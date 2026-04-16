FC Bayern, Haberler: Newcastle United, Anthony Gordon'ın transferi için rekor bir bedel talep ediyor

FC Bayern için Anthony Gordon'ı transfer etme konusunda görünüşe göre tarihi bir maliyet kapısı açılıyor. Joshua Kimmich, oğlunun Real maçı için daha geç saatlere kadar uyanık kalmasına izin verilmesini umuyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

  • ANTHONY GORDON NEWCASTLE Getty Images

    FC Bayern, Haberler: Newcastle United, Anthony Gordon için muazzam bir transfer ücreti talep ediyor gibi görünüyor

    FC Bayern, yaz aylarında Anthony Gordon'u kadrosuna katma konusunda oldukça umutlu görünüyor. Ancak bunun için Almanya'nın rekor şampiyonu, muhtemelen tarihi düzeyde yüksek bir transfer ücreti ödemek zorunda kalacak. BBC'ninhaberine göre, Newcastle United 25 yaşındaki oyuncu için teklifleri dinlemeye hazır olsa da Ancak sözleşme durumu nedeniyle (Gordon'un sözleşmesi dört yıl daha devam ediyor) Magpies ile ciddi görüşmeler ancak en az 80 milyon euroluk bir teklifle yapılabilir. Bu rakam, Gordon'u Lucas Hernandez'in ardından ve Harry Kane'den (95 milyon) sonra Münih kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi yapacaktır.

    Bayern'in avantajı: BBC'ye göre Gordon, Alman şampiyonunun yeteneklerini çok takdir ettiğinin farkında ve bu nedenle Bundesliga'ya transfer olmaya açık. Bu nedenle de içeriden gelen bilgiler, Gordon'un FCB'ye transfer olma şansını oldukça yüksek olarak değerlendiriyor.

    Sky Pazartesi günü, Münih ekibinin sol kanatta Luis Diaz'ın yedeği ve rakibi olacak, aynı zamanda Kane'in yerine forvet olarak da oynayabilecek bir oyuncu arayışında olduğunu ve Gordon'un menajerleriyle "çok somut" görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti. Dribbling yeteneği güçlü ve ok gibi hızlı olan bu hücum oyuncusunun, Bayern'in hücum hattındaki boş pozisyonlar için "mutlak tercih edilen aday" olduğu belirtildi.

    Ardından transfer uzmanı Fabrizio Romano bu haberleri dolaylı olarak doğruladı ve Newcastle'ın pahalı kadro yapısı ve Finansal Fair Play kuralları nedeniyle yaz aylarında en az bir üst düzey oyuncuyu satacağını iddia etti. Gordon'un yanı sıra, özellikle Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes için çok sayıda talip olduğu belirtildi.

    Ancak FC Bayern, Gordon'a olan ilgisiyle artık tek başına değil. Romano'ya göre, özellikle Premier League'den bazı kulüpler de İngiliz milli oyuncunun hizmetleri için rekabet ediyor. Son haftalarda FC Arsenal'in adı Gordon ile anılmıştı. The Sun, Gunners'ın Gordon için 90 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır olduğunu bildirmişti. FCB'nin, Luis Diaz'ın son derece ikna edici ve istikrarlı performansları karşısında şimdilik daha çok yedek rolünde olan bir oyuncu için bu kadar bir meblağı yatırması pek olası görünmüyor. Sky, Bayern'in yine de 70 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır olduğunu bildirmişti.

    Münih ekibinin transfer politikasındaki eğilim, kadro ve transfer maliyetleri göz önüne alındığında, kendi altyapısını desteklemek amacıyla yedek rollerinin kulüp bünyesindeki yetenekler veya kiralık dönüş yapan oyuncular tarafından doldurulması yönünde değişiyor gibi görünüyordu. Böylece teknik direktör Vincent Kompany, geçen sezona göre çok daha sık Bayern'in genç yeteneklerine şans verdi ve son olarak Noel Aseko ile telefon görüşmesi yaparak ona önümüzdeki yazdan itibaren profesyonel takımda bir gelecek perspektifi sunduğu söyleniyor.

    Aseko, yaklaşık bir buçuk yıldır Hannover 96'da kiralık olarak oynuyor ve bu sezon, küme yükselme adayı olan takımda orta sahanın mutlak lideri haline geldi. Bu nedenle, Aşağı Saksonya ekibi Bayern ile müzakere ettiği satın alma opsiyonunu kullandı, ancak rekor şampiyonu Aseko'yu geri alım opsiyonu ile doğrudan geri getirdi. Aseko, Münih'e dönüşünün ardından Leon Goretzka'nın ayrılmasıyla boşalan orta saha kadrosundaki yeri doldurabilir.

  • FC Bayern, Haberler: Kimmich'in oğlu, Real Madrid'le ilgili olaylar yüzünden okula daha geç mi başlayacak?

    Real Madrid'e karşı oynanan çılgın Şampiyonlar Ligi mücadelesi Joshua Kimmich'i de derinden etkilemişti. Bayern Münih'in kaptanı, DAZN'e verdiği demeçte, 4-3 (2-3) biten çılgın maçın ardından "Çok dramatik bir maçtı" dedi. Yüzünde bir gülümsemeyle Kimmich, eşi Lina'nın evde televizyon başında çocuklara çok sert davranmamış olmasını umduğunu da ekledi.

    "Sonuna kadar izlemeye değdi bence. Umarım Almanya'daki tüm çocuklar biraz daha geç yatmışlardır," dedi Kimmich yarı finale yükseldikten sonra: "Umarım eşim oğlumun biraz daha izlemesine izin vermiştir." Ve Perşembe günü belki de "saat üçte okula" gidebilir.

    Beklenen şampiyonluğa giden yolda Bayern, son dörtlü turda şu anki şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. "Bence şu anda Avrupa'nın en iyi iki takımı yarı finalde karşı karşıya gelecek," dedi Kimmich, 28 Nisan ve 6 Mayıs'taki iki maç hakkında konuşurken, Paris'in "formunun fena olmadığını" da ekledi. "Şunu söylemek gerekir ki, onlar her zaman kritik anlarda form tutuyorlar. Her halükarda bu iki maçı sabırsızlıkla bekliyorum."

    Kaynak: SID

  • FC Bayern, Haberler: Üst düzey yetenekli oyuncunun ağır sakatlığı ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği

    Guido Della Rovere, sezonun son haftalarında FC Bayern Münih'in U23 takımında forma giyemeyecek. 2024 yılında Cremonese'den Bayern'e transfer olan 18 yaşındaki genç yetenek, Würzburger Kickers'a karşı 1-2 yenildikleri maçta uyluk kasında bir tendon sakatlığı geçirdi ve bu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

    Della Rovere, bu sezon şu ana kadar bir kez profesyonel takımın maç kadrosuna girmeyi başardı. Mart ortasında Union Berlin'e karşı 4-0 kazanılan maçta yedek kulübesinde yer aldı, ancak sahaya çıkmadı. Onun yerine Maycon Cardozo ve Erblin Osmani Bundesliga havasını soludular.

    Della Rovere, Regionalliga Süd'de 10 asistle Münih ekibinin ikinci takımının en çok asist yapan oyuncusu. Ayrıca kendisi de dört gol attı. Buna ek olarak, Youth League'de dört maçta iki gol kaydetti. FCB ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

  • FC Bayern, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihSaatKarşılaşma
    19 Nisan Pazar17.30FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
    22 Nisan Çarşamba20.45Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB Kupası)
    25 Nisan Cumartesi15.30Mainz 05 - FC Bayern (Bundesliga)
