FC Bayern'e karşı acı bir mağlubiyet: Real Madrid için kötü haberler

Allianz Arena'da "Kral"lar, ilk maçta aldıkları 1-2'lik yenilgiyi telafi etmek zorunda. Arbeloa için bu imkansız değil. "Münih'te kazanabilecek bir kulüp varsa, o da Real Madrid'dir," diyen ve sezonun ortasında erken kovulan Xabi Alonso'nun yerine göreve gelen, zor durumda olan teknik direktör, geçen Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan ilk maça dair kendine özgü görüşlerini dile getirdi.

Çünkü Arbeloa'ya göre Real aslında orada kazanmak zorundaydı: "Çok fazla şansımız vardı ve rakibe çok az fırsat verdik. Şimdi Almanya'ya tam bir inançla gidiyoruz, orada kazanmak ve gerekirse ölmek için."

Çeyrek finalde erken elenmek, Arbeloa için Real'in teknik direktörlüğünün sonu anlamına gelebilir. LaLiga'da FC Barcelona'nın dokuz puan gerisinde ve sadece yedi maç kalmışken şampiyonluk trenini kaçırmış sayılırlar; Copa del Rey'de ise Arbeloa yönetimindeki ilk maçta ikinci lig takımı Albacete'ye yenilerek turnuvadan elendiler. Kısa bir süre önce Supercopa'da Barca'ya karşı finalde yaşanan yenilgi, Madrid'de Alonso döneminin sonunu işaret etmişti.

Real, sonuç olarak tamamen berbat bir sezona doğru gidiyor. Çeyrek finalde elenmek, sadece teknik direktör Arbeloa için değil, kulüp ve yapısı için de geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Çünkü Başkan Florentino Perez'in yıllardır savunduğu, Real'de kadro planlaması için spor direktörüne ihtiyaç olmadığı yönündeki inancı, bir sonraki şampiyonluksuz sezonun ardından çöpe atılabilir.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre, örneğin Toni Kroos'un yazdan itibaren İspanya'nın rekor şampiyonu kulübün spor yapısına sıkı bir şekilde dahil edilmesi planlanıyor. 36 yaşındaki oyuncunun tam olarak nasıl bir rol üstleneceği henüz tam olarak belli değil. Ancak bunun bir tür spor direktörlüğü görevi olabileceği ihtimali de tamamen dışlanamaz.