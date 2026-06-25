Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Christoph FreundGetty Images
Oliver Maywurm

Çeviri:

FC Bayern’e milyonlarca euroluk transfer! Forvet oyuncusu muhtemelen Premier League’de sözleşme imzalayacak

Bundesliga
Transfers
Premier Lig
J. Kusi-Asare
Bayern Münih
Fulham

Forvet yeteneği Jonah Kusi-Asare, bu yaz FC Bayern Münih’ten kesin olarak ayrılacak gibi görünüyor.

Sky’ın haberine göre, Alman şampiyonu ile FC Fulham, Kusi-Asares’in kalıcı transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardı.

  • Premier Lig’deki kulüp, geçtiğimiz sezon 18 yaşındaki oyuncuyu FCB’den kiralamıştı. Kusi-Asare çoğunlukla kısa süreli olmak üzere sadece on maça çıkmış olsa da, Fulham bu forveti kalıcı olarak kadrosuna katmak için büyük çaba sarf etti.

    Sky’ın haberine göre Bayern, İngiliz kulübün yaptığı birkaç teklifi başlangıçta reddetmişti. Sonunda Fulham, teklifini yaklaşık altı milyon avroya çıkardı ve bu rakam Münih ekibini ikna etmeye yetti. Kusi-Asare’nin FCB ile olan sözleşmesi 2027’de sona eriyor.

    • Reklam
  • Jonah Kusi AsareGetty

    FC Bayern’den kesin ayrılık mı? Kusi-Asare’nin Fulham ile uzun vadeli bir sözleşme imzalaması bekleniyor

    Söylentilere göre, son zamanlarda Premier Lig’den birkaç başka kulüp de Kusi-Asare ile temasa geçmişti. Ancak İsveç U21 Milli Takımı oyuncusu, en iyi geleceğin Fulham'da olduğunu düşünüyor. Sky'ın haberine göre, kulüp ona uzun vadeli bir sözleşme sunacak ve Londra'daki zorlu ilk yıla rağmen Kusi-Asare'nin büyük potansiyeline inanıyor. Oyuncu, Fulham'ın U21 takımında oynadığı beş maçta attığı dört golle bu potansiyelini göstermişti.

    Bayern, Şubat 2024'te İsveçli oyuncuyu AIK Solna'dan 3,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında kadrosuna katmıştı. İlk yarıda o zamanlar 16 yaşında olan oyuncu, Münih ekibinin U19 takımında forma giydi ve 2024/25 sezonunda Regionalliga takımına yükseldi. Nisan 2025’te Mainz’e karşı oynanan Bundesliga maçında (3-0) Bayern’in A takımında ilk kez forma giydi ve maçın son dakikalarında oyuna girdi.

    Kusi-Asare, FCB'nin A takımı için ikinci ve şu ana kadar son maçına, geçen Bundesliga sezonunun açılışında RB Leipzig'e karşı oynanan (6:0) maçta çıktı. Bundan bir hafta kadar sonra Fulham'a kiralandı.

  • Jonah Kusi-Asare: Fulham formasıyla bugüne kadarki istatistikleri


    Maçlar

    10

    Oyun dakikası

    122

    Gol

    0

    Asist

    0