FC Bayern'e karşı yaşanan dramatik elenmenin ardından gözyaşları: Real Madrid'in bir yıldızı tamamen yıkılmıştı

Orta saha oyuncusunun soyunma odasında "tek başına ve kederli" bir şekilde oturup ağladığı söyleniyor. Camavinga, maçın son dakikalarında muhtemelen belirleyici olacak pozisyonda topa dokunmamayı ve bunun yerine pozisyonuna dönmeyi tercih etseydi daha iyi olacağını biliyordu. Bunun yerine, orta sahada FCB forveti Harry Kane'e yaptığı faulün ardından oyunu biraz geciktirdi ve bu nedenle skor 3-2 İspanyollar lehindeyken Vincic'ten maçtaki ikinci sarı kartını gördü.

Sayıca az kalan Real, iki gol daha yedi ve bu sezonki son şampiyonluk şansını da gömdü. Birçok Real oyuncusu, bu sert karar nedeniyle Vincic'i suçlu ilan etti. Maçın bitiminden sonra öfkeli protestolar, Camavinga'nın takım arkadaşı Arda Güler'e gösterilen kırmızı kartla sonuçlandı.