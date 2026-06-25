Sky’ın haberine göre, Alman şampiyonu ile FC Fulham, Kusi-Asares’in kalıcı transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardı.
Çeviri:
FC Bayern’e milyonlarca euroluk transfer! Forvet oyuncusu muhtemelen Premier League’de sözleşme imzalayacak
Premier Lig’deki kulüp, geçtiğimiz sezon 18 yaşındaki oyuncuyu FCB’den kiralamıştı. Kusi-Asare çoğunlukla kısa süreli olmak üzere sadece on maça çıkmış olsa da, Fulham bu forveti kalıcı olarak kadrosuna katmak için büyük çaba sarf etti.
Sky’ın haberine göre Bayern, İngiliz kulübün yaptığı birkaç teklifi başlangıçta reddetmişti. Sonunda Fulham, teklifini yaklaşık altı milyon avroya çıkardı ve bu rakam Münih ekibini ikna etmeye yetti. Kusi-Asare’nin FCB ile olan sözleşmesi 2027’de sona eriyor.
- Getty
FC Bayern’den kesin ayrılık mı? Kusi-Asare’nin Fulham ile uzun vadeli bir sözleşme imzalaması bekleniyor
Söylentilere göre, son zamanlarda Premier Lig’den birkaç başka kulüp de Kusi-Asare ile temasa geçmişti. Ancak İsveç U21 Milli Takımı oyuncusu, en iyi geleceğin Fulham'da olduğunu düşünüyor. Sky'ın haberine göre, kulüp ona uzun vadeli bir sözleşme sunacak ve Londra'daki zorlu ilk yıla rağmen Kusi-Asare'nin büyük potansiyeline inanıyor. Oyuncu, Fulham'ın U21 takımında oynadığı beş maçta attığı dört golle bu potansiyelini göstermişti.
Bayern, Şubat 2024'te İsveçli oyuncuyu AIK Solna'dan 3,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında kadrosuna katmıştı. İlk yarıda o zamanlar 16 yaşında olan oyuncu, Münih ekibinin U19 takımında forma giydi ve 2024/25 sezonunda Regionalliga takımına yükseldi. Nisan 2025’te Mainz’e karşı oynanan Bundesliga maçında (3-0) Bayern’in A takımında ilk kez forma giydi ve maçın son dakikalarında oyuna girdi.
Kusi-Asare, FCB'nin A takımı için ikinci ve şu ana kadar son maçına, geçen Bundesliga sezonunun açılışında RB Leipzig'e karşı oynanan (6:0) maçta çıktı. Bundan bir hafta kadar sonra Fulham'a kiralandı.
Jonah Kusi-Asare: Fulham formasıyla bugüne kadarki istatistikleri
Maçlar
10
Oyun dakikası
122
Gol
0
Asist
0