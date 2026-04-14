Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Live Scores, Stats, and the Latest News
ArbeloaGetty Images
Jonas Rütten

Çeviri:

FC Bayern'e karşı acı bir mağlubiyet: Real Madrid için kötü haberler

Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih - Real Madrid
Bayern Münih
Real Madrid
A. Tchouameni
A. Arbeloa
R. Asencio
T. Courtois

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde FC Bayern karşısında geriye düşmüş durumdan kurtulma mücadelesinde sadece Aurelien Tchouameni'den yoksun kalmayacak.

Real Madrid'in maç için açıkladığı resmi kadrodan anlaşıldığı üzere, teknik direktör Alvaro Arbeloa, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek olan orta saha oyuncusu ve sakatlığı bulunan kaleci Thibaut Courtois'nın yanı sıra stoper Raul Asencio'dan da yararlanamayacak.

The Athletic'e göre, 23 yaşındaki oyuncu mide sorunları ve baş dönmesi şikayetleri yaşıyor. Mide-bağırsak gribi şüphesi olduğu için İspanyol oyuncu Münih'e gitmedi. Ancak Asencio'nun yokluğu, Tchouameni ve Courtois'nın yokluğu kadar ağır bir kayıp değil.

  • Kendi altyapısından yetişen bu genç yetenek, sezon boyunca zaman zaman merkez savunmada ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline gelse de, son dönemde Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli eleme maçlarında milli takım oyuncusu Antonio Rüdiger ve Dean Huijsen, merkez savunmada as ikiliyi oluşturdu.

    Yine de, iki stoperden biri sakatlanırsa veya erken bir sarı kart görürse, Arbeloa acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek bir alternatiften mahrum kalır. Ne de olsa, uzun süredir sakat olan Eder Militao, kas yırtılması nedeniyle dört aylık bir aradan sonra son zamanlarda sahalara geri döndü.

    Brezilya milli takım oyuncusu, oyuna girdikten sonra RCD Mallorca'ya karşı bir gol atarak geri dönüşünü yaptı ve Alman rekor şampiyonu ile oynanan çeyrek final ilk maçında bir saatten biraz fazla bir süre sonra oyuna girdi. Geçen hafta sonu Girona ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Militao, Asencio ile birlikte ilk 11'de yer alırken, Huijsen ve Rüdiger Çarşamba akşamı Münih'te oynanacak rövanş maçı için dinlendirildi.

  • Toni KroosGetty

    Real Madrid, büyük bir kadro değişikliğiyle şampiyonluksuz bir sezonun eşiğinde – peki ya Kroos'un dönüşü?

    Allianz Arena'da "Kral"lar, ilk maçta aldıkları 1-2'lik yenilgiyi telafi etmek zorunda. Arbeloa için bu imkansız değil. "Münih'te kazanabilecek bir kulüp varsa, o da Real Madrid'dir," diyen ve sezonun ortasında erken kovulan Xabi Alonso'nun yerine göreve gelen, zor durumda olan teknik direktör, geçen Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan ilk maça dair kendine özgü görüşlerini dile getirdi.

    Çünkü Arbeloa'ya göre Real aslında orada kazanmak zorundaydı: "Çok fazla şansımız vardı ve rakibe çok az fırsat verdik. Şimdi Almanya'ya tam bir inançla gidiyoruz, orada kazanmak ve gerekirse ölmek için."

    Çeyrek finalde erken elenmek, Arbeloa için Real'in teknik direktörlüğünün sonu anlamına gelebilir. LaLiga'da FC Barcelona'nın dokuz puan gerisinde ve sadece yedi maç kalmışken şampiyonluk trenini kaçırmış sayılırlar; Copa del Rey'de ise Arbeloa yönetimindeki ilk maçta ikinci lig takımı Albacete'ye yenilerek turnuvadan elendiler. Kısa bir süre önce Supercopa'da Barca'ya karşı finalde yaşanan yenilgi, Madrid'de Alonso döneminin sonunu işaret etmişti. 

    Real, sonuç olarak tamamen berbat bir sezona doğru gidiyor. Çeyrek finalde elenmek, sadece teknik direktör Arbeloa için değil, kulüp ve yapısı için de geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Çünkü Başkan Florentino Perez'in yıllardır savunduğu, Real'de kadro planlaması için spor direktörüne ihtiyaç olmadığı yönündeki inancı, bir sonraki şampiyonluksuz sezonun ardından çöpe atılabilir.

    İspanyol AS gazetesinin haberine göre, örneğin Toni Kroos'un yazdan itibaren İspanya'nın rekor şampiyonu kulübün spor yapısına sıkı bir şekilde dahil edilmesi planlanıyor. 36 yaşındaki oyuncunun tam olarak nasıl bir rol üstleneceği henüz tam olarak belli değil. Ancak bunun bir tür spor direktörlüğü görevi olabileceği ihtimali de tamamen dışlanamaz.

Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA