FC Bayern'e transferinden önce yapılan ilginç bira bahsi: Leon Goretzka, Mario Basler'i rezil etti

Leon Goretzka, FC Bayern Münih'te profesyonel futbolcu olarak oynayacağı son maçlar öncesinde, rekor şampiyonuna transfer olmadan önce yaptığı ilginç bir bahsi hatırladı.
Çeviri:
Goretzka, kulüp dergisi 51'e verdiği röportajda, 2018 yılında Schalke 04'ten Bayern'e bedelsiz transferiyle ilgili olarak, "Mario Basler ve Peter Neururer'in bir bahis yaptıkları bir 'Doppelpass' programını hatırlıyorum" dedi.
O zamanlar, eski FCB oyuncusu Basler ile eski Bundesliga teknik direktörü Neururer arasında, Goretzka'nın 23 yaşında Almanya'nın en büyük kulübüne transfer olmasının mantıklı olup olmadığı konusunda bir tartışma yaşanmıştı. Basler, transfer ücreti bile ödenmemiş olmasına rağmen, bu orta saha oyuncusunun transfer fiyaskosu olacağını tahmin ediyordu.
"Basler, Bayern'de beş maç bile oynayamayacağımı söylemişti. Sonuçta birkaç maç daha fazla oldu. Peter Neururer'in bira kasalarını hiç aldı mı bilmiyorum," dedi Goretzka alaycı bir şekilde.
Basler o zaman şu soruyu sormuştu: "Bayern'de kendini kanıtlayabilecek mi? 22 yaşındaki bu genç, Bayern'de sadece beş maça çıkarsa memnun kalır mı? Çünkü Bayern Münih'te Leon Goretzka'dan başka yıldızlar da var." Neururer ise Goretzka'nın - "tekrar sağlığına kavuşursa" ve gelişmeye devam ederse - Münih'te ilk 11'in değişmez ismi olacağını belirtti. "İlk yılında mı?" diye sordu Basler ve Neururer'e iddiaya girdi.
- Getty Images
Leon Goretzka, FC Bayern'de eleştirenleri haksız çıkardı ve beklenmedik bir geri dönüşe imza attı
Goretzka, Bayern'deki ilk sezonunda 42 maça çıktı ve 29 kez ilk 11'de yer aldı. 9 gol attı ve 7 asist yaptı. FC Bayern'de son derece başarılı bir dönemin başarılı başlangıcı olan bu süreç, sekiz yıl ve bugüne kadar sekiz şampiyonluk, iki kupa zaferi, bir Şampiyonlar Ligi zaferi, bir Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu ve yazın kazanılan bir UEFA Süper Kupa zaferinin ardından sona erecek. Goretzka, "O zamanlar bu kadar uzun süre kalacağımı ve bu kadar başarılı olacağımı ben de mümkün görmezdim" dedi.
Özellikle son iki yılda, Alman rekortmeninde zor bir dönem geçirdi. 2024'te Vincent Kompany'nin gelmesinden sonra, Belçikalı teknik direktörün yönetiminde forma giyme şansı minimum olarak değerlendirildiği için kulüp değiştirmesi bile tavsiye edildi.
Goretzka kaldı, sakat veya form düşüklüğü yaşayan rakiplerinin (Joao Palhinha, Aleksandar Pavlovic) yokluğunda şansını değerlendirdi ve sadece Bayern'de ilk on birde yerini geri kazanmakla kalmadı, aynı zamanda Alman milli takımında da sürpriz bir geri dönüş yaptı.
- Getty Images Sport
Leon Goretzka: FC Bayern'de yedek, Dünya Kupası'nda ilk 11'de – yakında AC Milan'da mı?
Artık rekor şampiyonun orta sahasında zaman çarkı nihayet yeniden dönmeye başlamalı. Goretzka, Kompany'nin ikinci sezonunda da Bundesliga'da düzenli olarak oldukça önemli bir rol oynuyor (28 maç, 3 gol, 3 asist, 1.736 dakika), ancak Şampiyonlar Ligi veya DFB Kupası'ndaki önemli maçlarda neredeyse sadece kısa süreli oyuncu ve joker olarak görev yapıyor.
FCB'den ayrılması Ocak sonundan beri kesinleşmiş durumda, ancak yaz aylarında büyük olasılıkla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Alman milli takımında temel bir rol üstlenecek. En azından milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Goretzka için bunun planlandığını defalarca ima etti.
Bundan önce 31 yaşındaki oyuncu, Münih ekibiyle ikinci üçlüsünü tamamlamak istiyor. Bunun için kış aylarında Atletico Madrid'in tüm transfer girişimlerini geri çevirmişti. "2020'yi tekrarlamak için gerçekten can atıyorum, ama bu sefer taraftarlarımızla birlikte. Bu bambaşka bir şey olurdu," diyen Goretzka, Bayern'in o zamanlar koronavirüs salgınının etkisiyle seyircisiz bir stadyumda zafer kazandığını hatırlattı.
Spor açısından 2020 ile kesinlikle paralellikler var. Goretzka, o zamanki "özgüven"in "son haftalarda geri geldiğini" belirtti. Bu, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğun garantisi olmasa da, "ama kariyerinde şanslıysan belki bir veya iki kez yaşayabileceğin o özel his var. Her parçanın birbirine uyumlu çalıştığı bir takımımız var. Bireysel kaliteye sahibiz ve buna paralel olarak bu açlık, bu koşma isteği de var."
Bayern ile sezon finali ve DFB takımıyla Dünya Kupası'nın ardından, Goretzka'nın kariyerinde bir sonraki bölüm başlıyor ve bu bölüm büyük olasılıkla İtalya'da geçecek. Gazzetta dello Sport'unÇarşamba günü bildirdiği gibi, AC Milan ve orta saha oyuncusu bir anlaşmaya varmak üzere. Medya haberlerine göre, yaklaşık beş milyon avroluk maaşlı üç yıllık bir sözleşme üzerinde görüşülüyor.
Leon Goretzka: Bu sezon FC Bayern Münih formasıyla istatistikleri
Oyunlar 44 Gol 3 Asist 4 Oynama süresi 2.130