FC Bayern’e milyonlarca euroluk transfer! Forvet oyuncusu muhtemelen Premier League’de sözleşme imzalayacak

Premier Lig’deki kulüp, geçtiğimiz sezon 18 yaşındaki oyuncuyu FCB’den kiralamıştı. Kusi-Asare çoğunlukla kısa süreli olmak üzere sadece on maça çıkmış olsa da, Fulham bu forveti kalıcı olarak kadrosuna katmak için büyük çaba sarf etti.

Sky’ın haberine göre Bayern, İngiliz kulübün yaptığı birkaç teklifi başlangıçta reddetmişti. Sonunda Fulham, teklifini yaklaşık altı milyon avroya çıkardı ve bu rakam Münih ekibini ikna etmeye yetti. Kusi-Asare’nin FCB ile olan sözleşmesi 2027’de sona eriyor.