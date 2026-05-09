Goal.com
Canlı
EberlGetty Images
Jonas Rütten

Çeviri:

FC Bayern, Haberler ve Söylentiler: Devasa çıkış bedeli! FCB, sürpriz bir transfer adayıyla temasa geçiyor gibi görünüyor

Bundesliga
Transfers
Bayern Münih
T. Araujo
H. Ito
Benfica

FC Bayern şimdiden gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya başladı. Şimdi de bir stoperle görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Almanya'nın rekor şampiyonu ile ilgili haberler ve söylentiler.

FC Bayern ile ilgili diğer haberler ve makaleler:

  • FCB, tercih edilen kulüp mü? Transfer hikayesi yeni bir boyut kazanıyor
  • FC Bayern, Gordon'un yanı sıra başka bir Newcastle oyuncusunun da peşinde mi?
  • Kompany'nin vatandaşı, FC Bayern'e transfer için yeşil ışık yaktığı iddia ediliyor
  • Tomas AraujoGetty Images Sport

    FC Bayern, Haberler: Devasa çıkış bedeline rağmen! Yeni transfer adayıyla görüşmeler mi?

    tz gazetesinin haberine göre, FC Bayern, Tomas Araujo'nun menajerleriyle bir transfer olasılığını değerlendirmek üzere görüşmeler yaptı.

    Araujo hem stoper hem de sağ bek pozisyonunda oynayabiliyor ve Konrad Laimer için yeni bir rakip olabilir. Bu konuda, Almanya'nın rekor şampiyonu daha önce Givairo Read'i de gündemine almıştı.

    Araujo ile ilgili sorun: 23 yaşındaki oyuncu, Benfica Lizbon ile 2024'ün sonunda 2029'a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalamış ve bu sözleşmenin devasa bir çıkış maddesi içerdiği söyleniyor. Medya haberlerine göre bu rakam 80 ile 100 milyon euro arasında değişiyor. Chelsea'nin de geçmişte Araujo'ya büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor.

    Bayern'in Portekizli milli oyuncu için böyle bir meblağı ödeyeceği şüpheli. Ayrıca "kicker" dergisi, Bayern'in içlerinde sol kanat ve forvet pozisyonları için çok yönlü bir hücum oyuncusu transfer etmenin öncelikli olduğunu bildirmişti. Bu nedenle de son zamanlarda Newcastle United'dan Anthony Gordon ile ilgili söylentiler giderek somutlaşıyor.

    Ancak, Min-Jae Kim ve Hiroki Ito kulüpten ayrılırsa, Almanya'nın rekor şampiyonu yaz aylarında stoper pozisyonunda ihtiyaç duyabilir. Kim geçen yaz da satılabilecek isimler arasında gösterilmişti, ancak Ito'nun FCB'deki geleceğinin de büyük bir soru işareti olduğu söyleniyor.

    • Reklam
  • hiroki-ito(C)Getty Images

    FC Bayern, Haberler ve Söylentiler: Hiroki Ito'nun FCB'den ayrılmasına izin verildiği iddia ediliyor.

    Çünkü tz gazetesinin haberine göre, Ito, sadece iki kötü geçen yılın ardından, Japon oyuncu için uygun bir teklif gelmesi halinde önümüzdeki yaz FC Bayern'den ayrılabilir.

    Ito, 2024 yazında 23,5 milyon euroluk çıkış maddesi ile VfB Stuttgart'tan Münih ekibine transfer olmuştu, ancak ilk sezonunda acı bir fiyasko yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu, sezon başlamadan kısa bir süre önce orta ayak kemiğinde kırık yaşadı ve bu sakatlık nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı. Ardından sadece altı maçta forma giydi, ancak orta ayak kemiği tekrar kırıldı.

    Ito, ancak geçen yılın Kasım ayında tamamen iyileşerek geri döndü ve bu sezon Bayern formasıyla 21 resmi maça çıktı. Özellikle sezonun son haftalarında, şampiyonluğu garantiledikten sonra Münih ekibinin odak noktasının Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak olduğu dönemde, Ito daha fazla süre aldı.

    Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Paris Saint-Germain'e karşı oynanan eleme maçlarında dört kez 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu. DFB Kupası'ndaki eleme maçlarında da, oynarsa oynasın, ancak maçın sonlarına doğru oyuna girdi. 

    Münih'teki sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. 23,5 milyon euroluk yatırım göz önüne alındığında, ilgilenen bir kulübün, rekor şampiyonun görüşmeye hazır olması için Ito için en az 20 milyon euro teklif etmesi gerekecek.

  • FC Bayern: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihMaçYarışma
    9 Mayıs CumartesiVfL Wolfsburg - FC BayernBundesliga
    16 Mayıs CumartesiFC Bayern - 1. FC KölnBundesliga
    23 Mayıs CumartesiFC Bayern - VfB StuttgartDFB Kupası
Bundesliga
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Portugal Lig
Benfica crest
Benfica
BEN
Braga crest
Braga
BRA