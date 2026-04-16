FC Bayern, Haberler: Newcastle United, Anthony Gordon'ın transferi için rekor bir bedel talep ediyor

FC Bayern, yaz aylarında Anthony Gordon'u kadrosuna katma konusunda oldukça umutlu görünüyor. Ancak bunun için Almanya'nın rekor şampiyonu, muhtemelen tarihi düzeyde yüksek bir transfer ücreti ödemek zorunda kalacak. BBC'nin haberine göre, Newcastle United 25 yaşındaki oyuncu için teklifleri dinlemeye hazır olsa da Ancak sözleşme durumu nedeniyle (Gordon'un sözleşmesi dört yıl daha devam ediyor) Magpies ile ciddi görüşmeler ancak en az 80 milyon euroluk bir teklifle yapılabilir. Bu rakam, Gordon'u Lucas Hernandez'in ardından ve Harry Kane'den (95 milyon) sonra Münih kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi yapacaktır.

Bayern'in avantajı: BBC'ye göre Gordon, Alman şampiyonunun yeteneklerini çok takdir ettiğinin farkında ve bu nedenle Bundesliga'ya transfer olmaya açık. Bu nedenle de içeriden gelen bilgiler, Gordon'un FCB'ye transfer olma şansını oldukça yüksek olarak değerlendiriyor.

Sky Pazartesi günü, Münih ekibinin sol kanatta Luis Diaz'ın yedeği ve rakibi olacak, aynı zamanda Kane'in yerine forvet olarak da oynayabilecek bir oyuncu arayışında olduğunu ve Gordon'un menajerleriyle "çok somut" görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti. Dribbling yeteneği güçlü ve ok gibi hızlı olan bu hücum oyuncusunun, Bayern'in hücum hattındaki boş pozisyonlar için "mutlak tercih edilen aday" olduğu belirtildi.

Ardından transfer uzmanı Fabrizio Romano bu haberleri dolaylı olarak doğruladı ve Newcastle'ın pahalı kadro yapısı ve Finansal Fair Play kuralları nedeniyle yaz aylarında en az bir üst düzey oyuncuyu satacağını iddia etti. Gordon'un yanı sıra, özellikle Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes için çok sayıda talip olduğu belirtildi.

Ancak FC Bayern, Gordon'a olan ilgisiyle artık tek başına değil. Romano'ya göre, özellikle Premier League'den bazı kulüpler de İngiliz milli oyuncunun hizmetleri için rekabet ediyor. Son haftalarda FC Arsenal'in adı Gordon ile anılmıştı. The Sun, Gunners'ın Gordon için 90 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır olduğunu bildirmişti. FCB'nin, Luis Diaz'ın son derece ikna edici ve istikrarlı performansları karşısında şimdilik daha çok yedek rolünde olan bir oyuncu için bu kadar bir meblağı yatırması pek olası görünmüyor. Sky, Bayern'in yine de 70 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Münih ekibinin transfer politikasındaki eğilim, kadro ve transfer maliyetleri göz önüne alındığında, kendi altyapısını desteklemek amacıyla yedek rollerinin kulüp bünyesindeki yetenekler veya kiralık dönüş yapan oyuncular tarafından doldurulması yönünde değişiyor gibi görünüyordu. Böylece teknik direktör Vincent Kompany, geçen sezona göre çok daha sık Bayern'in genç yeteneklerine şans verdi ve son olarak Noel Aseko ile telefon görüşmesi yaparak ona önümüzdeki yazdan itibaren profesyonel takımda bir gelecek perspektifi sunduğu söyleniyor.

Aseko, yaklaşık bir buçuk yıldır Hannover 96'da kiralık olarak oynuyor ve bu sezon, küme yükselme adayı olan takımda orta sahanın mutlak lideri haline geldi. Bu nedenle, Aşağı Saksonya ekibi Bayern ile müzakere ettiği satın alma opsiyonunu kullandı, ancak rekor şampiyonu Aseko'yu geri alım opsiyonu ile doğrudan geri getirdi. Aseko, Münih'e dönüşünün ardından Leon Goretzka'nın ayrılmasıyla boşalan orta saha kadrosundaki yeri doldurabilir.