Marca gazetesinin haberine göre, Real Madrid soyunma odasında görüşler ikiye bölünmüş durumda. Madrid ekibinin birçok yıldız oyuncusu, elenmelerinden ve Sloven hakem Slavko Vincic'in (46) aldığı iddia edilen hatalı kararlarından dolayı öfkeli iken, Camavinga'da ise tam bir hayal kırıklığı hakimdi.
FC Bayern'e karşı yaşanan dramatik elenmenin ardından gözyaşları: Real Madrid'in bir yıldızı tamamen yıkılmıştı
Orta saha oyuncusunun soyunma odasında "tek başına ve kederli" bir şekilde oturup ağladığı söyleniyor. Camavinga, maçın son dakikalarında muhtemelen belirleyici olacak pozisyonda topa dokunmamayı ve bunun yerine pozisyonuna dönmeyi tercih etseydi daha iyi olacağını biliyordu. Bunun yerine, orta sahada FCB forveti Harry Kane'e yaptığı faulün ardından oyunu biraz geciktirdi ve bu nedenle skor 3-2 İspanyollar lehindeyken Vincic'ten maçtaki ikinci sarı kartını gördü.
Sayıca az kalan Real, iki gol daha yedi ve bu sezonki son şampiyonluk şansını da gömdü. Birçok Real oyuncusu, bu sert karar nedeniyle Vincic'i suçlu ilan etti. Maçın bitiminden sonra öfkeli protestolar, Camavinga'nın takım arkadaşı Arda Güler'e gösterilen kırmızı kartla sonuçlandı.
Camavinga'nın gözyaşları Real Madrid'de "iz bıraktı"
Camavinga için kırmızı kart, nadiren ikna edici bir performans sergilediği ve ilk 11'de yer bulamadığı zorlu bir sezonun en kötü anı oldu. Fransız milli oyuncu, takım arkadaşlarının güvenini hâlâ kazanmış durumda ve soyunma odasında "sıralar sıkı" olsa da, normalde takımın en neşeli oyuncularından biri olan Camavinga'nın üzüntüsü "izler bıraktı".
Gözyaşları kuruduğunda Camavinga, Instagram'da pişmanlık dolu bir mesaj yazarak kamuoyuna özür dilemişti: "Kendi payıma düşen sorumluluğu üstleniyorum. Takımımdan ve tüm Madridistalardan özür dilerim." Teknik direktör Alvaro Arbeloa, oyuncusunu savundu: "Bu kırmızı kartı kimse anlamıyor. Haksızlığa uğradık."
Eduardo Camavingas'ın bu sezonki istatistikleri
Maçlar 37 90 dakikadan uzun süreli maçlar 7 Gol 2 Asist 1 Sarı kart 2 Kırmızı kart 1