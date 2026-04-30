FC Bayern'e transferinden önce yapılan ilginç bira bahsi: Leon Goretzka, Mario Basler'i rezil etti

Goretzka, kulüp dergisi 51'e verdiği röportajda, 2018 yılında Schalke 04'ten Bayern'e bedelsiz transferiyle ilgili olarak, "Mario Basler ve Peter Neururer'in bir bahis yaptıkları bir 'Doppelpass' programını hatırlıyorum" dedi.

O zamanlar, eski FCB oyuncusu Basler ile eski Bundesliga teknik direktörü Neururer arasında, Goretzka'nın 23 yaşında Almanya'nın en büyük kulübüne transfer olmasının mantıklı olup olmadığı konusunda bir tartışma yaşanmıştı. Basler, transfer ücreti bile ödenmemiş olmasına rağmen, bu orta saha oyuncusunun transfer fiyaskosu olacağını tahmin ediyordu.

"Basler, Bayern'de beş maç bile oynayamayacağımı söylemişti. Sonuçta birkaç maç daha fazla oldu. Peter Neururer'in bira kasalarını hiç aldı mı bilmiyorum," dedi Goretzka alaycı bir şekilde.

Basler o zaman şu soruyu sormuştu: "Bayern'de kendini kanıtlayabilecek mi? 22 yaşındaki bu genç, Bayern'de sadece beş maça çıkarsa memnun kalır mı? Çünkü Bayern Münih'te Leon Goretzka'dan başka yıldızlar da var." Neururer ise Goretzka'nın - "tekrar sağlığına kavuşursa" ve gelişmeye devam ederse - Münih'te ilk 11'in değişmez ismi olacağını belirtti. "İlk yılında mı?" diye sordu Basler ve Neururer'e iddiaya girdi.