle United'dan Anthony Gordon ile ilgili söylentiler giderek somutlaşıyor.

Ancak, Min-Jae Kim ve Hiroki Ito kulüpten ayrılırsa, Almanya'nın rekor şampiyonu yaz aylarında stoper pozisyonunda ihtiyaç duyabilir. Kim geçen yaz da satılabilecek isimler arasında gösterilmişti, ancak Ito'nun FCB'deki geleceğinin de büyük bir soru işareti olduğu söyleniyor.