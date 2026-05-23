FC Bayern, Haberler ve Söylentiler: 40 milyon avroya! FCB'nin sürpriz transferi giderek daha olası hale geliyor

FC Bayern'de Yann Bisseck'e olan ilgi giderek artıyor gibi görünüyor. Fabrizio Romano'nun, Almanya'nın rekor şampiyonu kulübün Inter Milano'da forma giyen 25 yaşındaki stoperin durumunu takip ettiğini, ancak savunmayı güçlendirmek için başka adayların da olduğunu bildirmesinin ardından, Gazzeta dello Sport bu haberi daha da detaylandırdı.

Buna göre Inter, biraz şaşırtıcı bir şekilde Dünya Kupası kadrosuna giremeyen Alman milli oyuncuya 40 milyon euroluk bir fiyat biçti ve şimdiden yerine geçecek iki savunma oyuncusu belirledi. Bunlardan biri, Juventus'ta yetişen ve parlak bir gelecek vaat eden Sassuolo'dan Tarik Muharemovic. İkinci aday ise, uzun süredir Nerazzurri'ye transfer olacağı konuşulan Udinese'den Oumar Solet.

Ancak Francesco Acerbi ve Matteo Darmian gibi iki defans oyuncusu sezon sonunda Inter'den kesin olarak ayrılacak. Alessandro Bastoni'nin FC Barcelona'ya transferi de uzun süre çok olası görünüyordu, ancak uyumlu medya haberlerine göre bu transfer artık suya düştü ve Bastoni büyük olasılıkla Milano'da kalacak. Bunun Bisseck için de geçerli olduğu şu anda şüpheli görünüyor.

Giovanni Branchini'ye menajerini değiştirdiği yönündeki söylentilerle dedikoduları kendisi körükleyen 25 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktör Cristian Chivu yönetiminde yeni sezona zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra, Manuel Akanji ve Bastoni'nin yanında üçlü savunmada yerini sağlamlaştırdı. Ancak Inter, Muharemovic ve Solet'i mutlaka kadrosuna katmak istiyorsa, gelir elde etmesi gerekiyor. Gazzetta dello Sport, bu nedenle de sözleşmesi 2029'a kadar süren Bisseck'in ayrılmasına çok da büyük engeller çıkarılmayacağını tahmin ediyor.

Bayern'de savunma transferleri konusunda asıl öncelik sağ bek pozisyonu ve özellikle Feyenoord Rotterdam'dan Givairo Read idi. Ancak Säbener Straße'de stoper pozisyonunda da yeni bir dinamik oluşabilir. Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın yeri kesin olsa da, bu ikilinin arkasında yaz aylarında yeni boşluklar açılabilir.

Bir yandan Min-Jae Kim, uzun süredir satış listesinde yer alıyor ve kicker'a göre 25 milyon euro karşılığında kulüpten ayrılabilir. Fenerbahçe'nin büyük ilgi gösterdiği ve görüşmelerin başladığı söyleniyor. Hiroki Ito da, sakatlıklarla dolu iki yılın ardından uygun bir teklif gelmesi halinde kulüpten ayrılabilir. tz'ye göre, kulübün kabul edilebilir sınırı 20 milyon euro civarında.

Bisseck ile FC Bayern, teorik olarak ve en kötü ihtimalle bir taşla iki kuş vurmuş olur. Sonuçta, Köln doğumlu oyuncu sağ bek olarak da görev alabilir.

Benzer bir senaryo - sadece sol taraf için - Manchester City'den Josko Gvardiol'un transferiyle de ortaya çıkabilir. Sport1'in son haberlerine göre, Hırvat milli oyuncunun yaz aylarında Manchester'dan ayrılmayı düşündüğü ve Bayern'e transfer olmaya sıcak baktığı söyleniyor.

Ancak burada da mantıklı olup olmadığı sorusu gündeme geliyor: Bayern, Upamecano, Tah ve Alphonso Davies ile aslında Gvardiol'un ana pozisyonları olan merkez ve sol kanat için uzun vadede ihtiyaçlarını karşıladı. Son zamanlarda, devam eden ve tekrarlayan sakatlık sorunları nedeniyle Davies'e yönelik şüphelerin kulüp içinde arttığı iddia ediliyor, ancak Konrad Laimer ve Josip Stanisic yedek olarak görevlerini fazlasıyla yerine getirdiler. Ayrıca FC Bayern'in Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown'a da göz diktiği söyleniyor.